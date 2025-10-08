Німецька поліція отримає право збивати несанкціоновані дрони - Reuters

$41.320.03
48.170.10
ukenru
12:14 • 11484 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 16265 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 20681 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 19741 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 19592 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 18149 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21275 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19214 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17537 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 62166 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
98%
750мм
Популярнi новини
Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ - Генштаб країни8 жовтня, 04:41 • 28118 перегляди
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto8 жовтня, 07:12 • 38718 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії07:42 • 20855 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрониPhoto09:38 • 14976 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 11455 перегляди
Публікації
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру12:14 • 11477 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко11:59 • 9296 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
11:52 • 16253 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 11629 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
Ексклюзив
10:08 • 20671 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Чернігівська область
Польща
Вінницька область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії07:42 • 20985 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 41160 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 44197 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 95648 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 90293 перегляди
Актуальне
Шахед-136
WhatsApp
Signal
Facebook
The Guardian

Німецька поліція отримає право збивати несанкціоновані дрони - Reuters

Київ • УНН

 • 708 перегляди

Кабінет міністрів Німеччини ухвалив закон, що дозволяє поліції збивати дрони, які порушують повітряний простір, включаючи випадки гострої загрози. Це рішення прийнято після інцидентів з дронами в аеропортах, зокрема в Мюнхені, та зростання кількості порушень повітряного руху.

Німецька поліція отримає право збивати несанкціоновані дрони - Reuters

В Німеччині поліції нададуть повноваження збивати несанкціоновані дрони, подібні до тих, які порушили роботу аеропортів по всій Європі, і які деякі європейські лідери пояснюють гібридною війною, яку веде росія. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Новий закон, узгоджений кабінетом міністрів у середу та який очікує схвалення парламенту, прямо уповноважує поліцію збивати дрони, які порушують повітряний простір Німеччини, включаючи їх збивання у випадках гострої загрози або серйозної шкоди.

Інші методи, доступні для збиття дронів, включають використання лазерів або глушіння сигналів для розриву каналів керування та навігації.

Інциденти з дронами загрожують нашій безпеці. Ми цього не допустимо. Ми посилюємо повноваження Федеральної поліції, щоб у майбутньому дрони можна було швидше виявляти та протидіяти їм

- сказав канцлер Фрідріх Мерц у дописі на платформі соціальних мереж X.

Новий закон з'явився після того, як минулої п'ятниці в аеропорту Мюнхена, другому за величиною аеропорту Німеччини, було перенаправлено або скасовано десятки рейсів через фіксацію невідомого дрона у повітряному просторі. Внаслідок цього понад 10 тисяч пасажирів застрягли в аеропорту.

Провідна збройова компанія ЄС попереджає про загрозу дронів секретним заводам: вимагає чітких правил щодо їх ліквідації08.10.25, 13:31 • 1636 переглядiв

Мерц заявив, що, на його думку, росія стоїть за запуском багатьох дронів, які пролітали над Німеччиною на минулих вихідних, але жоден з них не був озброєний, а радше здійснював розвідувальні польоти.

Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт заявив, що у федеральній поліції буде створено спеціальний підрозділ для боротьби з дронами, а дослідники проведуть консультації з Ізраїлем та Україною, оскільки вони більш просунуті в технології дронів.

Поліція матиме справу з дронами, що літають приблизно на рівні дерев, тоді як з потужнішими дронами повинні боротися військові, сказав Добріндт.

За даними Deutsche Flugsicherung (DFS), Німеччина зафіксувала 172 порушення повітряного руху, пов'язані з дронами, з січня до кінця вересня 2025 року, порівняно зі 129 випадками за аналогічний період минулого року та 121 випадком у 2023 році.

Доповнення

Кабінет міністрів Нідерландів готує створення спеціальної повітряної зони, де проходитимуть випробування автономних дронів, здатних літати поза межами прямої видимості операторів. Згідно з планом, полігон має запрацювати після літа 2026 року, хоча остаточне погодження повітряного простору ще триває.

Павло Зінченко

Новини Світу
Ізраїль
Reuters
Мюнхен
Фрідріх Мерц
Німеччина
Нідерланди
Україна