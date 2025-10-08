Німецька поліція отримає право збивати несанкціоновані дрони - Reuters

В Німеччині поліції нададуть повноваження збивати несанкціоновані дрони, подібні до тих, які порушили роботу аеропортів по всій Європі, і які деякі європейські лідери пояснюють гібридною війною, яку веде росія. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Новий закон, узгоджений кабінетом міністрів у середу та який очікує схвалення парламенту, прямо уповноважує поліцію збивати дрони, які порушують повітряний простір Німеччини, включаючи їх збивання у випадках гострої загрози або серйозної шкоди.

Інші методи, доступні для збиття дронів, включають використання лазерів або глушіння сигналів для розриву каналів керування та навігації.

Інциденти з дронами загрожують нашій безпеці. Ми цього не допустимо. Ми посилюємо повноваження Федеральної поліції, щоб у майбутньому дрони можна було швидше виявляти та протидіяти їм - сказав канцлер Фрідріх Мерц у дописі на платформі соціальних мереж X.

Новий закон з'явився після того, як минулої п'ятниці в аеропорту Мюнхена, другому за величиною аеропорту Німеччини, було перенаправлено або скасовано десятки рейсів через фіксацію невідомого дрона у повітряному просторі. Внаслідок цього понад 10 тисяч пасажирів застрягли в аеропорту.

Мерц заявив, що, на його думку, росія стоїть за запуском багатьох дронів, які пролітали над Німеччиною на минулих вихідних, але жоден з них не був озброєний, а радше здійснював розвідувальні польоти.

Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт заявив, що у федеральній поліції буде створено спеціальний підрозділ для боротьби з дронами, а дослідники проведуть консультації з Ізраїлем та Україною, оскільки вони більш просунуті в технології дронів.

Поліція матиме справу з дронами, що літають приблизно на рівні дерев, тоді як з потужнішими дронами повинні боротися військові, сказав Добріндт.

За даними Deutsche Flugsicherung (DFS), Німеччина зафіксувала 172 порушення повітряного руху, пов'язані з дронами, з січня до кінця вересня 2025 року, порівняно зі 129 випадками за аналогічний період минулого року та 121 випадком у 2023 році.

Доповнення

Кабінет міністрів Нідерландів готує створення спеціальної повітряної зони, де проходитимуть випробування автономних дронів, здатних літати поза межами прямої видимості операторів. Згідно з планом, полігон має запрацювати після літа 2026 року, хоча остаточне погодження повітряного простору ще триває.