12:14
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
11:52 • 13885 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
10:08 • 18837 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05 • 18736 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55 • 18777 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
07:23 • 17788 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01 • 21027 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
8 октября, 07:01 • 19146 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
8 октября, 06:24 • 17495 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 62137 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
Хранитель

Немецкая полиция получит право сбивать несанкционированные дроны - Reuters

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Кабинет министров Германии принял закон, разрешающий полиции сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство, включая случаи острой угрозы. Это решение принято после инцидентов с дронами в аэропортах, в частности в Мюнхене, и роста числа нарушений воздушного движения.

Немецкая полиция получит право сбивать несанкционированные дроны - Reuters

В Германии полиции предоставят полномочия сбивать несанкционированные дроны, подобные тем, которые нарушили работу аэропортов по всей Европе, и которые некоторые европейские лидеры объясняют гибридной войной, которую ведет россия. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Новый закон, согласованный кабинетом министров в среду и ожидающий одобрения парламента, прямо уполномочивает полицию сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство Германии, включая их сбивание в случаях острой угрозы или серьезного ущерба.

Другие методы, доступные для сбития дронов, включают использование лазеров или глушение сигналов для разрыва каналов управления и навигации.

Инциденты с дронами угрожают нашей безопасности. Мы этого не допустим. Мы усиливаем полномочия Федеральной полиции, чтобы в будущем дроны можно было быстрее выявлять и противодействовать им

- сказал канцлер Фридрих Мерц в сообщении на платформе социальных сетей X.

Новый закон появился после того, как в прошлую пятницу в аэропорту Мюнхена, втором по величине аэропорту Германии, было перенаправлено или отменено десятки рейсов из-за фиксации неизвестного дрона в воздушном пространстве. В результате более 10 тысяч пассажиров застряли в аэропорту.

Ведущая оружейная компания ЕС предупреждает об угрозе дронов секретным заводам: требует четких правил по их ликвидации

Мерц заявил, что, по его мнению, россия стоит за запуском многих дронов, которые пролетали над Германией на прошлых выходных, но ни один из них не был вооружен, а скорее осуществлял разведывательные полеты.

Министр внутренних дел Александр Добриндт заявил, что в федеральной полиции будет создано специальное подразделение для борьбы с дронами, а исследователи проведут консультации с Израилем и Украиной, поскольку они более продвинуты в технологии дронов.

Полиция будет иметь дело с дронами, летающими примерно на уровне деревьев, тогда как с более мощными дронами должны бороться военные, сказал Добриндт.

По данным Deutsche Flugsicherung (DFS), Германия зафиксировала 172 нарушения воздушного движения, связанные с дронами, с января до конца сентября 2025 года, по сравнению со 129 случаями за аналогичный период прошлого года и 121 случаем в 2023 году.

Дополнение

Кабинет министров Нидерландов готовит создание специальной воздушной зоны, где будут проходить испытания автономных дронов, способных летать вне пределов прямой видимости операторов. Согласно плану, полигон должен заработать после лета 2026 года, хотя окончательное согласование воздушного пространства еще продолжается.

Павел Зинченко

