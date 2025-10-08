Ведущая оружейная компания ЕС предупреждает об угрозе дронов секретным заводам: требует четких правил по их ликвидации

Одна из крупнейших европейских компаний в сфере ПВО Thales Belgium предупреждает, что над ее сверхсекретными заводами летает все большее количество дронов, и она хочет четких правил относительно того, как их глушить или сбивать, сообщает Politico, пишет УНН.

"Мы видим больше дронов, чем несколько месяцев назад", - заявил Ален Кеврен, региональный директор Thales Belgium. Он особо отметил наблюдения над фортом Эвенье в восточном регионе Льежа, единственным бельгийским объектом, который имеет лицензию на сборку и хранение взрывчатых веществ для 70-мм ракет.

Его комментарии появились на фоне растущего числа сообщений о беспилотных летательных аппаратах, в том числе в Польше, Румынии, Германии, Норвегии и Дании за последний месяц. Некоторые из них, например, военные беспилотники, пролетавшие над Польшей и Румынией, были российскими, тогда как происхождение других было сложнее, отмечает издание.

В ответ Копенгаген на прошлой неделе временно запретил полеты беспилотников, а НАТО запустило новую программу "Восточный страж" (Eastern Sentry) для устранения критических пробелов в системе противовоздушной обороны альянса.

"Мы обеспокоены" этими событиями, сказал Кеврен, на фоне того, как они происходят в то время, когда компания стремится удвоить свои производственные мощности по производству неуправляемых и лазерных ракет FZ275 до 70 000 в течение следующих нескольких лет, при условии наличия спроса.

Французская транснациональная компания приложила "огромные усилия" для установки систем обнаружения на своих объектах, пояснил он. Компания заявила, что может использовать глушилки, чтобы блокировать сигнал, необходимый для управления дронами, и сбивать их. Но проблема в том, что "нам это запрещено - по закону", - сказал Кеврен. Одна из проблем, связанных со сбиванием дронов, заключается в том, что они могут нанести ущерб или травмировать людей при падении.

Теперь, по словам Кеврена, такие страны, как Бельгия, должны четко определить, "какова правильная процедура" в отношении подобных наблюдений, включая то, где заканчивается ответственность полиции и начинается ответственность компаний.

"Этот процесс необходимо прояснить, - сказал он. - Это ситуация, с которой нам всем приходится сталкиваться".

Кеврен заявил, что Thales Belgium имеет "невероятный" спрос на свои ракеты, на фоне того, как НАТО стремится обеспечить безопасность своего неба. Большая часть текущего производства компании идет в Украину, пишет издание.

Ракеты, производимые на заводе в Херстале и Форте Эвенье, могут использоваться против дронов. Версия с лазерным наведением предназначена для больших высотных БПЛА, таких как иранские "Шахеды", тогда как их неуправляемые аналоги при детонации выбрасывают тысячи стальных шариков, чтобы сбивать рои более мелких беспилотников, летящих низко.

В последние недели военный альянс подвергся резкой критике за свою реакцию на недавние вторжения в воздушное пространство после того, как военные самолеты НАТО использовали многомиллионные ракеты для сбивания российских беспилотников, сделанных из дерева и пенопласта, каждый из которых стоил около 10 000 долларов.

По словам Кеврена, после вторжения в Польшу компания Thales получила десятки запросов на свои ракеты, поскольку их ракеты дальностью 8 километров соответствуют общенациональным стандартам и могут быть интегрированы в существующие системы вооружения.

"Это решение, готовое к использованию, предназначенное для борьбы с все большим количеством типов целей", - сказал он. Германия, Италия, Испания и Польша входят в число крупнейших клиентов компании в НАТО, и компания заявляет, что ее ракеты вчетверо дешевле альтернативных вариантов на рынке, отмечает издание.

Однако, чтобы удовлетворить этот спрос, отметил Кеврен, ЕС необходимо помочь отрасли преодолеть еще одно препятствие: создать орган, который будет организовывать трансграничные проекты и закупки как для компаний, так и для правительств.

Закон запрещает ЕС напрямую финансировать закупку оружия и военной техники, но он запустил ряд инициатив, направленных на содействие совместным закупкам вооружений странами-членами, в частности, в рамках программы SAFE "кредиты в обмен на оружие" на сумму 150 миллиардов евро.

