Эксклюзив
12:17 • 220 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
08:48 • 10893 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
06:38 • 27800 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25 • 26801 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 41543 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 64761 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 61364 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 141952 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 69943 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 78758 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
19 стран-членов ЕС возьмут кредиты SAFE на €150 миллиардов - Ляйен

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Государства-члены Евросоюза подали заявки на кредиты SAFE для оборонного производства на полную сумму 150 млрд евро. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о полной подписке на эти средства.

19 стран-членов ЕС возьмут кредиты SAFE на €150 миллиардов - Ляйен

Государства-члены Евросоюза оформили заявки на получение кредитов SAFE для оборонного производства на всю сумму, предусмотренную программой, а именно 150 млрд евро. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

"19 государств-членов, включая Латвию, обратились за поддержкой через наш инструмент SAFE Defence. Я рада сообщить, что мы достигли полной суммы подписки (на кредиты в рамках, – ред.) SAFE.

Речь идет о 150 миллиардах евро, заявила Ляйен.

"Это европейский успех", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Напомним

В июне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала использовать 150 миллиардов евро из программы SAFE для помощи в обороне Украины. В этом контексте политик подчеркнула, что государства-члены также могут брать кредиты SAFE и инвестировать в украинскую оборону.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Европейская комиссия
Латвия
Урсула фон дер Ляйен