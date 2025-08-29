19 стран-членов ЕС возьмут кредиты SAFE на €150 миллиардов - Ляйен
Киев • УНН
Государства-члены Евросоюза подали заявки на кредиты SAFE для оборонного производства на полную сумму 150 млрд евро. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о полной подписке на эти средства.
Детали
"19 государств-членов, включая Латвию, обратились за поддержкой через наш инструмент SAFE Defence. Я рада сообщить, что мы достигли полной суммы подписки (на кредиты в рамках, – ред.) SAFE.
Речь идет о 150 миллиардах евро, заявила Ляйен.
"Это европейский успех", - подчеркнула глава Еврокомиссии.
Напомним
В июне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала использовать 150 миллиардов евро из программы SAFE для помощи в обороне Украины. В этом контексте политик подчеркнула, что государства-члены также могут брать кредиты SAFE и инвестировать в украинскую оборону.