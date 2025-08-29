19 країн-членів ЄС візьмуть кредити SAFE на €150 мільярдів - Ляєн

$41.260.06
48.13
Ексклюзив
08:48 • 10743 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38 • 27571 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 26602 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 41251 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 64544 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 61291 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 141799 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 69912 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 78734 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 114029 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Українські удари по НПЗ росії спричинять дефіцит бензину та макроекономічну нестабільність - ISW29 серпня, 02:23 • 11284 перегляди
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води 29 серпня, 03:05 • 27434 перегляди
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу29 серпня, 04:11 • 24712 перегляди
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між Україною та росією29 серпня, 04:31 • 19870 перегляди
Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси 11:34 • 5526 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 41253 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 64546 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 76548 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 141799 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 214794 перегляди
19 країн-членів ЄС візьмуть кредити SAFE на €150 мільярдів - Ляєн

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Держави-члени Євросоюзу подали заявки на кредити SAFE для оборонного виробництва на повну суму 150 млрд євро. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про повну підписку на ці кошти.

19 країн-членів ЄС візьмуть кредити SAFE на €150 мільярдів - Ляєн

Держави-члени Євросоюзу оформили заявки на отримання кредитів SAFE для оборонного виробництва на всю суму, передбаченою програмою, а саме 150 млрд євро. Про це повідомила  президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

"19 держав-членів, включаючи Латвію, звернулися за підтримкою через наш інструмент SAFE Defence. Я рада повідомити, що ми досягли повної суми підписки (на кредити в рамках, – ред.) SAFE.

Мова йде про 150 мільярдів євро, заявила Ляєн.

"Це європейський успіх", - підкреслила очільниця Єврокомісії.

Нагадаємо

У червні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заликала використати 150 мільярдів євро з програми SAFE для допомоги в обороні України. У цьому контексті політикиня наголосила, що держави-члени також можуть брати кредити SAFE та інвестувати в українську оборону.

Ольга Розгон

