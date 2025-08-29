19 країн-членів ЄС візьмуть кредити SAFE на €150 мільярдів - Ляєн
Київ • УНН
Держави-члени Євросоюзу подали заявки на кредити SAFE для оборонного виробництва на повну суму 150 млрд євро. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про повну підписку на ці кошти.
Деталі
"19 держав-членів, включаючи Латвію, звернулися за підтримкою через наш інструмент SAFE Defence. Я рада повідомити, що ми досягли повної суми підписки (на кредити в рамках, – ред.) SAFE.
Мова йде про 150 мільярдів євро, заявила Ляєн.
"Це європейський успіх", - підкреслила очільниця Єврокомісії.
Нагадаємо
У червні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заликала використати 150 мільярдів євро з програми SAFE для допомоги в обороні України. У цьому контексті політикиня наголосила, що держави-члени також можуть брати кредити SAFE та інвестувати в українську оборону.