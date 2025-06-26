ЄС розглядає використання кредитів SAFE для оборони України

$41.660.13
48.320.18
ukenru
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
Ексклюзив
16:34 • 25367 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
16:15 • 23710 перегляди
“Очікуємо гарні новини найближчим часом”: Буданов натякнув на новий обмін полоненими
14:09 • 29284 перегляди
Більшість були в полоні з 22-го року: Зеленський заявив про новий етап обміну полоненими з рф
Ексклюзив
26 червня, 10:24 • 52698 перегляди
Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров
Ексклюзив
26 червня, 09:58 • 129346 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
26 червня, 08:26 • 70378 перегляди
Літній наступ росіян: Сирський розповів про ситуацію на фронті
Ексклюзив
26 червня, 08:12 • 158909 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
26 червня, 07:30 • 72056 перегляди
Що відбувається з авіаційною технікою після того, як вона "відпрацювала своє" – коментарі експертів
26 червня, 06:55 • 63379 перегляди
Масштабний збій "Резерв+" 26 червня: у Міноборони розповіли, коли ситуація стабілізується
25 червня, 19:38 • 67250 перегляди
Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спецтрибуналу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2м/с
52%
750мм
Популярнi новини
"Референдум" VOKS2025 Віктора Орбана: стало відомо, скільки угорців проти членства України в ЄС26 червня, 08:18 • 146785 перегляди
Саміт ЄС стартує у Брюсселі: Україна та оборона у центрі уваги26 червня, 09:38 • 56149 перегляди
Напад на офіцера "Азова" Андрія Кориневича в Івано-Франківську: з'явилась реакція МВС26 червня, 10:00 • 12063 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом13:18 • 42062 перегляди
Подвійна гра претендента на “Гулівер” Адамовського: чому компанію з оточення Порошенка знову допустили до конкурсу15:27 • 38625 перегляди
Публікації
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
Ексклюзив
16:34 • 25357 перегляди
Подвійна гра претендента на “Гулівер” Адамовського: чому компанію з оточення Порошенка знову допустили до конкурсу15:27 • 39151 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
Ексклюзив
26 червня, 09:58 • 129327 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
26 червня, 08:12 • 158895 перегляди
Знову за старе? Кузьміних зацікавився 10 мільйонами гривень, що мають виділити лікарням Житомира25 червня, 17:45 • 142766 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Джефф Безос
Марін Ле Пен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Іран
Польща
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом13:18 • 42468 перегляди
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда26 червня, 07:00 • 87290 перегляди
Фанати обурені: у фіналі сезону "Сімпсонів" натякнули на смерть Мардж25 червня, 17:48 • 61678 перегляди
Найдорожче весілля року розпочалось: глава Amazon Джефф Безос і його наречена прибули до Венеції, попри протести25 червня, 16:39 • 69166 перегляди
Я зараз піду й "вріжу" йому: Трамп про Генсека НАТО, який назвав його татком 25 червня, 15:21 • 60906 перегляди
Актуальне
Truth Social
Tesla Model Y
Файненшл таймс
Ґардіан
Falcon 9

ЄС розглядає використання кредитів SAFE для оборони України

Київ • УНН

 • 866 перегляди

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пропонує використати 150 мільярдів євро з програми SAFE для України. Країни-члени ЄС можуть інвестувати їх в українську оборонну промисловість.

ЄС розглядає використання кредитів SAFE для оборони України

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заликає використати 150 мільярдів євро з програми "Безпека для Європи" (SAFE) для допомоги в обороні України. У цьому контексті політикиня наголошує, що держави-члени також можуть брати кредити SAFE та інвестувати в українську оборону.

Передає УНН із посиланням на Рolitico.

Деталі

Україна може отримати доступ до фондів SAFE для збільшення фінансування оборони. Як повідомили Рolitico два чиновники, знайомі з перебігом дискусій, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала використати 150 мільярдів євро з програми "Безпека для Європи" (SAFE) для потреб України.

Довідка

SAFE – це програма ЄС, що підтримає ті держави-члени Євросоюзу, які прагнуть інвестувати в оборонне промислове виробництво. Інструмент діє у спільних закупівлях із фокусом на пріоритетних спроможностях.

Також слід зазначити, що SAFE - це саме про мету, у якій поєднується збільшення виробничих потужностей та усування прогалин у спроможностях.

Програма SAFE була прийнята наприкінці минулого місяця, нагадує Рolitico.

Лідери ЄС на саміті досягли першої угоди - про оборону: про що йдеться26.06.25, 17:17 • 1544 перегляди

Потрібна мобілізація ресурсів

Отже фон дер Ляєн підкреслила, що доступ до коштів SAFE для оборонних цілей України - це реальна річ. 

Держави-члени ЄС можуть брати кредити SAFE і інвестувати отримані кошти в українську оборонну промисловість

Таким чином мобілізуються ресурси промислових потужностей і надається поштовх економіці.

Доповнення

Спочатку існували плани змусити країни-члени використовувати кредити SAFE для інвестування в Україну, але комісія не змогла цього зробити з юридичних причин.

Єврокомісія шукає обхідні шляхи на тлі загрози вето Угорщини на відкриття переговорів про вступ України до ЄС - Politico26.06.25, 15:42 • 1810 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ЕкономікаНовини Світу
Європейський Союз
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9