ЄС розглядає використання кредитів SAFE для оборони України
Київ • УНН
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пропонує використати 150 мільярдів євро з програми SAFE для України. Країни-члени ЄС можуть інвестувати їх в українську оборонну промисловість.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заликає використати 150 мільярдів євро з програми "Безпека для Європи" (SAFE) для допомоги в обороні України. У цьому контексті політикиня наголошує, що держави-члени також можуть брати кредити SAFE та інвестувати в українську оборону.
Передає УНН із посиланням на Рolitico.
Деталі
Україна може отримати доступ до фондів SAFE для збільшення фінансування оборони. Як повідомили Рolitico два чиновники, знайомі з перебігом дискусій, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала використати 150 мільярдів євро з програми "Безпека для Європи" (SAFE) для потреб України.
Довідка
SAFE – це програма ЄС, що підтримає ті держави-члени Євросоюзу, які прагнуть інвестувати в оборонне промислове виробництво. Інструмент діє у спільних закупівлях із фокусом на пріоритетних спроможностях.
Також слід зазначити, що SAFE - це саме про мету, у якій поєднується збільшення виробничих потужностей та усування прогалин у спроможностях.
Програма SAFE була прийнята наприкінці минулого місяця, нагадує Рolitico.
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Потрібна мобілізація ресурсів
Отже фон дер Ляєн підкреслила, що доступ до коштів SAFE для оборонних цілей України - це реальна річ.
Держави-члени ЄС можуть брати кредити SAFE і інвестувати отримані кошти в українську оборонну промисловість
Таким чином мобілізуються ресурси промислових потужностей і надається поштовх економіці.
Доповнення
Спочатку існували плани змусити країни-члени використовувати кредити SAFE для інвестування в Україну, але комісія не змогла цього зробити з юридичних причин.
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