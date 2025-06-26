ЄС розглядає використання кредитів SAFE для оборони України

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заликає використати 150 мільярдів євро з програми "Безпека для Європи" (SAFE) для допомоги в обороні України. У цьому контексті політикиня наголошує, що держави-члени також можуть брати кредити SAFE та інвестувати в українську оборону.

Передає УНН із посиланням на Рolitico.

Деталі

Україна може отримати доступ до фондів SAFE для збільшення фінансування оборони. Як повідомили Рolitico два чиновники, знайомі з перебігом дискусій, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала використати 150 мільярдів євро з програми "Безпека для Європи" (SAFE) для потреб України.

Довідка

SAFE – це програма ЄС, що підтримає ті держави-члени Євросоюзу, які прагнуть інвестувати в оборонне промислове виробництво. Інструмент діє у спільних закупівлях із фокусом на пріоритетних спроможностях.

Також слід зазначити, що SAFE - це саме про мету, у якій поєднується збільшення виробничих потужностей та усування прогалин у спроможностях.

Програма SAFE була прийнята наприкінці минулого місяця, нагадує Рolitico.

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Потрібна мобілізація ресурсів

Отже фон дер Ляєн підкреслила, що доступ до коштів SAFE для оборонних цілей України - це реальна річ.

Держави-члени ЄС можуть брати кредити SAFE і інвестувати отримані кошти в українську оборонну промисловість

Таким чином мобілізуються ресурси промислових потужностей і надається поштовх економіці.

Доповнення

Спочатку існували плани змусити країни-члени використовувати кредити SAFE для інвестування в Україну, але комісія не змогла цього зробити з юридичних причин.

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