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Єврокомісія шукає обхідні шляхи на тлі загрози вето Угорщини на відкриття переговорів про вступ України до ЄС - Politico

Київ • УНН

 • 822 перегляди

У ЄС стурбовані, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан накладе вето на початок переговорів про вступ України до ЄС, посилаючись на результати "консультацій". Єврокомісія шукає способи обійти одностайність для вирішення цього питання.

Єврокомісія шукає обхідні шляхи на тлі загрози вето Угорщини на відкриття переговорів про вступ України до ЄС - Politico

Європейська комісія шукає обхідні шляхи на тлі загрози вето Угорщини на початок переговорів про вступ України до ЄС, рішень на саміті з цього питання сьогодні не очікується, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Вето на вступ України до ЄС - це наступний рубіж у хрестовому поході прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана проти країни, що охоплена війною. Піар-машина Орбана просуває необов'язкові публічні консультації, які показують, що 95 відсотків угорців виступають проти вступу України, хоча проголосувало менше 3 мільйонів людей", - ідеться у публікації.

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Як повідомляється, більшість країн серйозно стурбовані тим, що Угорщина накладе вето на початок першого етапу - або кластера, мовою ЄС - переговорів з Україною.

Високопоставлений дипломат ЄС заявив, що очікує, що Президент України Володимир Зеленський наполягатиме на цьому питанні під час свого закритого виступу перед лідерами сьогодні. Як і на попередніх самітах, очікується, що Угорщина відмовиться погодитися з висновками Ради ЄС щодо України, пише видання.

Однак Єврокомісія шукає способи обійти вимоги щодо одностайності в процесі вступу до ЄС. Не очікується, що лідери сьогодні ухвалять рішення щодо питання стосовно вступу України до ЄС, але це питання продовжуватиме їх переслідувати

- пише видання.

Саміт ЄС стартує у Брюсселі: Україна та оборона у центрі уваги26.06.25, 12:38 • 21645 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Європейська комісія
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна
Віктор Орбан
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