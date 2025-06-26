Єврокомісія шукає обхідні шляхи на тлі загрози вето Угорщини на відкриття переговорів про вступ України до ЄС - Politico

Європейська комісія шукає обхідні шляхи на тлі загрози вето Угорщини на початок переговорів про вступ України до ЄС, рішень на саміті з цього питання сьогодні не очікується, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Вето на вступ України до ЄС - це наступний рубіж у хрестовому поході прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана проти країни, що охоплена війною. Піар-машина Орбана просуває необов'язкові публічні консультації, які показують, що 95 відсотків угорців виступають проти вступу України, хоча проголосувало менше 3 мільйонів людей", - ідеться у публікації.

Пропагандистські консультації VOKS2025 в Угорщині щодо України виявилися маніпуляцією Орбана напередодні виборів - МЗС

Як повідомляється, більшість країн серйозно стурбовані тим, що Угорщина накладе вето на початок першого етапу - або кластера, мовою ЄС - переговорів з Україною.

Високопоставлений дипломат ЄС заявив, що очікує, що Президент України Володимир Зеленський наполягатиме на цьому питанні під час свого закритого виступу перед лідерами сьогодні. Як і на попередніх самітах, очікується, що Угорщина відмовиться погодитися з висновками Ради ЄС щодо України, пише видання.

Однак Єврокомісія шукає способи обійти вимоги щодо одностайності в процесі вступу до ЄС. Не очікується, що лідери сьогодні ухвалять рішення щодо питання стосовно вступу України до ЄС, але це питання продовжуватиме їх переслідувати - пише видання.

Саміт ЄС стартує у Брюсселі: Україна та оборона у центрі уваги