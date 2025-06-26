Єврокомісія шукає обхідні шляхи на тлі загрози вето Угорщини на відкриття переговорів про вступ України до ЄС - Politico
Київ • УНН
У ЄС стурбовані, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан накладе вето на початок переговорів про вступ України до ЄС, посилаючись на результати "консультацій". Єврокомісія шукає способи обійти одностайність для вирішення цього питання.
Європейська комісія шукає обхідні шляхи на тлі загрози вето Угорщини на початок переговорів про вступ України до ЄС, рішень на саміті з цього питання сьогодні не очікується, повідомляє Politico, пише УНН.
Деталі
"Вето на вступ України до ЄС - це наступний рубіж у хрестовому поході прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана проти країни, що охоплена війною. Піар-машина Орбана просуває необов'язкові публічні консультації, які показують, що 95 відсотків угорців виступають проти вступу України, хоча проголосувало менше 3 мільйонів людей", - ідеться у публікації.
Пропагандистські консультації VOKS2025 в Угорщині щодо України виявилися маніпуляцією Орбана напередодні виборів - МЗС24.06.25, 14:58 • 2968 переглядiв
Як повідомляється, більшість країн серйозно стурбовані тим, що Угорщина накладе вето на початок першого етапу - або кластера, мовою ЄС - переговорів з Україною.
Високопоставлений дипломат ЄС заявив, що очікує, що Президент України Володимир Зеленський наполягатиме на цьому питанні під час свого закритого виступу перед лідерами сьогодні. Як і на попередніх самітах, очікується, що Угорщина відмовиться погодитися з висновками Ради ЄС щодо України, пише видання.
Однак Єврокомісія шукає способи обійти вимоги щодо одностайності в процесі вступу до ЄС. Не очікується, що лідери сьогодні ухвалять рішення щодо питання стосовно вступу України до ЄС, але це питання продовжуватиме їх переслідувати
Саміт ЄС стартує у Брюсселі: Україна та оборона у центрі уваги26.06.25, 12:38 • 21645 переглядiв