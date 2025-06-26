Еврокомиссия ищет обходные пути на фоне угрозы вето Венгрии на открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС - Politico
Киев • УНН
В ЕС обеспокоены, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложит вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, ссылаясь на результаты "консультаций". Еврокомиссия ищет способы обойти единогласие для решения этого вопроса.
Европейская комиссия ищет обходные пути на фоне угрозы вето Венгрии на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, решений на саммите по этому вопросу сегодня не ожидается, сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
"Вето на вступление Украины в ЕС - это следующий рубеж в крестовом походе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана против страны, охваченной войной. Пиар-машина Орбана продвигает необязательные публичные консультации, которые показывают, что 95 процентов венгров выступают против вступления Украины, хотя проголосовало менее 3 миллионов человек", - говорится в публикации.
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Как сообщается, большинство стран серьезно обеспокоены тем, что Венгрия наложит вето на начало первого этапа - или кластера, на языке ЕС - переговоров с Украиной.
Высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что ожидает, что Президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать на этом вопросе во время своего закрытого выступления перед лидерами сегодня. Как и на предыдущих саммитах, ожидается, что Венгрия откажется согласиться с выводами Совета ЕС по Украине, пишет издание.
Однако Еврокомиссия ищет способы обойти требования о единогласии в процессе вступления в ЕС. Не ожидается, что лидеры сегодня примут решение по вопросу о вступлении Украины в ЕС, но этот вопрос будет продолжать их преследовать
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