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Еврокомиссия ищет обходные пути на фоне угрозы вето Венгрии на открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС - Politico

Киев • УНН

 • 368 просмотра

В ЕС обеспокоены, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложит вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, ссылаясь на результаты "консультаций". Еврокомиссия ищет способы обойти единогласие для решения этого вопроса.

Еврокомиссия ищет обходные пути на фоне угрозы вето Венгрии на открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС - Politico

Европейская комиссия ищет обходные пути на фоне угрозы вето Венгрии на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, решений на саммите по этому вопросу сегодня не ожидается, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Вето на вступление Украины в ЕС - это следующий рубеж в крестовом походе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана против страны, охваченной войной. Пиар-машина Орбана продвигает необязательные публичные консультации, которые показывают, что 95 процентов венгров выступают против вступления Украины, хотя проголосовало менее 3 миллионов человек", - говорится в публикации.

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Как сообщается, большинство стран серьезно обеспокоены тем, что Венгрия наложит вето на начало первого этапа - или кластера, на языке ЕС - переговоров с Украиной.

Высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что ожидает, что Президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать на этом вопросе во время своего закрытого выступления перед лидерами сегодня. Как и на предыдущих саммитах, ожидается, что Венгрия откажется согласиться с выводами Совета ЕС по Украине, пишет издание.

Однако Еврокомиссия ищет способы обойти требования о единогласии в процессе вступления в ЕС. Не ожидается, что лидеры сегодня примут решение по вопросу о вступлении Украины в ЕС, но этот вопрос будет продолжать их преследовать

- пишет издание.

Саммит ЕС стартует в Брюсселе: Украина и оборона в центре внимания26.06.25, 12:38 • 17849 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Европейская комиссия
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
Tesla
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