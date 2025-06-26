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Financial Times
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ЕС рассматривает использование кредитов SAFE для обороны Украины

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает использовать 150 миллиардов евро из программы SAFE для Украины. Страны-члены ЕС могут инвестировать их в украинскую оборонную промышленность.

ЕС рассматривает использование кредитов SAFE для обороны Украины

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призывает использовать 150 миллиардов евро из программы «Безопасность для Европы» (SAFE) для помощи в обороне Украины. В этом контексте политик подчеркивает, что государства-члены также могут брать кредиты SAFE и инвестировать в украинскую оборону.

Передает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Украина может получить доступ к фондам SAFE для увеличения финансирования обороны. Как сообщили Politico два чиновника, знакомые с ходом дискуссий, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала использовать 150 миллиардов евро из программы «Безопасность для Европы» (SAFE) для нужд Украины.

Справка

SAFE – это программа ЕС, которая поддержит те государства-члены Евросоюза, которые стремятся инвестировать в оборонное промышленное производство. Инструмент действует в совместных закупках с фокусом на приоритетных возможностях.

Также следует отметить, что SAFE - это именно о цели, в которой сочетается увеличение производственных мощностей и устранение пробелов в возможностях.

Программа SAFE была принята в конце прошлого месяца, напоминает Politico.

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Необходима мобилизация ресурсов

Итак, фон дер Ляйен подчеркнула, что доступ к средствам SAFE для оборонных целей Украины - это реальная вещь.

Государства-члены ЕС могут брать кредиты SAFE и инвестировать полученные средства в украинскую оборонную промышленность

Таким образом мобилизуются ресурсы промышленных мощностей и дается толчок экономике.

Дополнение

Изначально существовали планы заставить страны-члены использовать кредиты SAFE для инвестирования в Украину, но комиссия не смогла этого сделать по юридическим причинам.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
Европейский Союз
Урсула фон дер Ляйен
Украина
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