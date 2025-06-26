ЕС рассматривает использование кредитов SAFE для обороны Украины
Киев • УНН
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает использовать 150 миллиардов евро из программы SAFE для Украины. Страны-члены ЕС могут инвестировать их в украинскую оборонную промышленность.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призывает использовать 150 миллиардов евро из программы «Безопасность для Европы» (SAFE) для помощи в обороне Украины. В этом контексте политик подчеркивает, что государства-члены также могут брать кредиты SAFE и инвестировать в украинскую оборону.
Передает УНН со ссылкой на Politico.
Детали
Украина может получить доступ к фондам SAFE для увеличения финансирования обороны. Как сообщили Politico два чиновника, знакомые с ходом дискуссий, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала использовать 150 миллиардов евро из программы «Безопасность для Европы» (SAFE) для нужд Украины.
Справка
SAFE – это программа ЕС, которая поддержит те государства-члены Евросоюза, которые стремятся инвестировать в оборонное промышленное производство. Инструмент действует в совместных закупках с фокусом на приоритетных возможностях.
Также следует отметить, что SAFE - это именно о цели, в которой сочетается увеличение производственных мощностей и устранение пробелов в возможностях.
Программа SAFE была принята в конце прошлого месяца, напоминает Politico.
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Необходима мобилизация ресурсов
Итак, фон дер Ляйен подчеркнула, что доступ к средствам SAFE для оборонных целей Украины - это реальная вещь.
Государства-члены ЕС могут брать кредиты SAFE и инвестировать полученные средства в украинскую оборонную промышленность
Таким образом мобилизуются ресурсы промышленных мощностей и дается толчок экономике.
Дополнение
Изначально существовали планы заставить страны-члены использовать кредиты SAFE для инвестирования в Украину, но комиссия не смогла этого сделать по юридическим причинам.
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