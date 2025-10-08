$41.320.03
Ексклюзив
11:52
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
07:23
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
07:01
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
07:01
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
06:24
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко
11:59
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
11:52
Бельгійські вафлі: п'ять оригінальних і смачних рецептів
11:27
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
Ексклюзив
10:08
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрони
09:38
Провідна збройова компанія ЄС попереджає про загрозу дронів секретним заводам: вимагає чітких правил щодо їх ліквідації

Київ • УНН

 • 1040 перегляди

Європейська компанія Thales Belgium повідомляє про збільшення кількості дронів над її заводами та вимагає чітких правил щодо їх глушіння або збиття. Компанія прагне подвоїти виробництво ракет FZ275 до 70 000 одиниць.

Провідна збройова компанія ЄС попереджає про загрозу дронів секретним заводам: вимагає чітких правил щодо їх ліквідації

Одна з найбільших європейських компаній у сфері ППО Thales Belgium попереджає, що над її надсекретними заводами літає все більша кількість дронів, і вона хоче чітких правил щодо того, як їх глушити або збивати, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Ми бачимо більше дронів, ніж кілька місяців тому", - заявив Ален Кеврен, регіональний директор Thales Belgium. Він особливо відзначив спостереження над фортом Евеньє у східному регіоні Льєжа, єдиним бельгійським об'єктом, який має ліцензію на збирання та зберігання вибухових речовин для 70-мм ракет.

Його коментарі з'явилися на тлі зростаючої кількості повідомлень про безпілотні літальні апарати, у тому числі в Польщі, Румунії, Німеччині, Норвегії та Данії за останній місяць. Деякі з них, наприклад, військові безпілотники, що пролітали над Польщею та Румунією, були російськими, тоді як походження інших було складніше, зазначає видання.

"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні08.10.25, 11:55 • 15439 переглядiв

У відповідь Копенгаген минулого тижня тимчасово заборонив польоти безпілотників, а НАТО запустило нову програму "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для усунення критичних прогалин у системі протиповітряної оборони альянсу.

"Ми стурбовані" цими подіями, сказав Кеврен, на тлі того, як вони відбуваються в той час, коли компанія прагне подвоїти свої виробничі потужності з виробництва некерованих та лазерних ракет FZ275 до 70 000 протягом наступних кількох років, за умови наявності попиту.

Французька транснаціональна компанія доклала "величезних зусиль" для встановлення систем виявлення на своїх об'єктах, пояснив він. Компанія заявила, що може використовувати глушилки, щоб блокувати сигнал, необхідний управління дронами, і збивати їх. Але проблема в тому, що "нам це заборонено - за законом", - сказав Кеврен. Одна з проблем, пов'язаних зі збиванням дронів, полягає в тому, що вони можуть завдати шкоди або завдати травм людям під час падіння.

Тепер, за словами Кеврена, такі країни, як Бельгія, мають чітко визначити, "яка правильна процедура" щодо подібних спостережень, включаючи те, де закінчується відповідальність поліції та починається відповідальність компаній.

"Цей процес необхідно прояснити, - сказав він. - Це ситуація, з якою нам усім доводиться стикатися".

Rheinmetall, KNDS и Thales: кілька оборонних компаній ЄС затвердили спільний проект вартістю мільярд доларів04.04.25, 16:14 • 11992 перегляди

Кеврен заявив, що Thales Belgium має "неймовірний" попит на свої ракети, на тлі того, як НАТО прагне забезпечити безпеку свого неба. Більшість поточного виробництва компанії йде в Україну, пише видання.

Ракети, що виробляються на заводі в Херсталі та Форті Евеньє, можуть використовуватися проти дронів. Версія з лазерним наведенням призначена для більших висотних БПЛА, таких як іранські "Шахеди", тоді як їхні некеровані аналоги при детонації викидають тисячі сталевих кульок, щоб збивати рої дрібніших безпілотників, що летять низько.

В останні тижні військовий альянс піддався різкій критиці за свою реакцію на недавні вторгнення в повітряний простір після того, як військові літаки НАТО використовували багатомільйонні ракети для збивання російських безпілотників, зроблених з дерева та пінопласту, кожен з яких коштував близько 10 000 доларів.

За словами Кеврена, після вторгнення до Польщі компанія Thales отримала десятки запитів на свої ракети, оскільки їхні ракети дальністю 8 кілометрів відповідають загальнонаціональним стандартам і можуть бути інтегровані до існуючих систем озброєння.

"Це рішення, готове до використання, призначене для боротьби з дедалі більшою кількістю типів цілей", - сказав він. Німеччина, Італія, Іспанія та Польща входять до числа найбільших клієнтів компанії в НАТО, і компанія заявляє, що її ракети вчетверо дешевші за альтернативні варіанти на ринку, зазначає видання.

Проте, щоб задовольнити цей попит, зазначив Кеврен, ЄС необхідно допомогти галузі подолати ще одну перешкоду: створити орган, який організовуватиме транскордонні проекти та закупівлі як для компаній, так і для урядів.

Закон забороняє ЄС безпосередньо фінансувати закупівлю зброї та військової техніки, але він запустив низку ініціатив, спрямованих на сприяння спільним закупівлям озброєнь країнами-членами, зокрема, в межах програми SAFE "кредити в обмін на зброю" на суму 150 мільярдів євро.

19 країн-членів ЄС візьмуть кредити SAFE на €150 мільярдів - Ляєн29.08.25, 15:15 • 3182 перегляди

Юлія Шрамко

