Макрон: для європейського стримування треба "більше непередбачуваності", а дрони-порушники можуть бути знищені

Європі потрібно "більше непередбачуваності", щоб посилити стримування, заявив президент Франції Еммануель Макрон, попереджаючи, що російські дрони "можуть бути знищені", пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Макрон під час саміту Європейської політичної спільноти у Копенгагені висловився про нещодавні провокації проти Польщі, Естонії та інших країн. Він запевнив у солідарності Франції та вказав, що реакція альянсу була чіткою.

Макрон також сказав, що "дуже важливо… завершити розслідування щодо того, що сталося в Данії", коли дрони порушували роботу аеропортів.

Частина нашої нової реальності: міністр юстиції Данії порівняв гібридні дронові атаки з терактами 11 вересня

Я думаю, що головною відповіддю має бути більша непередбачуваність та більша стратегічна неоднозначність. І я думаю, що дуже важливо мати чіткий меседж. Дрони, які порушують наші території, просто дуже ризикують. Їх можуть знищити, крапка. Ми тут не для того, щоб давати повну інформацію. Ми зробимо те, що нам потрібно зробити, щоб зберегти нашу цілісність повітряного простору та нашу територіальну цілісність - вказав Макрон.

"Ми живемо в той момент, коли росія явно не досягає своєї головної цілі", - зазначив також Макрон.

"Я думаю, що ситуація сьогодні набагато краща, ніж була на початку року… [коли] ми боялися дуже швидкого миру, і в нас були деякі сумніви щодо рівня підтримки Сполучених Штатів", - сказав він.

Він віддав належне роботі Коаліції охочих і наголосив на успіху у "відновленні взаємодії зі Сполученими Штатами", зазначаючи, що нещодавні коментарі Трампа демонструють "величезні зміни".

Трамп змінив свою риторику щодо безпеки України - Зеленський

"Це дуже важливо, тому що для мене це конкретний випадок протидії дезінформації, яку поширює росія. Ні, росія не перемагає. Ні, Україна не програє цю війну, і ситуація зовсім інша", - зазначив Макрон.

Він сказав, що тепер зрозуміло, що коментарі путіна щодо участі в мирному процесі були "не зовсім щирим зобов'язанням".

Макрон додав, що наступні кроки мають бути зосереджені на українських системах протиповітряної оборони, безпілотниках та ракетах великої дальності.

Макрон також закликав до швидкого ухвалення 19-го пакету санкцій проти росії та "посилити" тиск на тіньовий флот росії.

"Надзвичайно важливо посилити тиск на цей тіньовий флот, тому що це явно зменшить можливості фінансування цієї [війни]", – зазначив Макрон, закликаючи європейців "знищити бізнес-модель", "затримуючи, навіть на дні чи тижні, ці судна та змушуючи їх організовуватися по-іншому".

Зеленський про ініціативу Трампа щодо російської нафти: йти проти США - недалекоглядно, і в Угорщині мають це усвідомити