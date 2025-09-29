Частина нашої нової реальності: міністр юстиції Данії порівняв гібридні дронові атаки з терактами 11 вересня

$41.140.18
48.300.14
ukenru
Ексклюзив
15:19 • 4996 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
14:16 • 8108 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
12:21 • 21481 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 18644 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 18208 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 53164 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 40412 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 31285 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 48537 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 25657 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
63%
757мм
Популярнi новини
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 38689 перегляди
Орбан може отримати несподівану підтримку у спробах не допустити Україну до ЄС - Politico1 жовтня, 08:02 • 23377 перегляди
У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об’єктами критичної інфраструктури - Spiegel1 жовтня, 08:09 • 29373 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 24436 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto10:37 • 17294 перегляди
Публікації
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
15:19 • 5008 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto13:07 • 12562 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
12:21 • 21485 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача11:02 • 15618 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto10:37 • 17691 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Олег Кіпер
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Данія
Копенгаген
Реклама
УНН Lite
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 24738 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 38973 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 25949 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 29412 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 39425 перегляди
Актуальне
Financial Times
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101
Іскандер (ОТРК)
«Калібр» (сімейство ракет)

Частина нашої нової реальності: міністр юстиції Данії порівняв гібридні дронові атаки з терактами 11 вересня

Київ • УНН

 • 4215 перегляди

Міністр юстиції Данії Петер Хуммельгор заявив, що гібридні атаки стали новою реальністю для Європи, порівнявши їх з подіями 11 вересня 2001 року. Швеція надала Данії обладнання для боротьби з дронами та співпрацює з поліцією напередодні самітів у Копенгагені.

Частина нашої нової реальності: міністр юстиції Данії порівняв гібридні дронові атаки з терактами 11 вересня

Міністр юстиції Данії Петер Хуммельгор порівняв нещодавню хвилю гібридних атак на Європу з подіями 11 вересня 2001 року, заявивши, що вони "стали частиною нашої нової реальності". Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Так само, як терористична загроза стала частиною нашої реальності після 11 вересня, гібридні атаки стали частиною нашої нової реальності. Ми перебуваємо в новій реальності в Данії та в інших країнах, і ми знову опинимося в такій ситуації. Ось що таке гібридна війна

- заявив Хуммельгор.

Ця заява прозвучала на тлі того, що країни, включаючи близьку до Данії Швецію, пообіцяли допомогти в захисті від дронів.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, який також проводив прес-конференцію одночасно з данським міністром, заявив: "Свідомо чи несвідомо, атаки дронів впливають на здатність Данії провести саміт ЄС у середу".

Крістерссон також сказав, що гібридні атаки на Польщу, Естонію та Данію "так само ймовірно могли статися у Швеції, і могли статися у Швеції".

Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що регіон зараз зіткнувся з "дуже серйозною безпековою ситуацією", а це означає, що життєво важливо мати "тісні стосунки з нашими сусідами".

Швеція надіслала до Данії обладнання для боротьби з дронів. Шведська та норвезька поліція також співпрацюватимуть з данською поліцією під час саміту.

Міністр надзвичайних ситуацій Данії Торстен Шак Педерсен заявив, що до парламенту Данії, Фолькетингу, вже подано законопроект щодо нейтралізації дронів.

Доповнення

Франція та Швеція розгорнули у Данії військових і спеціалізовані системи для боротьби з безпілотниками. Посилені заходи безпеки запроваджено напередодні двох масштабних самітів у Копенгагені, куди цього тижня прибудуть європейські лідери.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Ульф Крістерссон
The Guardian
Копенгаген
Європейський Союз
Данія
Франція
Швеція
Норвегія
Європа
Естонія
Польща