Частина нашої нової реальності: міністр юстиції Данії порівняв гібридні дронові атаки з терактами 11 вересня

Міністр юстиції Данії Петер Хуммельгор порівняв нещодавню хвилю гібридних атак на Європу з подіями 11 вересня 2001 року, заявивши, що вони "стали частиною нашої нової реальності". Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Так само, як терористична загроза стала частиною нашої реальності після 11 вересня, гібридні атаки стали частиною нашої нової реальності. Ми перебуваємо в новій реальності в Данії та в інших країнах, і ми знову опинимося в такій ситуації. Ось що таке гібридна війна - заявив Хуммельгор.

Ця заява прозвучала на тлі того, що країни, включаючи близьку до Данії Швецію, пообіцяли допомогти в захисті від дронів.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, який також проводив прес-конференцію одночасно з данським міністром, заявив: "Свідомо чи несвідомо, атаки дронів впливають на здатність Данії провести саміт ЄС у середу".

Крістерссон також сказав, що гібридні атаки на Польщу, Естонію та Данію "так само ймовірно могли статися у Швеції, і могли статися у Швеції".

Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що регіон зараз зіткнувся з "дуже серйозною безпековою ситуацією", а це означає, що життєво важливо мати "тісні стосунки з нашими сусідами".

Швеція надіслала до Данії обладнання для боротьби з дронів. Шведська та норвезька поліція також співпрацюватимуть з данською поліцією під час саміту.

Міністр надзвичайних ситуацій Данії Торстен Шак Педерсен заявив, що до парламенту Данії, Фолькетингу, вже подано законопроект щодо нейтралізації дронів.

Доповнення

Франція та Швеція розгорнули у Данії військових і спеціалізовані системи для боротьби з безпілотниками. Посилені заходи безпеки запроваджено напередодні двох масштабних самітів у Копенгагені, куди цього тижня прибудуть європейські лідери.