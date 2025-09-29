Франція та Швеція направили війська і техніку до Копенгагена для захисту від дронів напередодні самітів ЄС
Київ • УНН
Франція та Швеція направили військових і спеціалізовані системи для протидії безпілотникам до Данії напередодні двох самітів у Копенгагені. Це стало відповіддю на інциденти з дронами, які спричинили затримки авіарейсів.
Франція та Швеція розгорнули у Данії військових і спеціалізовані системи для боротьби з безпілотниками. Посилені заходи безпеки запроваджено напередодні двох масштабних самітів у Копенгагені, куди цього тижня прибудуть європейські лідери. Про це повідомляє POLITICO, пише УНН.
Деталі
Як заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, Стокгольм відправив до Данії підрозділ Збройних сил, який працюватиме у складі данських військових. Також Швеція тимчасово надає кілька високопотужних радарних систем для моніторингу повітряного простору.
ЄС обговорить вторгнення дронів на зустрічі щодо "стіни дронів" та неформальному саміті25.09.25, 15:00 • 2791 перегляд
Франція своєю чергою підтвердила, що перекинула до Копенгагена 35 військових, гелікоптер FENNEC та обладнання для виявлення і нейтралізації безпілотників. У Міноборони Франції наголосили, що безпілотники становлять "серйозну загрозу", особливо після нещодавніх інцидентів із польотами невідомих дронів у повітряному просторі Данії.
Минулого тижня спостереження за дронами в аеропортах і на військових авіабазах країни спричинили затримки авіарейсів і тисячам пасажирів довелося чекати годинами. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен назвала ці випадки проявом "гібридної війни" припустила, що за провокаціями може стояти росія.
У Данії на тиждень закриють повітряний простір для БпЛА через саміт Європейської політичної спільноти28.09.25, 16:40 • 4370 переглядiв
Данська влада вже запровадила тимчасову заборону на польоти цивільних дронів. Додаткову підтримку безпеці Копенгагена забезпечує і німецький фрегат FSG Hamburg, який прибув до столиці Данії цими вихідними.
Європейська рада збереться у Копенгагені в середу для обговорення питань оборони та допомоги Україні, а наступного дня відбудеться саміт Європейського політичного співтовариства за участі лідерів усіх країн континенту.
Невідомі дрони знову помітили у Данії: цього разу - біля військових об'єктів27.09.25, 13:25 • 7261 перегляд