У Данії на тиждень закриють повітряний простір для БпЛА через саміт Європейської політичної спільноти
Київ • УНН
Уряд Данії запроваджує тимчасову заборону на використання цивільних безпілотників у національному повітряному просторі під час проведення саміту Європейської політичної спільноти. Як повідомило Міністерство транспорту, обмеження діятимуть цілодобово з 29 вересня до 3 жовтня, пише УНН.
Деталі
За словами міністра транспорту Томаса Даніельсена, рішення ухвалене у співпраці з міністрами оборони та юстиції після низки інцидентів із дронами в аеропортах Європи.
Безпека громадян і учасників саміту є абсолютним пріоритетом
Відповідно до данського закону про авіацію, міністр транспорту має повноваження закривати повітряний простір повністю чи частково у випадках особливих обставин або загроз громадській безпеці.
У відомстві нагадали, що порушення заборони тягне за собою серйозну відповідальність – від штрафів до позбавлення волі строком до двох років.
Нагадаємо
У ніч на суботу над кількома об’єктами Міністерства оборони Данії, зокрема базою в Карупі, де розташовані військові гелікоптери, зафіксували проліт дронів. У військовому відомстві зазначають, що ці інциденти ставлять під сумнів здатність країни ефективно протидіяти потенційним загрозам.