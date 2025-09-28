В Дании на неделю закроют воздушное пространство для БПЛА из-за саммита Европейского политического сообщества
Киев • УНН
Правительство Дании временно запретит использование гражданских беспилотников с 29 сентября по 3 октября. Это решение принято из-за ряда инцидентов с дронами в аэропортах Европы и недавних пролетов над военными объектами Дании.
Правительство Дании вводит временный запрет на использование гражданских беспилотников в национальном воздушном пространстве во время проведения саммита Европейского политического сообщества. Как сообщило Министерство транспорта, ограничения будут действовать круглосуточно с 29 сентября по 3 октября, пишет УНН.
Подробности
По словам министра транспорта Томаса Даниэльсена, решение принято в сотрудничестве с министрами обороны и юстиции после ряда инцидентов с дронами в аэропортах Европы.
Безопасность граждан и участников саммита является абсолютным приоритетом
В соответствии с датским законом об авиации, министр транспорта имеет полномочия закрывать воздушное пространство полностью или частично в случаях особых обстоятельств или угроз общественной безопасности.
В ведомстве напомнили, что нарушение запрета влечет за собой серьезную ответственность – от штрафов до лишения свободы сроком до двух лет.
Напомним
В ночь на субботу над несколькими объектами Министерства обороны Дании, в частности базой в Карупе, где расположены военные вертолеты, зафиксировали пролет дронов. В военном ведомстве отмечают, что эти инциденты ставят под сомнение способность страны эффективно противодействовать потенциальным угрозам.