В Дании на неделю закроют воздушное пространство для БПЛА из-за саммита Европейского политического сообщества

Эксклюзив
08:59 • 12385 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октября
Эксклюзив
08:33 • 19508 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 15567 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 19240 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 46651 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 64837 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 81069 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 133558 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 55128 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчас
26 сентября, 12:45 • 47558 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – Telegraph
Облачно с прояснениями: какая погода ожидается 28 сентября
28 сентября, 03:57
Армия РФ потеряла 1110 военных и 45 артсистем за сутки - Генштаб
28 сентября, 04:10
Оккупанты нанесли 727 ударов по Запорожской области в течение суток, есть раненые
28 сентября, 04:42
Повреждено здание медучреждения и детсада в результате атаки по Киеву - Кличко
28 сентября, 05:12
Массированная атака РФ на Киевскую область: число пострадавших от ракетного удара возросло до 31, среди них трое детей
10:08
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий
27 сентября, 06:00
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 133560 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейков
26 сентября, 12:18
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
26 сентября, 09:01
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
Эксклюзив
26 сентября, 06:40
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 68449 просмотра
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Йонас Гар Стере
Украина
Запорожье
Сумская область
Германия
Соединённые Штаты
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT
27 сентября, 13:37
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
26 сентября, 14:33
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов
26 сентября, 09:12
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans
26 сентября, 07:07
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю
25 сентября, 10:47
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136
Х-101
Х-47М2 "Кинжал"
Бильд

В Дании на неделю закроют воздушное пространство для БПЛА из-за саммита Европейского политического сообщества

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Правительство Дании временно запретит использование гражданских беспилотников с 29 сентября по 3 октября. Это решение принято из-за ряда инцидентов с дронами в аэропортах Европы и недавних пролетов над военными объектами Дании.

В Дании на неделю закроют воздушное пространство для БПЛА из-за саммита Европейского политического сообщества

Правительство Дании вводит временный запрет на использование гражданских беспилотников в национальном воздушном пространстве во время проведения саммита Европейского политического сообщества. Как сообщило Министерство транспорта, ограничения будут действовать круглосуточно с 29 сентября по 3 октября, пишет УНН.

Подробности

По словам министра транспорта Томаса Даниэльсена, решение принято в сотрудничестве с министрами обороны и юстиции после ряда инцидентов с дронами в аэропортах Европы. 

Безопасность граждан и участников саммита является абсолютным приоритетом 

– подчеркнул Даниэльсен.

В соответствии с датским законом об авиации, министр транспорта имеет полномочия закрывать воздушное пространство полностью или частично в случаях особых обстоятельств или угроз общественной безопасности.

В ведомстве напомнили, что нарушение запрета влечет за собой серьезную ответственность – от штрафов до лишения свободы сроком до двух лет.

Напомним

В ночь на субботу над несколькими объектами Министерства обороны Дании, в частности базой в Карупе, где расположены военные вертолеты, зафиксировали пролет дронов. В военном ведомстве отмечают, что эти инциденты ставят под сомнение способность страны эффективно противодействовать потенциальным угрозам.

Степан Гафтко

Новости Мира
Министерство обороны Дании
Дания