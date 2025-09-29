Франция и Швеция направили войска и технику в Копенгаген для защиты от дронов в преддверии саммитов ЕС
Франция и Швеция направили военных и специализированные системы для противодействия беспилотникам в Данию в преддверии двух саммитов в Копенгагене. Это стало ответом на инциденты с дронами, которые вызвали задержки авиарейсов.
Франция и Швеция развернули в Дании военных и специализированные системы для борьбы с беспилотниками. Усиленные меры безопасности введены накануне двух масштабных саммитов в Копенгагене, куда на этой неделе прибудут европейские лидеры. Об этом сообщает POLITICO, пишет УНН.
Как заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, Стокгольм отправил в Данию подразделение Вооруженных сил, которое будет работать в составе датских военных. Также Швеция временно предоставляет несколько высокомощных радарных систем для мониторинга воздушного пространства.
Франция в свою очередь подтвердила, что перебросила в Копенгаген 35 военных, вертолет FENNEC и оборудование для обнаружения и нейтрализации беспилотников. В Минобороны Франции подчеркнули, что беспилотники представляют "серьезную угрозу", особенно после недавних инцидентов с полетами неизвестных дронов в воздушном пространстве Дании.
На прошлой неделе наблюдения за дронами в аэропортах и на военных авиабазах страны вызвали задержки авиарейсов и тысячам пассажиров пришлось ждать часами. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала эти случаи проявлением "гибридной войны" и предположила, что за провокациями может стоять Россия.
Датские власти уже ввели временный запрет на полеты гражданских дронов. Дополнительную поддержку безопасности Копенгагена обеспечивает и немецкий фрегат FSG Hamburg, который прибыл в столицу Дании в эти выходные.
Европейский совет соберется в Копенгагене в среду для обсуждения вопросов обороны и помощи Украине, а на следующий день состоится саммит Европейского политического сообщества с участием лидеров всех стран континента.
