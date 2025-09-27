Неизвестные дроны снова замечены в Дании: на этот раз - возле военных объектов

В Дании неопознанные дроны были замечены вблизи военных объектов ночью. Это произошло после нескольких вторжений дронов вблизи аэропортов и критической инфраструктуры на этой неделе, сообщает Reuters со ссылкой на вооруженные силы страны, пишет УНН.

Детали

Вооруженные силы страны не уточнили, где именно были замечены дроны. Полиция заявила, что они наблюдали дроны вблизи авиабазы Каруп на западе Дании.

Аэропорт Копенгагена, самый загруженный в скандинавском регионе, был закрыт на несколько часов поздно в понедельник, поскольку в его воздушном пространстве было замечено несколько больших дронов. Пять меньших аэропортов, как гражданских, так и военных, также были временно закрыты в последующие дни.

Датские власти назвали вторжения "гибридными атаками", а премьер-министр Метте Фредериксен заявила в начале этой недели, что это была "самая серьезная атака на критическую инфраструктуру Дании на сегодняшний день".

Дополнение

Над гидроэлектростанцией в Рованиеми на севере Финляндии заметили подозрительный дрон. Кто управлял летательным аппаратом, неизвестно.

В столице Литвы Вильнюсе из-за возможной фиксации дронов в пятницу была приостановлена работа столичного аэропорта.