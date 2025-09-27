У Литві призупиняли роботу вільнюського аеропорту через дрони

У столиці Литви Вільнюсі через можливу фіксацію дронів у п'ятницю було призупинено роботу столичного аеропорту. Про це пише УНН з посиланням на LRT.

Деталі

"Можливо, були зафіксовані дрони, тому повітряний простір був тимчасово закритий, і один літак затримався з вильотом", - повідомила представниця компанії "Литовські аеропорти" Раса Петраускайте.

За її словами, через літаючі об'єкти було відкладено рейс "LOT Polish Airlines".

Представник поліції Вільнюського повіту вказав, що о 19:17 було отримано повідомлення про безпілотний літальний апарат, що літає над вулицею Гелуну, але після прибуття на місце співробітники нічого не виявили.

За словами Петраускайте, це вже другий подібний інцидент за день. Через передбачуваний політ дронів робота аеропорту була порушена і близько полудня.

"Усі наші колеги в аеропорту повідомлено, ситуація перебуває під наглядом", – заявила представниця компанії "Литовські аеропорти".

Доповнення

Біля головної військово-морської бази у Швеції було помічено два невідомі безпілотники з миготливими вогнями.

Невідомі БпЛА були помічені у ніч на п’ятницю над землею Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини.

Також дрони фіксували у Данії та Норвегії.

Інциденти з дронами в Копенгагені та Осло можуть бути пов’язані - прем’єр-міністр Норвегії