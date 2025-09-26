Невідомі БПЛА були помічені над Німеччиною – NDR

Невідомі БПЛА були помічені у ніч на п’ятницю над землею Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини. Про це повідомляє видання NDR, передає УНН.

У ніч на п'ятницю над Шлезвіг-Гольштейном було помічено кілька дронів. За інформацією міністра внутрішніх справ Сабіне Зюттерлін-Ваак, зараз розслідується підозра у шпигунстві. Міністерство внутрішніх справ перебуває в інтенсивному та постійному обміні інформацією з федеральним урядом та збройними силами Німеччини. У співпраці з іншими північнонімецькими землями поліція штату посилює захист від дронів. Скільки дронів було помічено і де, міністр не повідомила