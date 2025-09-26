Невідомі БПЛА були помічені над Німеччиною – NDR

$41.490.08
48.710.05
ukenru
14:33 • 10988 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
14:01 • 18500 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
13:31 • 12360 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
12:45 • 13402 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 17471 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 20016 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 31321 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 36457 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 40859 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28547 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1.1м/с
59%
763мм
Популярнi новини
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 31000 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 22819 перегляди
Якщо путін погодиться на перемир'я на будь-який період, то в Україні можуть пройти вибори - Зеленський11:16 • 11985 перегляди
Відомий російський пропагандист тігран кеосаян помер після 8 місяців у комі11:19 • 13147 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto12:18 • 18650 перегляди
Публікації
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
14:01 • 18502 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto12:18 • 18716 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 31321 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 36458 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 40860 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Олег Синєгубов
Андрюс Кубілюс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Данія
Харків
Реклама
УНН Lite
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo14:33 • 10993 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 22867 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 31047 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 34249 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 42099 перегляди
Актуальне
Су-34
The Washington Post
МіГ-31
Іскандер (ОТРК)
Ракетний комплекс "Панцир"

Невідомі БПЛА були помічені над Німеччиною – NDR

Київ • УНН

 • 492 перегляди

Кілька дронів зафіксовано над землею Шлезвіг-Гольштейн у Німеччині в ніч на п'ятницю. Міністерство внутрішніх справ розслідує підозру у шпигунстві, поліція посилює захист від дронів.

Невідомі БПЛА були помічені над Німеччиною – NDR

Невідомі БПЛА були помічені у ніч на п’ятницю над землею Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини. Про це повідомляє видання NDR, передає УНН.

У ніч на п'ятницю над Шлезвіг-Гольштейном було помічено кілька дронів. За інформацією міністра внутрішніх справ Сабіне Зюттерлін-Ваак, зараз розслідується підозра у шпигунстві. Міністерство внутрішніх справ перебуває в інтенсивному та постійному обміні інформацією з федеральним урядом та збройними силами Німеччини. У співпраці з іншими північнонімецькими землями поліція штату посилює захист від дронів. Скільки дронів було помічено і де, міністр не повідомила 

- пише видання.

Дрони у небі Данії: Зеленський поділився деталями від розвідки із Фредеріксен26.09.25, 17:32 • 1334 перегляди

Походження дронів та причини їхніх польотів поки що залишаються незрозумілими. За словами Зюттерлін-Ваак, усі служби перебувають у стані підвищеної готовності, а ситуація з безпекою не змінилася.

Нагадаємо

У ніч з неділі, 21 вересня, на понеділок над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у Франції були помічені "невідомі" дрони.

Павло Башинський

Новини СвітуТехнології
Франція
Німеччина