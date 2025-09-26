Невідомі БПЛА були помічені над Німеччиною – NDR
Київ • УНН
Кілька дронів зафіксовано над землею Шлезвіг-Гольштейн у Німеччині в ніч на п'ятницю. Міністерство внутрішніх справ розслідує підозру у шпигунстві, поліція посилює захист від дронів.
Невідомі БПЛА були помічені у ніч на п’ятницю над землею Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини. Про це повідомляє видання NDR, передає УНН.
У ніч на п'ятницю над Шлезвіг-Гольштейном було помічено кілька дронів. За інформацією міністра внутрішніх справ Сабіне Зюттерлін-Ваак, зараз розслідується підозра у шпигунстві. Міністерство внутрішніх справ перебуває в інтенсивному та постійному обміні інформацією з федеральним урядом та збройними силами Німеччини. У співпраці з іншими північнонімецькими землями поліція штату посилює захист від дронів. Скільки дронів було помічено і де, міністр не повідомила
Дрони у небі Данії: Зеленський поділився деталями від розвідки із Фредеріксен26.09.25, 17:32 • 1334 перегляди
Походження дронів та причини їхніх польотів поки що залишаються незрозумілими. За словами Зюттерлін-Ваак, усі служби перебувають у стані підвищеної готовності, а ситуація з безпекою не змінилася.
Нагадаємо
У ніч з неділі, 21 вересня, на понеділок над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у Франції були помічені "невідомі" дрони.