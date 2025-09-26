Неизвестные БПЛА были замечены над Германией – NDR

Неизвестные БПЛА были замечены в ночь на пятницу над землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. Об этом сообщает издание NDR, передает УНН.

В ночь на пятницу над Шлезвиг-Гольштейном было замечено несколько дронов. По информации министра внутренних дел Сабине Зюттерлин-Ваак, сейчас расследуется подозрение в шпионаже. Министерство внутренних дел находится в интенсивном и постоянном обмене информацией с федеральным правительством и вооруженными силами Германии. В сотрудничестве с другими северогерманскими землями полиция штата усиливает защиту от дронов. Сколько дронов было замечено и где, министр не сообщила