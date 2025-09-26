Неизвестные БПЛА были замечены над Германией – NDR
Несколько дронов зафиксировано над землей Шлезвиг-Гольштейн в Германии в ночь на пятницу. Министерство внутренних дел расследует подозрение в шпионаже, полиция усиливает защиту от дронов.
Неизвестные БПЛА были замечены в ночь на пятницу над землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. Об этом сообщает издание NDR, передает УНН.
В ночь на пятницу над Шлезвиг-Гольштейном было замечено несколько дронов. По информации министра внутренних дел Сабине Зюттерлин-Ваак, сейчас расследуется подозрение в шпионаже. Министерство внутренних дел находится в интенсивном и постоянном обмене информацией с федеральным правительством и вооруженными силами Германии. В сотрудничестве с другими северогерманскими землями полиция штата усиливает защиту от дронов. Сколько дронов было замечено и где, министр не сообщила
Происхождение дронов и причины их полетов пока остаются непонятными. По словам Зюттерлин-Ваак, все службы находятся в состоянии повышенной готовности, а ситуация с безопасностью не изменилась.
В ночь с воскресенья, 21 сентября, на понедельник над военной базой Мурмелон-ле-Гран во Франции были замечены "неизвестные" дроны.