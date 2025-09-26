Дроны в небе Дании: Зеленский поделился деталями от разведки с Фредериксен

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен подготовку к саммиту Европейского политического сообщества, а также поделился деталями от разведки относительно дронов в небе Дании, передает УНН.

Обсудили подготовку к саммиту Европейского политического сообщества, который уже на следующей неделе состоится в Дании. Согласовали встречи с партнерами, готовимся к дипломатической работе - сообщил Зеленский.

Кроме того, по его словам, говорили о ситуации с дронами, которые уже трижды за эту неделю фиксировали в небе Дании. Президент Украины поделился деталями от разведки.

Одинаково понимаем, что на фоне всех этих случаев должны еще больше координироваться и увеличивать оборонное производство. Любые вызовы преодолеваются сотрудничеством - резюмировал Зеленский.

