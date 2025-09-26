Дроны в небе Дании: Зеленский поделился деталями от разведки с Фредериксен
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен по подготовке к саммиту Европейского политического сообщества. Также стороны обсудили ситуацию с дронами, которые фиксировали в небе Дании.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен подготовку к саммиту Европейского политического сообщества, а также поделился деталями от разведки относительно дронов в небе Дании, передает УНН.
Обсудили подготовку к саммиту Европейского политического сообщества, который уже на следующей неделе состоится в Дании. Согласовали встречи с партнерами, готовимся к дипломатической работе
Кроме того, по его словам, говорили о ситуации с дронами, которые уже трижды за эту неделю фиксировали в небе Дании. Президент Украины поделился деталями от разведки.
В Дании в третий раз закрыли аэропорт из-за дронов26.09.25, 03:31 • 2798 просмотров
Одинаково понимаем, что на фоне всех этих случаев должны еще больше координироваться и увеличивать оборонное производство. Любые вызовы преодолеваются сотрудничеством
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчас26.09.25, 16:31 • 7496 просмотров