Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчас
Киев • УНН
Украина выразила готовность участвовать в проекте "Стена дронов", инициированном Еврокомиссией, и играть активную роль в защите Европы от российской дроновой угрозы. Киев рассчитывает на подписание совместной декларации с партнерами уже в октябре и готов делиться опытом в сфере беспилотных технологий.
Украина готова участвовать в проекте "Стена дронов". Мы уже сейчас стремимся и можем играть активную роль в защите Европы от российской дроновой угрозы. Об этом сказал во время совместного заседания с участием еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса, Высокой представительницы ЕС Каи Каллас, министров обороны Дании, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии, а также представителей НАТО, передает УНН.
Детали
По словам Шмыгаля, во время разговора сфокусировались на конкретных шагах реализации этого проекта, инициированного Еврокомиссией.
"Стена дронов" создаст принципиально новую оборонную экосистему в Европе, частью которой готова быть и Украина. Вместе с союзниками мы будем координировать наше противодействие провокациям россии в небе и внедрять самые эффективные решения
По его словам, в Киеве рассчитывают на подписание совместной с партнерами декларации уже в октябре. Со своей стороны уже сейчас готовы отправлять технические команды для подготовки групп, которые станут частью "Стены дронов".
Украина – признанный лидер в сфере беспилотных технологий. Мы готовы делиться нашим опытом сбития российских дронов с ЕС, НАТО и странами-соседями. Также обсудили участие украинских производителей в проекте, ведь у нас есть инновационные разработки, проверенные на практике. Агрессор уже совершил преднамеренные провокации против Дании, Польши, стран Балтии. ЕС должен быть готов решительно ответить на такую эскалацию. И роль Украины здесь – ключевая
Он поблагодарил Еврокомиссию за организацию этого разговора, а участников – за готовность объединить силы для защиты европейского континента.
