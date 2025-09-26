Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчас

Украина готова участвовать в проекте "Стена дронов". Мы уже сейчас стремимся и можем играть активную роль в защите Европы от российской дроновой угрозы. Об этом сказал во время совместного заседания с участием еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса, Высокой представительницы ЕС Каи Каллас, министров обороны Дании, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии, а также представителей НАТО, передает УНН.

Детали

По словам Шмыгаля, во время разговора сфокусировались на конкретных шагах реализации этого проекта, инициированного Еврокомиссией.

"Стена дронов" создаст принципиально новую оборонную экосистему в Европе, частью которой готова быть и Украина. Вместе с союзниками мы будем координировать наше противодействие провокациям россии в небе и внедрять самые эффективные решения - отметил министр обороны Украины.

По его словам, в Киеве рассчитывают на подписание совместной с партнерами декларации уже в октябре. Со своей стороны уже сейчас готовы отправлять технические команды для подготовки групп, которые станут частью "Стены дронов".

Украина – признанный лидер в сфере беспилотных технологий. Мы готовы делиться нашим опытом сбития российских дронов с ЕС, НАТО и странами-соседями. Также обсудили участие украинских производителей в проекте, ведь у нас есть инновационные разработки, проверенные на практике. Агрессор уже совершил преднамеренные провокации против Дании, Польши, стран Балтии. ЕС должен быть готов решительно ответить на такую эскалацию. И роль Украины здесь – ключевая - подчеркнул Шмыгаль.

Он поблагодарил Еврокомиссию за организацию этого разговора, а участников – за готовность объединить силы для защиты европейского континента.

