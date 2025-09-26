Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчас

$41.490.08
48.710.05
ukenru
13:31 • 482 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
12:45 • 3452 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
09:46 • 12394 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 17274 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01 • 25058 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 31407 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 36192 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28184 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 39718 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 35789 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.6м/с
42%
763мм
Популярные новости
Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - СибигаPhoto26 сентября, 03:46 • 25618 просмотра
Украинская актриса получила роль профессора в сериале о Гарри ПоттереPhoto26 сентября, 04:40 • 8238 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 23235 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов09:12 • 14888 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto12:18 • 7896 просмотра
публикации
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto12:18 • 8302 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo09:01 • 25055 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 31404 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 36190 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 35196 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Юлия Свириденко
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Копенгаген
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов09:12 • 15058 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 23403 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 32100 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 40019 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 73338 просмотра
Актуальное
Financial Times
9К720 Искандер
Ракетный комплекс "Панцирь"
Дія (сервис)
E-6 Mercury

Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчас

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Украина выразила готовность участвовать в проекте "Стена дронов", инициированном Еврокомиссией, и играть активную роль в защите Европы от российской дроновой угрозы. Киев рассчитывает на подписание совместной декларации с партнерами уже в октябре и готов делиться опытом в сфере беспилотных технологий.

Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчас

Украина готова участвовать в проекте "Стена дронов". Мы уже сейчас стремимся и можем играть активную роль в защите Европы от российской дроновой угрозы. Об этом сказал во время совместного заседания с участием еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса, Высокой представительницы ЕС Каи Каллас, министров обороны Дании, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии, а также представителей НАТО, передает УНН.

Детали

По словам Шмыгаля, во время разговора сфокусировались на конкретных шагах реализации этого проекта, инициированного Еврокомиссией.

"Стена дронов" создаст принципиально новую оборонную экосистему в Европе, частью которой готова быть и Украина. Вместе с союзниками мы будем координировать наше противодействие провокациям россии в небе и внедрять самые эффективные решения 

- отметил министр обороны Украины.

По его словам, в Киеве рассчитывают на подписание совместной с партнерами декларации уже в октябре. Со своей стороны уже сейчас готовы отправлять технические команды для подготовки групп, которые станут частью "Стены дронов".

"Стена дронов" может быть готова через год - комиссар ЕС по обороне24.09.25, 10:55 • 14586 просмотров

Украина – признанный лидер в сфере беспилотных технологий.  Мы готовы делиться нашим опытом сбития российских дронов с ЕС, НАТО и странами-соседями. Также обсудили участие украинских производителей в проекте, ведь у нас есть инновационные разработки, проверенные на практике.  Агрессор уже совершил преднамеренные провокации против Дании, Польши, стран Балтии. ЕС должен быть готов решительно ответить на такую эскалацию. И роль Украины здесь – ключевая 

- подчеркнул Шмыгаль.

Он поблагодарил Еврокомиссию за организацию этого разговора, а участников – за готовность объединить силы для защиты европейского континента.

ЕС обсудит вторжение дронов на встрече по "стене дронов" и неформальном саммите25.09.25, 15:00 • 2622 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости МираТехнологии
Андрюс Кубилиус
Кайя Каллас
Европейская комиссия
Латвия
НАТО
Финляндия
Дания
Литва
Болгария
Румыния
Эстония
Украина
Киев
Польша