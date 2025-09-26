Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто зараз

Україна висловила готовність брати участь у проєкті "Стіна дронів", ініційованому Єврокомісією, та відігравати активну роль у захисті Європи від російської дронової загрози. Київ розраховує на підписання спільної декларації з партнерами вже у жовтні та готовий ділитися досвідом у сфері безпілотних технологій.