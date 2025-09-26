Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто зараз
Україна висловила готовність брати участь у проєкті "Стіна дронів", ініційованому Єврокомісією, та відігравати активну роль у захисті Європи від російської дронової загрози. Київ розраховує на підписання спільної декларації з партнерами вже у жовтні та готовий ділитися досвідом у сфері безпілотних технологій.
Україна готова брати участь у проєкті "Стіна дронів". Ми вже зараз прагнемо та можемо відігравати активну роль у захисті Європи від російської дронової загрози. Про це сказав під час спільного засідання за участі єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, Високої представниці ЄС Каї Каллас, міністрів оборони Данії, Фінляндії, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Болгарії, а також представників НАТО, передає УНН.
Деталі
За словами Шмигаля, під час розмови сфокусувалися на конкретних кроках реалізації цього проєкту, ініційованого Єврокомісією.
"Стіна дронів" створить принципово нову оборонну екосистему в Європі, частиною якої готова бути й Україна. Разом із союзниками ми координуватимемо нашу протидію провокаціям росії у небі та впроваджуватимемо найефективніші рішення
За його словами, у Києві розраховують на підписання спільної з партнерами декларації уже в жовтні. Зі свого боку вже зараз готові відправляти технічні команди для підготовки груп, які стануть частиною "Стіни дронів".
Україна – визнаний лідер у сфері безпілотних технологій. Ми готові ділитися нашим досвідом збиття російських дронів з ЄС, НАТО та країнами-сусідами. Також обговорили участь українських виробників у проєкті, адже ми маємо інноваційні розробки, перевірені на практиці. Агресор вже здійснив навмисні провокації проти Данії, Польщі, країн Балтії. ЄС має бути готовим рішуче відповісти на таку ескалацію. І роль України тут – ключова
Він подякував Єврокомісії за організацію цієї розмови, а учасникам – за готовність об’єднати сили для захисту європейського континенту.
