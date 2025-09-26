Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто зараз

$41.490.08
Ексклюзив
14:01
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
13:31
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
12:45
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
09:46
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Українська акторка отримала роль професорки у серіалі про Гаррі Поттера 26 вересня, 04:40
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFans 26 вересня, 07:07
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів 09:12
Якщо путін погодиться на перемир'я на будь-який період, то в Україні можуть пройти вибори - Зеленський 11:16
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейків 12:18
Публікації
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
14:01
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейків 12:18
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї 09:01
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Юлія Свириденко
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Копенгаген
Угорщина
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів 09:12
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFans 26 вересня, 07:07
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень 25 вересня, 10:47
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії 25 вересня, 06:17
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови 23 вересня, 12:00
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Ракетний комплекс "Панцир"
Дія (сервіс)
E-6 Mercury

Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто зараз

Київ • УНН

 • 1768 перегляди

Україна висловила готовність брати участь у проєкті "Стіна дронів", ініційованому Єврокомісією, та відігравати активну роль у захисті Європи від російської дронової загрози. Київ розраховує на підписання спільної декларації з партнерами вже у жовтні та готовий ділитися досвідом у сфері безпілотних технологій.

Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто зараз

Україна готова брати участь у проєкті "Стіна дронів". Ми вже зараз прагнемо та можемо відігравати активну роль у захисті Європи від російської дронової загрози. Про це сказав під час спільного засідання за участі єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, Високої представниці ЄС Каї Каллас, міністрів оборони Данії, Фінляндії, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Болгарії, а також представників НАТО, передає УНН.

Деталі

За словами Шмигаля, під час розмови сфокусувалися на конкретних кроках реалізації цього проєкту, ініційованого Єврокомісією.

"Стіна дронів" створить принципово нову оборонну екосистему в Європі, частиною якої готова бути й Україна. Разом із союзниками ми координуватимемо нашу протидію провокаціям росії у небі та впроваджуватимемо найефективніші рішення 

- зазначив міністр оборони України.

За його словами, у Києві розраховують на підписання спільної з партнерами декларації уже в жовтні. Зі свого боку вже зараз готові відправляти технічні команди для підготовки груп, які стануть частиною "Стіни дронів".

"Стіна дронів" може бути готова за рік - комісар ЄС з оборони24.09.25, 10:55 • 14586 переглядiв

Україна – визнаний лідер у сфері безпілотних технологій.  Ми готові ділитися нашим досвідом збиття російських дронів з ЄС, НАТО та країнами-сусідами. Також обговорили участь українських виробників у проєкті, адже ми маємо інноваційні розробки, перевірені на практиці.  Агресор вже здійснив навмисні провокації проти Данії, Польщі, країн Балтії. ЄС має бути готовим рішуче відповісти на таку ескалацію. І роль України тут – ключова 

- наголосив Шмигаль.

Він подякував Єврокомісії за організацію цієї розмови, а учасникам – за готовність об’єднати сили для захисту європейського континенту.

ЄС обговорить вторгнення дронів на зустрічі щодо "стіни дронів" та неформальному саміті25.09.25, 15:00 • 2624 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини СвітуТехнології
Андрюс Кубілюс
Кая Каллас
Європейська комісія
Латвія
НАТО
Фінляндія
Данія
Литва
Болгарія
Румунія
Естонія
Україна
Київ
Польща