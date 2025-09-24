$41.380.00
Ексклюзив
08:38 • 582 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 3922 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 8942 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 8214 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 22549 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 41376 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 33868 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 32140 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 63894 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 29244 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
"Стіна дронів" може бути готова за рік - комісар ЄС з оборони

Київ • УНН

 • 2604 перегляди

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС може значно покращити виявлення дронів протягом року, але створення повноцінної мережі для відстеження та знищення цілей займе набагато більше часу. Він зазначив, що Європі необхідно наслідувати приклад українських військових, які розгорнули акустичні датчики для виявлення безпілотних літальних апаратів.

"Стіна дронів" може бути готова за рік - комісар ЄС з оборони

ЄС може значно покращити свої можливості виявлення дронів протягом року, але знадобиться набагато більше часу, щоб створити повноцінну мережу на суші та на морі, здатну відстежувати та знищувати цілі, заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс агентству Euractiv, пише УНН.

Деталі

Ідея так званої "стіни дронів" швидко набула популярності після хвилі вторгнень росії в повітряний простір країн ЄС в останні тижні. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробила це однією з головних заяв у своїй доповіді про стан справ у ЄС у вересні.

Ми повинні розуміти, що у нас недостатньо можливостей для виявлення дронів. Можливо, у нас є хороші можливості для виявлення винищувачів і ракет, але дрони мають специфіку: вони літають дуже низько і мають невеликі розміри

- заявив Кубілюс.

Перший крок - "швидко" отримати системи виявлення, що, за його словами, цілком можливо.

За словами експертів, така система може бути готова "приблизно через рік", щоб бути готовою відбивати російські атаки та "провокації", сказав він.

Кубілюс додав, що Європі необхідно наслідувати приклад українських військових, які розгорнули акустичні датчики для виявлення наближення безпілотних літальних апаратів, які в іншому випадку могли б не бути виявлені на радарах.

Лазери - ще один варіант із мінімальними витратами для збивання безпілотників, сказав він. Така оборонна мережа також повинна охоплювати великі морські кордони блоку з огляду на вторгнення безпілотників до Норвегії та Данії у понеділок увечері, заявив Кубілюс під час дискусії питань та відповідей на заході.

Розслідування цих останніх вторгнень поки не виявили винного, данська поліція лише заявила, що вони, ймовірно, були здійснені "компетентною особою".

Дронами, через які закрили аеропорт Копенгагена, керував "компетентний оператор" - поліція23.09.25, 11:42 • 2564 перегляди

Проте Копенгаген був доданий до списку тих, з ким єврокомісар, поряд із державами, розташованими на східному кордоні ЄС, проведе консультацію щодо плану Єврокомісії із захисту від безпілотників.

Відповідну систему виявлення можна створити досить швидко: "приблизно протягом року". Але, за його словами, розробка системи, здатної відслідковувати та знищувати цілі на землі, займе набагато більше часу.

Віце-президент Європейського інвестиційного банку, який відповідає за оборону та безпеку, Роберт де Гроот повідомив, що у пріоритетному порядку обговорюються способи спрямування фінансування до східних країн блоку.

Він наголосив на важливості спрямування коштів на будівництво військових баз та інфраструктури, а також на підвищення військової мобільності для перекидання танків та військ.

"Нам потрібно перекидати вантажі з одного кінця Європи на інший, в основному із заходу на схід, але також і з півночі на південь", - підкреслив де Гроот.

"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України22.09.25, 12:32 • 73847 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Державний кордон України
Андрюс Кубілюс
Європейський інвестиційний банк
Європейська комісія
Копенгаген
Данія
Норвегія
Урсула фон дер Ляєн
Україна