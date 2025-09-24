"Стіна дронів" може бути готова за рік - комісар ЄС з оборони

ЄС може значно покращити свої можливості виявлення дронів протягом року, але знадобиться набагато більше часу, щоб створити повноцінну мережу на суші та на морі, здатну відстежувати та знищувати цілі, заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс агентству Euractiv, пише УНН.

Деталі

Ідея так званої "стіни дронів" швидко набула популярності після хвилі вторгнень росії в повітряний простір країн ЄС в останні тижні. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробила це однією з головних заяв у своїй доповіді про стан справ у ЄС у вересні.

Ми повинні розуміти, що у нас недостатньо можливостей для виявлення дронів. Можливо, у нас є хороші можливості для виявлення винищувачів і ракет, але дрони мають специфіку: вони літають дуже низько і мають невеликі розміри - заявив Кубілюс.

Перший крок - "швидко" отримати системи виявлення, що, за його словами, цілком можливо.

За словами експертів, така система може бути готова "приблизно через рік", щоб бути готовою відбивати російські атаки та "провокації", сказав він.

Кубілюс додав, що Європі необхідно наслідувати приклад українських військових, які розгорнули акустичні датчики для виявлення наближення безпілотних літальних апаратів, які в іншому випадку могли б не бути виявлені на радарах.

Лазери - ще один варіант із мінімальними витратами для збивання безпілотників, сказав він. Така оборонна мережа також повинна охоплювати великі морські кордони блоку з огляду на вторгнення безпілотників до Норвегії та Данії у понеділок увечері, заявив Кубілюс під час дискусії питань та відповідей на заході.

Розслідування цих останніх вторгнень поки не виявили винного, данська поліція лише заявила, що вони, ймовірно, були здійснені "компетентною особою".

Проте Копенгаген був доданий до списку тих, з ким єврокомісар, поряд із державами, розташованими на східному кордоні ЄС, проведе консультацію щодо плану Єврокомісії із захисту від безпілотників.

Відповідну систему виявлення можна створити досить швидко: "приблизно протягом року". Але, за його словами, розробка системи, здатної відслідковувати та знищувати цілі на землі, займе набагато більше часу.

Віце-президент Європейського інвестиційного банку, який відповідає за оборону та безпеку, Роберт де Гроот повідомив, що у пріоритетному порядку обговорюються способи спрямування фінансування до східних країн блоку.

Він наголосив на важливості спрямування коштів на будівництво військових баз та інфраструктури, а також на підвищення військової мобільності для перекидання танків та військ.

"Нам потрібно перекидати вантажі з одного кінця Європи на інший, в основному із заходу на схід, але також і з півночі на південь", - підкреслив де Гроот.

