"Стена дронов" может быть готова через год - комиссар ЕС по обороне
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС может значительно улучшить обнаружение дронов в течение года, но создание полноценной сети для отслеживания и уничтожения целей займет гораздо больше времени. Он отметил, что Европе необходимо последовать примеру украинских военных, которые развернули акустические датчики для обнаружения беспилотных летательных аппаратов.
ЕС может значительно улучшить свои возможности по обнаружению дронов в течение года, но потребуется гораздо больше времени, чтобы создать полноценную сеть на суше и на море, способную отслеживать и уничтожать цели, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс агентству Euractiv, пишет УНН.
Идея так называемой "стены дронов" быстро набрала популярность после волны вторжений россии в воздушное пространство стран ЕС в последние недели. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала это одним из главных заявлений в своем докладе о положении дел в ЕС в сентябре.
Мы должны понимать, что у нас недостаточно возможностей для обнаружения дронов. Возможно, у нас есть хорошие возможности для обнаружения истребителей и ракет, но дроны имеют специфику: они летают очень низко и имеют небольшие размеры
Первый шаг - "быстро" получить системы обнаружения, что, по его словам, вполне возможно.
По словам экспертов, такая система может быть готова "примерно через год", чтобы быть готовой отражать российские атаки и "провокации", сказал он.
Кубилюс добавил, что Европе необходимо последовать примеру украинских военных, которые развернули акустические датчики для обнаружения приближающихся беспилотных летательных аппаратов, которые в противном случае могли бы не быть обнаружены на радарах.
Лазеры - еще один вариант с минимальными затратами для сбивания беспилотников, сказал он. Такая оборонная сеть также должна охватывать большие морские границы блока, учитывая вторжения беспилотников в Норвегию и Данию в понедельник вечером, заявил Кубилюс во время дискуссии вопросов и ответов на мероприятии.
Расследование этих последних вторжений пока не выявило виновного, датская полиция лишь заявила, что они, вероятно, были осуществлены "компетентным лицом".
Однако Копенгаген был добавлен в список тех, с кем еврокомиссар, наряду с государствами, расположенными на восточной границе ЕС, проведет консультацию по плану Еврокомиссии по защите от беспилотников.
Соответствующую систему обнаружения можно создать достаточно быстро: "примерно в течение года". Но, по его словам, разработка системы, способной отслеживать и уничтожать цели на земле, займет гораздо больше времени.
Вице-президент Европейского инвестиционного банка, отвечающий за оборону и безопасность, Роберт де Гроот сообщил, что в приоритетном порядке обсуждаются способы направления финансирования в восточные страны блока.
Он подчеркнул важность направления средств на строительство военных баз и инфраструктуры, а также на повышение военной мобильности для переброски танков и войск.
"Нам нужно перебрасывать грузы из одного конца Европы в другой, в основном с запада на восток, но также и с севера на юг", - подчеркнул де Гроот.
