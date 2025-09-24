"Стена дронов" может быть готова через год - комиссар ЕС по обороне

ЕС может значительно улучшить свои возможности по обнаружению дронов в течение года, но потребуется гораздо больше времени, чтобы создать полноценную сеть на суше и на море, способную отслеживать и уничтожать цели, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс агентству Euractiv, пишет УНН.

Детали

Идея так называемой "стены дронов" быстро набрала популярность после волны вторжений россии в воздушное пространство стран ЕС в последние недели. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала это одним из главных заявлений в своем докладе о положении дел в ЕС в сентябре.

Мы должны понимать, что у нас недостаточно возможностей для обнаружения дронов. Возможно, у нас есть хорошие возможности для обнаружения истребителей и ракет, но дроны имеют специфику: они летают очень низко и имеют небольшие размеры - заявил Кубилюс.

Первый шаг - "быстро" получить системы обнаружения, что, по его словам, вполне возможно.

По словам экспертов, такая система может быть готова "примерно через год", чтобы быть готовой отражать российские атаки и "провокации", сказал он.

Кубилюс добавил, что Европе необходимо последовать примеру украинских военных, которые развернули акустические датчики для обнаружения приближающихся беспилотных летательных аппаратов, которые в противном случае могли бы не быть обнаружены на радарах.

Лазеры - еще один вариант с минимальными затратами для сбивания беспилотников, сказал он. Такая оборонная сеть также должна охватывать большие морские границы блока, учитывая вторжения беспилотников в Норвегию и Данию в понедельник вечером, заявил Кубилюс во время дискуссии вопросов и ответов на мероприятии.

Расследование этих последних вторжений пока не выявило виновного, датская полиция лишь заявила, что они, вероятно, были осуществлены "компетентным лицом".

Однако Копенгаген был добавлен в список тех, с кем еврокомиссар, наряду с государствами, расположенными на восточной границе ЕС, проведет консультацию по плану Еврокомиссии по защите от беспилотников.

Соответствующую систему обнаружения можно создать достаточно быстро: "примерно в течение года". Но, по его словам, разработка системы, способной отслеживать и уничтожать цели на земле, займет гораздо больше времени.

Вице-президент Европейского инвестиционного банка, отвечающий за оборону и безопасность, Роберт де Гроот сообщил, что в приоритетном порядке обсуждаются способы направления финансирования в восточные страны блока.

Он подчеркнул важность направления средств на строительство военных баз и инфраструктуры, а также на повышение военной мобильности для переброски танков и войск.

"Нам нужно перебрасывать грузы из одного конца Европы в другой, в основном с запада на восток, но также и с севера на юг", - подчеркнул де Гроот.

