"Стена дронов" может быть готова через год - комиссар ЕС по обороне

$41.380.00
48.800.07
ukenru
Эксклюзив
08:38 • 894 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
07:25 • 4198 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 9220 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 8480 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 22668 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 41475 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 33932 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 32166 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 64031 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 29250 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.2м/с
69%
755мм
Популярные новости
Во временно оккупированном Мариуполе РФ строит "таможню"23 сентября, 23:53 • 19857 просмотра
Лавров прибыл в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН24 сентября, 01:25 • 18604 просмотра
На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия КардиналеPhoto24 сентября, 02:37 • 19122 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 22048 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo06:00 • 16256 просмотра
публикации
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
08:38 • 894 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto05:30 • 15090 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 22402 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 64031 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 47045 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Руслан Кравченко
Антониу Гутерриш
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Франция
Китай
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 27409 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 87941 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 48403 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 62929 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 114579 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
МиГ-31
Хранитель
YouTube
Шахед-136

"Стена дронов" может быть готова через год - комиссар ЕС по обороне

Киев • УНН

 • 2834 просмотра

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС может значительно улучшить обнаружение дронов в течение года, но создание полноценной сети для отслеживания и уничтожения целей займет гораздо больше времени. Он отметил, что Европе необходимо последовать примеру украинских военных, которые развернули акустические датчики для обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

"Стена дронов" может быть готова через год - комиссар ЕС по обороне

ЕС может значительно улучшить свои возможности по обнаружению дронов в течение года, но потребуется гораздо больше времени, чтобы создать полноценную сеть на суше и на море, способную отслеживать и уничтожать цели, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс агентству Euractiv, пишет УНН.

Детали

Идея так называемой "стены дронов" быстро набрала популярность после волны вторжений россии в воздушное пространство стран ЕС в последние недели. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала это одним из главных заявлений в своем докладе о положении дел в ЕС в сентябре.

Мы должны понимать, что у нас недостаточно возможностей для обнаружения дронов. Возможно, у нас есть хорошие возможности для обнаружения истребителей и ракет, но дроны имеют специфику: они летают очень низко и имеют небольшие размеры

- заявил Кубилюс.

Первый шаг - "быстро" получить системы обнаружения, что, по его словам, вполне возможно.

По словам экспертов, такая система может быть готова "примерно через год", чтобы быть готовой отражать российские атаки и "провокации", сказал он.

Кубилюс добавил, что Европе необходимо последовать примеру украинских военных, которые развернули акустические датчики для обнаружения приближающихся беспилотных летательных аппаратов, которые в противном случае могли бы не быть обнаружены на радарах.

Лазеры - еще один вариант с минимальными затратами для сбивания беспилотников, сказал он. Такая оборонная сеть также должна охватывать большие морские границы блока, учитывая вторжения беспилотников в Норвегию и Данию в понедельник вечером, заявил Кубилюс во время дискуссии вопросов и ответов на мероприятии.

Расследование этих последних вторжений пока не выявило виновного, датская полиция лишь заявила, что они, вероятно, были осуществлены "компетентным лицом".

Дронами, из-за которых закрыли аэропорт Копенгагена, управлял "компетентный оператор" - полиция23.09.25, 11:42 • 2566 просмотров

Однако Копенгаген был добавлен в список тех, с кем еврокомиссар, наряду с государствами, расположенными на восточной границе ЕС, проведет консультацию по плану Еврокомиссии по защите от беспилотников.

Соответствующую систему обнаружения можно создать достаточно быстро: "примерно в течение года". Но, по его словам, разработка системы, способной отслеживать и уничтожать цели на земле, займет гораздо больше времени.

Вице-президент Европейского инвестиционного банка, отвечающий за оборону и безопасность, Роберт де Гроот сообщил, что в приоритетном порядке обсуждаются способы направления финансирования в восточные страны блока.

Он подчеркнул важность направления средств на строительство военных баз и инфраструктуры, а также на повышение военной мобильности для переброски танков и войск.

"Нам нужно перебрасывать грузы из одного конца Европы в другой, в основном с запада на восток, но также и с севера на юг", - подчеркнул де Гроот.

"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины22.09.25, 12:32 • 73863 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Государственная граница Украины
Андрюс Кубилиус
Европейский инвестиционный банк
Европейская комиссия
Копенгаген
Дания
Норвегия
Урсула фон дер Ляйен
Украина