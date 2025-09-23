$41.380.13
05:00 • 13165 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
Дронами, из-за которых закрыли аэропорт Копенгагена, управлял "компетентный оператор" - полиция

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Датская полиция заявила, что дроны, закрывшие главный аэропорт страны, управлялись "компетентным оператором", но подозреваемые не установлены. Аэропорты Копенгагена и Осло были закрыты на несколько часов, что привело к задержкам и отмене рейсов для десятков тысяч пассажиров.

Дронами, из-за которых закрыли аэропорт Копенгагена, управлял "компетентный оператор" - полиция

Датская полиция заявила во вторник, что дроны, из-за которых днем ранее был закрыт главный аэропорт страны, вероятно, управлялись "компетентным оператором", который пытался продемонстрировать определенные навыки, но подозреваемые пока не установлены, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Аэропорты Копенгагена и Осло, два самых загруженных аэропорта Северной Европы, были закрыты на несколько часов после того, как поздно вечером в понедельник в их воздушном пространстве были замечены дроны, в результате чего десятки тысяч пассажиров оказались в затруднительном положении из-за изменения маршрутов рейсов.

Аэропорты Копенгагена и Осло возобновили работу после обнаружения дронов23.09.25, 08:28 • 2410 просмотров

"Мы пришли к выводу, что это был тот, кого мы назвали бы компетентным оператором", - заявил журналистам во вторник главный суперинтендант датской полиции Йенс Йесперсен, имея в виду дроны, замеченные в Копенгагене.

"Это человек, который имеет возможности, волю и инструменты, чтобы продемонстрировать это", - сказал Йесперсен, добавив, что пока рано говорить о связи между инцидентами в Дании и Норвегии.

Датская полиция отказалась комментировать пост Президента Украины Владимира Зеленского относительно нарушения воздушного пространства.

"Я ничего не могу сказать по этому поводу. Не потому, что я не хочу, а потому, что я просто не знаю", - сказал Йесперсен.

Аэропорт Копенгагена был закрыт на четыре часа после того, как в непосредственной близости от него было замечено два или три больших дрона, сообщили официальные лица. Аэропорт Осло был закрыт на три часа после двух случаев их появления, по данным местной полиции.

Йесперсен сообщил, что дроны в Дании прилетели с разных направлений, включали и выключали свои огни, прежде чем в конечном итоге исчезнуть через несколько часов.

Полиция расследует несколько гипотез о происхождении дронов, в том числе версию о том, что они могли быть запущены с кораблей, сообщил Йесперсен.

Главный аэропорт Дании расположен недалеко от оживленного судоходного пути, по которому суда заходят в Балтийское море и выходят из него.

Копенгаген перенаправил 31 рейс в другие аэропорты, что вызвало цепную реакцию: около 100 рейсов было задержано или отменено, а около 20 000 пассажиров пострадали, сообщил журналистам во вторник представитель аэропорта.

Дополнение

В последние дни в европейских аэропортах произошел ряд сбоев.

В прошлую пятницу кибератака вывела из строя системы регистрации и посадки на рейс, предоставленные Collins Aerospace, подразделением RTX, что повлияло на работу лондонского аэропорта Хитроу, а также аэропортов Берлина и Брюсселя. В течение выходных и в понедельник последствия кибератаки продолжали парализовать авиасообщение по всему региону.

Отмена авиарейсов из-за кибератаки на аэропорты в Европе продолжается22.09.25, 08:16 • 3696 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Осло
Балтийское море
Копенгаген
Брюссель
Дания
Норвегия
Владимир Зеленский
Украина
Лондон
Берлин