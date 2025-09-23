Дронами, из-за которых закрыли аэропорт Копенгагена, управлял "компетентный оператор" - полиция

Датская полиция заявила во вторник, что дроны, из-за которых днем ранее был закрыт главный аэропорт страны, вероятно, управлялись "компетентным оператором", который пытался продемонстрировать определенные навыки, но подозреваемые пока не установлены, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Аэропорты Копенгагена и Осло, два самых загруженных аэропорта Северной Европы, были закрыты на несколько часов после того, как поздно вечером в понедельник в их воздушном пространстве были замечены дроны, в результате чего десятки тысяч пассажиров оказались в затруднительном положении из-за изменения маршрутов рейсов.

"Мы пришли к выводу, что это был тот, кого мы назвали бы компетентным оператором", - заявил журналистам во вторник главный суперинтендант датской полиции Йенс Йесперсен, имея в виду дроны, замеченные в Копенгагене.

"Это человек, который имеет возможности, волю и инструменты, чтобы продемонстрировать это", - сказал Йесперсен, добавив, что пока рано говорить о связи между инцидентами в Дании и Норвегии.

Датская полиция отказалась комментировать пост Президента Украины Владимира Зеленского относительно нарушения воздушного пространства.

"Я ничего не могу сказать по этому поводу. Не потому, что я не хочу, а потому, что я просто не знаю", - сказал Йесперсен.

Аэропорт Копенгагена был закрыт на четыре часа после того, как в непосредственной близости от него было замечено два или три больших дрона, сообщили официальные лица. Аэропорт Осло был закрыт на три часа после двух случаев их появления, по данным местной полиции.

Йесперсен сообщил, что дроны в Дании прилетели с разных направлений, включали и выключали свои огни, прежде чем в конечном итоге исчезнуть через несколько часов.

Полиция расследует несколько гипотез о происхождении дронов, в том числе версию о том, что они могли быть запущены с кораблей, сообщил Йесперсен.

Главный аэропорт Дании расположен недалеко от оживленного судоходного пути, по которому суда заходят в Балтийское море и выходят из него.

Копенгаген перенаправил 31 рейс в другие аэропорты, что вызвало цепную реакцию: около 100 рейсов было задержано или отменено, а около 20 000 пассажиров пострадали, сообщил журналистам во вторник представитель аэропорта.

Дополнение

В последние дни в европейских аэропортах произошел ряд сбоев.

В прошлую пятницу кибератака вывела из строя системы регистрации и посадки на рейс, предоставленные Collins Aerospace, подразделением RTX, что повлияло на работу лондонского аэропорта Хитроу, а также аэропортов Берлина и Брюсселя. В течение выходных и в понедельник последствия кибератаки продолжали парализовать авиасообщение по всему региону.

