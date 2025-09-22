Отмена авиарейсов из-за кибератаки на аэропорты в Европе продолжается

Некоторые из крупнейших аэропортов Европы столкнулись с трудностями в восстановлении нормальной работы в воскресенье после того, как хакеры нарушили работу систем автоматической регистрации, а Брюссель попросил авиакомпании отменить половину рейсов, запланированных на понедельник, из-за постоянных проблем, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В пятницу хакеры атаковали поставщика систем регистрации и посадки на рейс Collins Aerospace, принадлежащего RTX, что привело к сбоям в работе лондонского аэропорта Хитроу - самого загруженного аэропорта Европы, а также аэропортов Берлина и Брюсселя.

В субботу пассажиры столкнулись с длинными очередями, отменой рейсов и задержками. Хотя в воскресенье в Берлине и Хитроу ситуация значительно улучшилась, задержки и отмены рейсов продолжились, сообщают представители аэропортов и по имеющимся данным.

В заявлении, опубликованном в понедельник, компания Collins сообщила, что работает с четырьмя пострадавшими аэропортами и авиакомпаниями-клиентами и находится на завершающей стадии завершения обновлений, необходимых для восстановления полной функциональности.

Представитель аэропорта Брюсселя заявил, что Collins Aerospace пока не предоставила безопасной обновленной версии программного обеспечения, необходимой для восстановления полной функциональности, что побудило аэропорт в понедельник обратиться с просьбой отменить рейсы.

В аэропорту Брюсселя заявили, что 50 из 257 запланированных на воскресенье вылетов было отменено, чтобы избежать длинных очередей и отмены рейсов в последний момент. Днем ранее, по словам оператора аэропорта, было отменено 25 из 234 запланированных вылетов.

RTX заявила в субботу, что работает над скорейшим устранением проблемы и что сбой можно смягчить с помощью ручной регистрации.

Компания сообщила, что инцидент повлиял на работу программного обеспечения MUSE, которое используется несколькими авиакомпаниями.

В воскресенье утром в аэропорту Хитроу сообщили, что работы продолжаются после сбоя системы регистрации. Также было добавлено, что "подавляющее большинство рейсов продолжают выполняться".

Анализ, проведенный поставщиком авиационных данных Cirium, сообщил, что задержки в Хитроу были "незначительными", в Берлине - "умеренными", а в Брюсселе - "значительными".

Региональные регулирующие органы заявили, что расследуют источник взлома, который стал последним в серии взломов, затронувших различные сферы - от здравоохранения до автомобильной промышленности. Нарушение на предприятии автопроизводителя Jaguar Land Rover привело к остановке производства, а другое повлекло за собой убытки Marks & Spencer в сотни миллионов фунтов стерлингов.

