Кибератака парализовала работу аэропортов Европы: есть задержки и отмена рейсов
Киев • УНН
Масштабная кибератака нарушила работу систем регистрации и посадки в аэропортах Лондона, Брюсселя и Берлина. Это привело к задержкам и отмене рейсов, поскольку аэропорты перешли на ручные процедуры.
Кибератака парализовала работу аэропортов по всей Европе, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
"Кибератака, направленная на поставщика услуг систем регистрации и посадки на рейс, нарушила работу нескольких крупных европейских аэропортов, включая лондонский Хитроу, Брюссель и Берлин, что привело к задержкам и отменам рейсов", - сообщили операторы.
Атака вывела из строя автоматизированные системы, что позволило выполнять только ручные процедуры регистрации и посадки, сообщает Брюссельский аэропорт.
"Это оказывает большое влияние на расписание рейсов и, к сожалению, приведет к задержкам и отмене рейсов", - говорится в заявлении оператора, опубликованном на его веб-сайте.
"Поставщик услуг активно работает над этим вопросом и пытается решить его как можно скорее", - сказано в заявлении.
Хитроу также предупредил о задержках, вызванных "технической проблемой" у стороннего поставщика.
Пассажирам, рейс которых запланирован на субботу, пострадавшие аэропорты посоветовали подтвердить свою поездку у авиакомпаний, прежде чем отправляться в аэропорт.
Как сообщает Bild, в Берлине из соображений безопасности полностью отключили доступ к системам, что привело к длинным очередям, задержкам и отмене рейсов, о чем сообщила администрация аэропорта.
Хотя сам берлинский аэропорт не стал прямой целью атаки, пассажиры ощутили последствия: регистрация и посадка происходили вручную, а ожидание затянулось на часы.
"Из-за технической проблемы у поставщика системы, который работает по всей Европе, время ожидания на регистрации дольше. Мы работаем над быстрым решением", – говорится на баннере на веб-сайте аэропорта Берлина.
По словам представителя, аэропорт Франкфурта не пострадал от атаки.
