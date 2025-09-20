Кибератака парализовала работу аэропортов Европы: есть задержки и отмена рейсов

$41.250.05
48.780.01
ukenru
08:41 • 1042 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
04:00 • 22506 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 34444 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 39821 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 34551 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 42062 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 54281 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 31781 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 44249 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 40574 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярные новости
Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего заводаPhoto20 сентября, 02:55 • 19460 просмотра
США сокращают поставки вооружений в Европу - The Atlantic04:38 • 18359 просмотра
российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВАPhoto04:40 • 11372 просмотра
Польша поднимала истребители из-за ночной атаки рф на Украину06:16 • 10420 просмотра
Кибератака парализовала работу аэропортов Европы: есть задержки и отмена рейсов08:02 • 8162 просмотра
публикации
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака08:41 • 1040 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto04:00 • 22500 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 40011 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 54274 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 44244 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Олег Кипер
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Киевская область
Эстония
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 42060 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 40014 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 20039 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 22884 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 25510 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Бильд
Хранитель
Шахед-136
9К720 Искандер

Кибератака парализовала работу аэропортов Европы: есть задержки и отмена рейсов

Киев • УНН

 • 8940 просмотра

Масштабная кибератака нарушила работу систем регистрации и посадки в аэропортах Лондона, Брюсселя и Берлина. Это привело к задержкам и отмене рейсов, поскольку аэропорты перешли на ручные процедуры.

Кибератака парализовала работу аэропортов Европы: есть задержки и отмена рейсов

Кибератака парализовала работу аэропортов по всей Европе, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Кибератака, направленная на поставщика услуг систем регистрации и посадки на рейс, нарушила работу нескольких крупных европейских аэропортов, включая лондонский Хитроу, Брюссель и Берлин, что привело к задержкам и отменам рейсов", - сообщили операторы.

Атака вывела из строя автоматизированные системы, что позволило выполнять только ручные процедуры регистрации и посадки, сообщает Брюссельский аэропорт.

"Это оказывает большое влияние на расписание рейсов и, к сожалению, приведет к задержкам и отмене рейсов", - говорится в заявлении оператора, опубликованном на его веб-сайте.

"Поставщик услуг активно работает над этим вопросом и пытается решить его как можно скорее", - сказано в заявлении.

Хитроу также предупредил о задержках, вызванных "технической проблемой" у стороннего поставщика.

Пассажирам, рейс которых запланирован на субботу, пострадавшие аэропорты посоветовали подтвердить свою поездку у авиакомпаний, прежде чем отправляться в аэропорт.

Как сообщает Bild, в Берлине из соображений безопасности полностью отключили доступ к системам, что привело к длинным очередям, задержкам и отмене рейсов, о чем сообщила администрация аэропорта.

Хотя сам берлинский аэропорт не стал прямой целью атаки, пассажиры ощутили последствия: регистрация и посадка происходили вручную, а ожидание затянулось на часы.

"Из-за технической проблемы у поставщика системы, который работает по всей Европе, время ожидания на регистрации дольше. Мы работаем над быстрым решением", – говорится на баннере на веб-сайте аэропорта Берлина.

По словам представителя, аэропорт Франкфурта не пострадал от атаки.

Аэропорт Стамбула признан самым загруженным в Европе - отчет Eurocontrol14.09.25, 14:00 • 5232 просмотра

Юлия Шрамко

Новости МираНаши за границей
Бильд
Reuters
Франкфурт
Брюссель
Европа
Лондон
Берлин