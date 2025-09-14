Аэропорт Стамбула признан самым загруженным в Европе - отчет Eurocontrol

В европейском соревновании аэропорт Стамбула превзошел по определенному аспекту аэропорты Амстердама, Парижа Шарля де Голля, Франкфурта и Хитроу столицы Великобритании.

Передает УНН со ссылкой на Anadolu Ajansı.

В новом отчете Европейской организации по безопасности воздушного движения (EUROCONTROL) указано, что аэропорт Стамбула в Турции снова признан самым загруженным аэропортом в Европе. Оценено среднее количество ежедневных рейсов - 1624.

Аэропорт Стамбула опередил аэропорты Амстердама, Парижа Шарля де Голля, Франкфурта и Лондона Хитроу. Со средним количеством 1024 рейсов в день аэропорт Анталии стал 9-м по загруженности аэропортом Европы. Кроме того, среди 25 аэропортов мирового масштаба аэропорт Стамбула, со средним количеством 821 вылетов в день в период с 1 по 7 сентября, занял 5-е место в мире.