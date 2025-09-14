Аэропорт Стамбула признан самым загруженным в Европе - отчет Eurocontrol

$41.310.00
48.270.00
ukenru
09:08 • 4994 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 35333 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 71935 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 60694 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 70879 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 39610 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 69216 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 65221 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 39125 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 38259 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
5.5м/с
29%
758мм
Популярные новости
путин и лукашенко отрабатывают стратегии войны с Западом на учениях "запад-2025" - BILD14 сентября, 01:28 • 8022 просмотра
"Напоминает 1938 год": Кая Каллас смоделировала будущее Европы в случае поражения Украины14 сентября, 02:31 • 16516 просмотра
Рубио об атаке российских дронов на Польшу: это неприемлемо, но есть сомнения относительно целей14 сентября, 03:08 • 6242 просмотра
Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России, вызвав пожарVideo14 сентября, 04:31 • 10379 просмотра
Вражеский удар по Константиновке: число погибших и раненых возросло05:23 • 5444 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 71848 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 44987 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 44578 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 69216 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 42199 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кит Келлог
Ким Чен Ын
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Европа
Харьков
Реклама
УНН Lite
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto09:45 • 1210 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 18700 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 65221 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 51595 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 99545 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Financial Times
Хранитель
Шахед-136
Бильд

Аэропорт Стамбула признан самым загруженным в Европе - отчет Eurocontrol

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Аэропорт Стамбула в Турции признан самым загруженным аэропортом в Европе по количеству ежедневных рейсов, которых было 1624. Он опередил аэропорты Амстердама, Парижа Шарля де Голля, Франкфурта и Лондона Хитроу.

Аэропорт Стамбула признан самым загруженным в Европе - отчет Eurocontrol

В европейском соревновании аэропорт Стамбула превзошел по определенному аспекту аэропорты Амстердама, Парижа Шарля де Голля, Франкфурта и Хитроу столицы Великобритании.

Передает УНН со ссылкой на Anadolu Ajansı.

Подробности

В новом отчете Европейской организации по безопасности воздушного движения (EUROCONTROL) указано, что аэропорт Стамбула в Турции снова признан самым загруженным аэропортом в Европе. Оценено среднее количество ежедневных рейсов - 1624.

Аэропорт Стамбула опередил аэропорты Амстердама, Парижа Шарля де Голля, Франкфурта и Лондона Хитроу. Со средним количеством 1024 рейсов в день аэропорт Анталии стал 9-м по загруженности аэропортом Европы. Кроме того, среди 25 аэропортов мирового масштаба аэропорт Стамбула, со средним количеством 821 вылетов в день в период с 1 по 7 сентября, занял 5-е место в мире.

Напомним

Новый президент Польши Кароль Навроцкий предложил обновить проект строительства одного из крупнейших аэропортов Европы, отклонив предложения правительства по сокращению масштабов проекта. 

Игорь Тележников

Новости МираНедвижимость
Франкфурт
Амстердам
Париж
Великобритания
Турция
Польша