Новий президент Польщі розпочав каденцію з конфлікту з Туском: причина в аеропорту

$41.610.07
48.290.19
ukenru
06:06 • 9914 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
04:04 • 18362 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 19298 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 71887 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 59020 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 119466 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 114300 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 96931 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 146819 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 75173 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0м/с
64%
756мм
Популярнi новини
Ворожий дрон атакував Харків: пожежа на цивільному підприємстві7 серпня, 21:13 • 7878 перегляди
"Це залежить від путіна": Трамп відповів, чи дійсний дедлайн щодо досягнення угоди про припинення бойових дій з Україною7 серпня, 21:18 • 12511 перегляди
росЗМІ повідомляють про запуск FPV-дронів з автомобілів у кількох областях рф7 серпня, 21:56 • 13573 перегляди
"Справжня торгівля дітьми": окупанти створили онлайн-каталог українських дітей з Луганщини для усиновленняPhoto7 серпня, 23:06 • 12076 перегляди
Перший прояв нової імперської політики кремля: в МЗС зробили заяву до роковин нападу рф на Грузію02:28 • 15782 перегляди
Публікації
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році 06:06 • 9932 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки04:04 • 18377 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 71899 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo7 серпня, 13:59 • 83252 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto7 серпня, 12:43 • 103480 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ільхам Алієв
Нікол Пашинян
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Ізраїль
Луганська область
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 124482 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 141698 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 150011 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 140674 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 150762 перегляди
Актуальне
Brent
Шахед-136
Truth Social
ChatGPT
Безпілотний літальний апарат

Новий президент Польщі розпочав каденцію з конфлікту з Туском: причина в аеропорту

Київ • УНН

 • 3684 перегляди

Новий президент Польщі Кароль Навроцький запропонував оновити проект будівництва одного з найбільших аеропортів Європи, відхиливши пропозиції уряду щодо скорочення масштабів проекту. Він прагне повернути високошвидкісне залізничне сполучення з низкою невеликих польських міст.

Новий президент Польщі розпочав каденцію з конфлікту з Туском: причина в аеропорту
PAP

Новий президент Польщі Кароль Навроцький запропонував оновити проект будівництва одного з найбільших аеропортів Європи, відхиливши пропозиції уряду країни щодо скорочення масштабів проекту, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

У четвер Навроцький заявив, що прагне змусити уряд повернутися до попереднього варіанту плану будівництва аеропорту, який включав високошвидкісне залізничне сполучення з низкою невеликих польських міст.

Конфлікт стався наступного дня після приведення Навроцького до присяги і свідчить про напружене співіснування націоналістичного лідера держави, що підтримується опозицією, і проєвропейської правлячої коаліції прем'єр-міністра Дональда Туска, зазначає видання. Навроцький пообіцяв розпочати свій термін на посаді із низки законодавчих ініціатив, деякі з яких суперечитимуть програмі Туска.

За кілька годин до виступу Навроцького Туск заявив, що конституція Польщі чітко визначає, що фактично країною управляє уряд, тоді як президент має певний вплив на оборону та зовнішню політику. Він закликав Навроцького "не заважати" роботі його кабінету міністрів, чий чотирирічний термін повноважень уже закінчується.

Доповнення

Торік кабінет Туска вніс поправки у проект аеропорту вартістю 131 мільярд злотих (36 мільярдів доларів), розроблений його попередниками-націоналістами, скоротивши інвестиції у залізничний транспорт, щоб забезпечити достатній попит на лінії, які будуть збудовані.

Запланований аеропорт, який буде розташований приблизно за 50 км на захід від Варшави, зможе обслуговувати 34 мільйони пасажирів на рік. Згідно з планом уряду, польоти мають розпочатися 2032 року.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Кароль Навроцький
Bloomberg
Варшава
Дональд Туск
Польща