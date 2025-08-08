Новий президент Польщі розпочав каденцію з конфлікту з Туском: причина в аеропорту

PAP

Новий президент Польщі Кароль Навроцький запропонував оновити проект будівництва одного з найбільших аеропортів Європи, відхиливши пропозиції уряду країни щодо скорочення масштабів проекту, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

У четвер Навроцький заявив, що прагне змусити уряд повернутися до попереднього варіанту плану будівництва аеропорту, який включав високошвидкісне залізничне сполучення з низкою невеликих польських міст.

Конфлікт стався наступного дня після приведення Навроцького до присяги і свідчить про напружене співіснування націоналістичного лідера держави, що підтримується опозицією, і проєвропейської правлячої коаліції прем'єр-міністра Дональда Туска, зазначає видання. Навроцький пообіцяв розпочати свій термін на посаді із низки законодавчих ініціатив, деякі з яких суперечитимуть програмі Туска.

За кілька годин до виступу Навроцького Туск заявив, що конституція Польщі чітко визначає, що фактично країною управляє уряд, тоді як президент має певний вплив на оборону та зовнішню політику. Він закликав Навроцького "не заважати" роботі його кабінету міністрів, чий чотирирічний термін повноважень уже закінчується.

Доповнення

Торік кабінет Туска вніс поправки у проект аеропорту вартістю 131 мільярд злотих (36 мільярдів доларів), розроблений його попередниками-націоналістами, скоротивши інвестиції у залізничний транспорт, щоб забезпечити достатній попит на лінії, які будуть збудовані.

Запланований аеропорт, який буде розташований приблизно за 50 км на захід від Варшави, зможе обслуговувати 34 мільйони пасажирів на рік. Згідно з планом уряду, польоти мають розпочатися 2032 року.