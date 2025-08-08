Новый президент Польши начал каденцию с конфликта с Туском: причина в аэропорту

PAP

Новый президент Польши Кароль Навроцкий предложил обновить проект строительства одного из крупнейших аэропортов Европы, отклонив предложения правительства страны по сокращению масштабов проекта, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В четверг Навроцкий заявил, что стремится заставить правительство вернуться к предыдущему варианту плана строительства аэропорта, который включал высокоскоростное железнодорожное сообщение с рядом небольших польских городов.

Конфликт произошел на следующий день после приведения Навроцкого к присяге и свидетельствует о напряженном сосуществовании националистического лидера государства, поддерживаемого оппозицией, и проевропейской правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска, отмечает издание. Навроцкий пообещал начать свой срок на посту с ряда законодательных инициатив, некоторые из которых будут противоречить программе Туска.

За несколько часов до выступления Навроцкого Туск заявил, что конституция Польши четко определяет, что фактически страной управляет правительство, тогда как президент имеет определенное влияние на оборону и внешнюю политику. Он призвал Навроцкого "не мешать" работе его кабинета министров, чей четырехлетний срок полномочий уже истекает.

Дополнение

В прошлом году кабинет Туска внес поправки в проект аэропорта стоимостью 131 миллиард злотых (36 миллиардов долларов), разработанный его предшественниками-националистами, сократив инвестиции в железнодорожный транспорт, чтобы обеспечить достаточный спрос на линии, которые будут построены.

Запланированный аэропорт, который будет расположен примерно в 50 км к западу от Варшавы, сможет обслуживать 34 миллиона пассажиров в год. Согласно плану правительства, полеты должны начаться в 2032 году.