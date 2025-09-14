Аеропорт Стамбула визнаний найзавантаженішим у Європі - звіт Eurocontrol

$41.310.00
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 35380 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 71977 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 60728 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 70913 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 39621 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 69253 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 65237 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 39129 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 38263 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
путін і лукашенко відпрацьовують стратегії війни із Заходом на навчаннях "захід-2025" - BILD14 вересня, 01:28 • 8022 перегляди
"Нагадує 1938 рік": Кая Каллас змоделювала майбутнє Європи в разі поразки України14 вересня, 02:31 • 16516 перегляди
Рубіо про атаку російських дронів на Польщу: це неприйнятно, але є сумніви щодо цілей14 вересня, 03:08 • 6242 перегляди
Дрони атакували один з найбільших НПЗ росії, спричинивши пожежуVideo14 вересня, 04:31 • 10379 перегляди
Ворожий удар по Костянтинівці: кількість загиблих та поранених зросла05:23 • 5444 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 71872 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 45012 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 44601 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 69243 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 42217 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto09:45 • 1244 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 18710 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 65235 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 51609 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 99558 перегляди
Аеропорт Стамбула визнаний найзавантаженішим у Європі - звіт Eurocontrol

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Аеропорт Стамбула в Туреччині визнано найзавантаженішим аеропортом у Європі за кількістю щоденних рейсів, яких було 1624. Він випередив аеропорти Амстердама, Парижа Шарля де Голля, Франкфурта та Лондона Хітроу.

Аеропорт Стамбула визнаний найзавантаженішим у Європі - звіт Eurocontrol

У європейському змаганні аеропорт Стамбула перевершив по визначенному аспекту аеропорти Амстердама, Парижа Шарля де Голля, Франкфурта та Хітроу столиці Великої Британії.

Передає УНН з посиланням на Anadolu Ajansı.

Деталі

У новому звіті Європейської організації з безпеки повітряного руху (EUROCONTROL) вказано, що аеропорт Стамбула в Туреччині знову визнано найзавантаженішим аеропортом у Європі. Оцінено середню кількість щоденних рейсів - 1624.

Аеропорт Стамбула випередив аеропорти Амстердама, Парижа Шарля де Голля, Франкфурта та Лондона Хітроу. З середньою кількістю 1024 рейсів на день аеропорт Анталії став 9-м за завантаженістю аеропортом Європи. Крім того, серед 25 аеропортів світового масштабу аеропорт Стамбула, з середньою кількістю 821 вильотів на день у період з 1 по 7 вересня, посів 5-те місце у світі"

Нагадаємо

Новий президент Польщі Кароль Навроцький запропонував оновити проект будівництва одного з найбільших аеропортів Європи, відхиливши пропозиції уряду щодо скорочення масштабів проекту. 

Ігор Тележніков

Новини СвітуНерухомість
Франкфурт
Амстердам
Париж
Велика Британія
Туреччина
Польща