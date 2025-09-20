Кібератака паралізувала роботу аеропортів Європи: є затримки та скасування рейсів

Кібератака паралізувала роботу аеропортів по всій Європі, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Кібератака, спрямована на постачальника послуг систем реєстрації та посадки на рейс, порушила роботу кількох великих європейських аеропортів, включаючи лондонський Гітроу, Брюссель та Берлін, що спричинило затримки та скасування рейсів", - повідомили оператори.

Атака вивела з ладу автоматизовані системи, що дозволило виконувати лише ручні процедури реєстрації та посадки, повідомляє Брюссельський аеропорт.

"Це має великий вплив на розклад рейсів і, на жаль, спричинить затримки та скасування рейсів", - йдеться в заяві оператора, опублікованій на його вебсайті.

"Постачальник послуг активно працює над цим питанням і намагається вирішити його якомога швидше", - сказано у заяві.

Гітроу також попередив про затримки, спричинені "технічною проблемою" у стороннього постачальника.

Пасажирам, рейс яких заплановано на суботу, постраждалі аеропорти порадили підтвердити свою подорож у авіакомпаній, перш ніж вирушати до аеропорту.

Як повідомляє Bild, у Берліні з міркувань безпеки повністю відключили доступ до систем, що призвело до довгих черг, затримок та скасування рейсів, про що повідомила адміністрація аеропорту.

Хоча сам берлінський аеропорт не став прямою метою атаки, пасажири відчули наслідки: реєстрація та посадка відбувалися вручну, а очікування затяглося на години.

"Через технічну проблему у постачальника системи, який працює по всій Європі, час очікування на реєстрації довший. Ми працюємо над швидким рішенням", – йдеться на банері на вебсайті аеропорту Берліна.

За словами речника, аеропорт Франкфурта не постраждав від атаки.

