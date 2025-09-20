Кібератака паралізувала роботу аеропортів Європи: є затримки та скасування рейсів

$41.250.05
04:00 • 17215 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 28834 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 35943 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 30784 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 37526 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 50266 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 30682 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 41205 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 40217 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 51285 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ситуація в Козачій Лопані на Харківщині критична: росіяни мінують селище та блокують евакуацію - МВА19 вересня, 23:05 • 16023 перегляди
Самарська область під атакою БпЛА: вибухи лунають біля нафтопереробного заводуPhoto02:55 • 16495 перегляди
США скорочують поставки озброєнь до Європи - The Atlantic04:38 • 15399 перегляди
російська ракета влучила у житлову багатоповерхівку Дніпра: є загиблий та поранені - ОВАPhoto04:40 • 7104 перегляди
Польща піднімала винищувачі через нічну атаку рф на Україну06:16 • 5188 перегляди
Публікації
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto04:00 • 17219 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 35502 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 50280 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 41211 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 68628 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Нарендра Моді
Віталій Кім
Сергій Лисак
Україна
Сполучені Штати Америки
Естонія
Київська область
Дніпро (місто)
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 37538 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 35502 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 18522 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 21517 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 24113 перегляди
МіГ-31
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Х-101
БМ-21 «Град»

Кібератака паралізувала роботу аеропортів Європи: є затримки та скасування рейсів

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Масштабна кібератака порушила роботу систем реєстрації та посадки в аеропортах Лондона, Брюсселя та Берліна. Це призвело до затримок і скасування рейсів, оскільки аеропорти перейшли на ручні процедури.

Кібератака паралізувала роботу аеропортів Європи: є затримки та скасування рейсів

Кібератака паралізувала роботу аеропортів по всій Європі, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Кібератака, спрямована на постачальника послуг систем реєстрації та посадки на рейс, порушила роботу кількох великих європейських аеропортів, включаючи лондонський Гітроу, Брюссель та Берлін, що спричинило затримки та скасування рейсів", - повідомили оператори.

Атака вивела з ладу автоматизовані системи, що дозволило виконувати лише ручні процедури реєстрації та посадки, повідомляє Брюссельський аеропорт.

"Це має великий вплив на розклад рейсів і, на жаль, спричинить затримки та скасування рейсів", - йдеться в заяві оператора, опублікованій на його вебсайті.

"Постачальник послуг активно працює над цим питанням і намагається вирішити його якомога швидше", - сказано у заяві.

Гітроу також попередив про затримки, спричинені "технічною проблемою" у стороннього постачальника.

Пасажирам, рейс яких заплановано на суботу, постраждалі аеропорти порадили підтвердити свою подорож у авіакомпаній, перш ніж вирушати до аеропорту.

Як повідомляє Bild, у Берліні з міркувань безпеки повністю відключили доступ до систем, що призвело до довгих черг, затримок та скасування рейсів, про що повідомила адміністрація аеропорту.

Хоча сам берлінський аеропорт не став прямою метою атаки, пасажири відчули наслідки: реєстрація та посадка відбувалися вручну, а очікування затяглося на години.

"Через технічну проблему у постачальника системи, який працює по всій Європі, час очікування на реєстрації довший. Ми працюємо над швидким рішенням", – йдеться на банері на вебсайті аеропорту Берліна.

За словами речника, аеропорт Франкфурта не постраждав від атаки.

Аеропорт Стамбула визнаний найзавантаженішим у Європі - звіт Eurocontrol

Юлія Шрамко

Bild
Reuters
Франкфурт
Брюссель
Європа
Лондон
Берлін