Скасування авіарейсів через кібератаку на аеропорти у Європі продовжуються

Деякі з найбільших аеропортів Європи зіткнулися з труднощами у відновленні нормальної роботи в неділю після того, як хакери порушили роботу систем автоматичної реєстрації, а Брюссель попросив авіакомпанії скасувати половину рейсів, запланованих на понеділок, через постійні проблеми, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У п'ятницю хакери атакували постачальника систем реєстрації та посадки на рейс Collins Aerospace, що належить RTX, що призвело до збоїв у роботі лондонського аеропорту Гітроу - найбільш завантаженого аеропорту Європи, а також аеропортів Берліна та Брюсселя.

У суботу пасажири зіткнулися з довгими чергами, скасуванням рейсів та затримками. Хоча в неділю в Берліні та Гітроу ситуація значно покращилася, затримки та скасування рейсів продовжилися, повідомляють представники аеропортів і за наявними даними.

У заяві, опублікованій у понеділок, компанія Collins повідомила, що працює з чотирма постраждалими аеропортами та авіакомпаніями-клієнтами і знаходиться на завершальній стадії завершення оновлень, необхідних для відновлення повної функціональності.

Представник аеропорту Брюсселя заявив, що Collins Aerospace поки не надала безпечної оновленої версії програмного забезпечення, необхідної для відновлення повної функціональності, що спонукало аеропорт у понеділок звернутися з проханням скасувати рейси.

В аеропорту Брюсселя заявили, що 50 із 257 запланованих на неділю вильотів було скасовано, щоб уникнути довгих черг та скасування рейсів в останній момент. На день раніше, за словами оператора аеропорту, було скасовано 25 із 234 запланованих вильотів.

RTX заявила в суботу, що працює над якнайшвидшим усуненням проблеми і що збій можна пом'якшити за допомогою ручної реєстрації.

Компанія повідомила, що інцидент вплинув на роботу програмного забезпечення MUSE, яке використовується кількома авіакомпаніями.

У неділю вранці в аеропорту Гітроу повідомили, що роботи продовжуються після збою системи реєстрації. Також було додано, що "переважна більшість рейсів продовжують виконуватись".

Аналіз, проведений постачальником авіаційних даних Cirium повідомив, що затримки в Гітроу були "незначними", у Берліні - "помірними", а в Брюсселі - "значними".

Регіональні регулюючі органи заявили, що розслідують джерело злому, який став останнім у серії зломів, що торкнулися різних сфер - від охорони здоров'я до автомобільної промисловості. Порушення на підприємстві автовиробника Jaguar Land Rover призвело до зупинки виробництва, а інше спричинило збитки Marks & Spencer у сотні мільйонів фунтів стерлінгів.

