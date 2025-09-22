Скасування авіарейсів через кібератаку на аеропорти у Європі продовжуються

$41.250.00
Ексклюзив
21 вересня, 12:26
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
19 вересня, 18:48
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
21 вересня, 20:36
На Львівщині пролунав вибух: що відомо
21 вересня, 21:57
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА
21 вересня, 22:15
Невідомі дрони атакували підстанцію в краснодарському краї: зафіксовано щонайменше п'ять влучань
23:50
Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю: пошкоджено цивільну інфраструктуру та промисловість
02:50
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені
20 вересня, 18:15
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 08:41
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
20 вересня, 04:00
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
19 вересня, 14:24
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Олена Зеленська
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Польща
Естонія
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
19 вересня, 16:00
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
19 вересня, 14:24
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ
19 вересня, 14:03
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ
19 вересня, 10:57
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році
19 вересня, 10:18
МіГ-31
YouTube
Eurofighter Typhoon
Іл-18
Безпілотний літальний апарат

Скасування авіарейсів через кібератаку на аеропорти у Європі продовжуються

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Європейські аеропорти зіткнулися з труднощами після хакерської атаки на системи автоматичної реєстрації. Брюссельський аеропорт просить авіакомпанії скасувати половину рейсів на понеділок через постійні проблеми.

Скасування авіарейсів через кібератаку на аеропорти у Європі продовжуються

Деякі з найбільших аеропортів Європи зіткнулися з труднощами у відновленні нормальної роботи в неділю після того, як хакери порушили роботу систем автоматичної реєстрації, а Брюссель попросив авіакомпанії скасувати половину рейсів, запланованих на понеділок, через постійні проблеми, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У п'ятницю хакери атакували постачальника систем реєстрації та посадки на рейс Collins Aerospace, що належить RTX, що призвело до збоїв у роботі лондонського аеропорту Гітроу - найбільш завантаженого аеропорту Європи, а також аеропортів Берліна та Брюсселя.

У суботу пасажири зіткнулися з довгими чергами, скасуванням рейсів та затримками. Хоча в неділю в Берліні та Гітроу ситуація значно покращилася, затримки та скасування рейсів продовжилися, повідомляють представники аеропортів і за наявними даними.

У заяві, опублікованій у понеділок, компанія Collins повідомила, що працює з чотирма постраждалими аеропортами та авіакомпаніями-клієнтами і знаходиться на завершальній стадії завершення оновлень, необхідних для відновлення повної функціональності.

Представник аеропорту Брюсселя заявив, що Collins Aerospace поки не надала безпечної оновленої версії програмного забезпечення, необхідної для відновлення повної функціональності, що спонукало аеропорт у понеділок звернутися з проханням скасувати рейси.

В аеропорту Брюсселя заявили, що 50 із 257 запланованих на неділю вильотів було скасовано, щоб уникнути довгих черг та скасування рейсів в останній момент. На день раніше, за словами оператора аеропорту, було скасовано 25 із 234 запланованих вильотів.

RTX заявила в суботу, що працює над якнайшвидшим усуненням проблеми і що збій можна пом'якшити за допомогою ручної реєстрації.

Компанія повідомила, що інцидент вплинув на роботу програмного забезпечення MUSE, яке використовується кількома авіакомпаніями.

У неділю вранці в аеропорту Гітроу повідомили, що роботи продовжуються після збою системи реєстрації. Також було додано, що "переважна більшість рейсів продовжують виконуватись".

Аналіз, проведений постачальником авіаційних даних Cirium повідомив, що затримки в Гітроу були "незначними", у Берліні - "помірними", а в Брюсселі - "значними".

Регіональні регулюючі органи заявили, що розслідують джерело злому, який став останнім у серії зломів, що торкнулися різних сфер - від охорони здоров'я до автомобільної промисловості. Порушення на підприємстві автовиробника Jaguar Land Rover призвело до зупинки виробництва, а інше спричинило збитки Marks & Spencer у сотні мільйонів фунтів стерлінгів.

Кібератака паралізувала роботу аеропортів Європи: є затримки та скасування рейсів20.09.25, 11:02 • 29522 перегляди

Юлія Шрамко

Брюссель
Лондон
Берлін