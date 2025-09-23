$41.380.13
Дронами, через які закрили аеропорт Копенгагена, керував "компетентний оператор" - поліція

Київ • УНН

 • 468 перегляди

Данська поліція заявила, що дрони, які закрили головний аеропорт країни, керувалися "компетентним оператором", але підозрювані не встановлені. Аеропорти Копенгагена та Осло були закриті на кілька годин, що спричинило затримки та скасування рейсів для десятків тисяч пасажирів.

Дронами, через які закрили аеропорт Копенгагена, керував "компетентний оператор" - поліція

Данська поліція заявила у вівторок, що дрони, через які закрили головний аеропорт країни днем раніше, імовірно, керувалися "компетентним оператором", який намагався продемонструвати певні навички, але підозрювані поки не встановлені, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Аеропорти Копенгагена та Осло, два найбільш завантажені аеропорти Північної Європи, були закриті на кілька годин після того, як пізно ввечері в понеділок у їхньому повітряному просторі були помічені дрони, внаслідок чого десятки тисяч пасажирів опинилися у скрутному становищі через зміну маршрутів рейсів.

Аеропорти Копенгагена та Осло відновили роботу після виявлення дронів23.09.25, 08:28 • 2410 переглядiв

"Ми дійшли висновку, що це був той, кого ми назвали б компетентним оператором", - заявив журналістам у вівторок головний суперінтендант данської поліції Єнс Єсперсен, маючи на увазі дрони, помічені в Копенгагені.

"Це людина, яка має можливості, волю та інструменти, щоб продемонструвати це", - сказав Єсперсен, додавши, що поки що рано говорити про зв'язок між інцидентами в Данії та Норвегії.

Данська поліція відмовилася коментувати пост Президента України Володимира Зеленського щодо порушення повітряного простору. 

"Я нічого не можу сказати з цього приводу. Не тому, що я не хочу, а тому, що я просто не знаю", - сказав Єсперсен.

Аеропорт Копенгагена був закритий на чотири години після того, як у безпосередній близькості від нього було помічено два або три великі дрони, повідомили офіційні особи. Аеропорт Осло було закрито на три години після двох випадків їхньої появи, за даними місцевої поліції.

Єсперсен повідомив, що дрони в Данії прилетіли з різних напрямків, вмикали та вимикали свої вогні, перш ніж зрештою зникнути за кілька годин.

Поліція розслідує кілька гіпотез про походження дронів, зокрема версію про те, що вони могли бути запущені з кораблів, повідомив Єсперсен.

Головний аеропорт Данії розташований недалеко від жвавого судноплавного шляху, яким судна заходять у Балтійське море і виходять з нього.

Копенгаген перенаправив 31 рейс до інших аеропортів, що викликало ланцюгову реакцію: близько 100 рейсів було затримано або скасовано, а близько 20 000 пасажирів постраждали, повідомив журналістам у вівторок представник аеропорту.

Доповнення

Останніми днями в європейських аеропортах відбулася низка збоїв.

Минулої п'ятниці кібератака вивела з ладу системи реєстрації та посадки на рейс, надані Collins Aerospace, підрозділом RTX, що вплинуло на роботу лондонського аеропорту Гітроу, а також аеропортів Берліна та Брюсселя. Протягом вихідних та у понеділок наслідки кібератаки продовжували паралізовувати авіасполучення по всьому регіону.

Скасування авіарейсів через кібератаку на аеропорти у Європі продовжуються22.09.25, 08:16 • 3696 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Осло
Балтійське море
Копенгаген
Брюссель
Данія
Норвегія
Володимир Зеленський
Україна
Лондон
Берлін