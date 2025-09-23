Аеропорти Копенгагена та Осло відновили роботу після виявлення дронів

Основні аеропорти Данії та Норвегії - Копенгагена та Осло - відновили роботу після того, як були змушені закрити їх у понеділок увечері через виявлення дронів, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Данська поліція не змогла підтвердити тип і кількість дронів, помічених у районі аеропорту Копенгагена, повідомили представники поліції на пресконференції.

"Невідомо, звідки взялися дрони. Також невідомо, куди вони літали з того часу", - заявив заступник інспектора поліції Якоб Хансен.

Робота в аеропорту Копенгагена відновилася близько 00:30 за місцевим часом (01:30 за Києвом) після майже чотиригодинного припинення польотів після виявлення дрону.

Аеропорт Осло також відновив роботу після приблизно чотиригодинного закриття повітряного простору.

Аеропорт Осло тимчасово закрили через появу невідомих дронів

Данська поліція також заявила, що в межах розслідування "ухвалять низку заходів", але не стала уточнювати, які саме.

За даними влади, у понеділок увечері в районі аеропорту Копенгагена було зареєстровано два-три великі безпілотники.

Зльоти та посадки в аеропорту було припинено приблизно на чотири години. У заяві аеропорт попередив про затримки і скасування рейсів, що продовжуються, і закликав пасажирів уточнювати статус своїх рейсів у своїх авіакомпаній.

На запитання журналістів, чи мають безпілотники російське походження, Хансен відповів, що не може підтвердити чи спростувати цю інформацію.

Поліція повідомила, що у вівторок, 23 вересня, о 07:00 за місцевим часом (08:00 за Києвом) відбудеться ще одна пресконференція.

Аеропорт Копенгагена зупинив рух через появу невідомих дронів - Reuters

Представник аеропорту Копенгагена підтвердив, що повітряний простір над аеропортом було закрито близько 20:30 за місцевим часом (21:30 за Києвом) у понеділок через невідомі безпілотники.

"В аеропорту не може злітати і приземлятися жоден літак, у зв'язку з чим кілька рейсів перенаправляються в інші аеропорти", - ішлося у заяві.

Сайт відстеження польотів Flightradar24 повідомив, що щонайменше 35 рейсів, що прямували до Копенгагена, були перенаправлені через закриття аеропорту.

В Осло в понеділок увечері поряд із головним аеропортом також було виявлено безпілотник, як підтвердила норвезька поліція місцевому виданню NRK.

Представник аеропорту повідомив державному телеканалу NRK, що повітряний простір над аеропортом було закрито о 00:00 за місцевим часом (01:00 за Києвом) у зв'язку зі "спостереженням за безпілотником", і всі рейси будуть перенаправлені до найближчого аеропорту.

Близько 04:30 за місцевим часом (05:30 за Києвом) представник повідомив, що аеропорт Осло знову відкрито.

Данська поліція співпрацюватиме з норвезькою владою, щоб з'ясувати, чи існує якийсь зв'язок, заявив на пресконференції заступник інспектора поліції Копенгагена.

Швеція готова збивати російські літаки у разі порушення ними кордону