Аеропорти Копенгагена та Осло відновили роботу після виявлення дронів

05:00
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
00:52
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
У столиці рф літак пронісся екстремально низько над будинками на тлі загрози атак дронів
22 вересня, 19:33
У Норвегії пролунала тривога через загрозу безпілотників: затримано двоє іноземців - AftonBladet
22 вересня, 20:21
російські війська атакували Чернігів: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури
22 вересня, 23:15
Аеропорт Осло тимчасово закрили через появу невідомих дронів
01:48
Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларів
02:44
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем'єрів
05:00
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
22 вересня, 11:26
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
22 вересня, 09:32
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Керолайн Левітт
Анналена Бербок
Україна
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Велика Британія
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
22 вересня, 11:26
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
22 вересня, 10:56
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
22 вересня, 05:42
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
19 вересня, 16:00
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
19 вересня, 14:24
Fox News
МіГ-31
Bild
The Guardian
E-6 Mercury

Аеропорти Копенгагена та Осло відновили роботу після виявлення дронів

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Головні аеропорти Данії та Норвегії, Копенгагена та Осло, відновили роботу після майже чотиригодинного закриття через виявлення невідомих безпілотників. Данська поліція розслідує інцидент, не виключаючи зв'язку між подіями.

Аеропорти Копенгагена та Осло відновили роботу після виявлення дронів

Основні аеропорти Данії та Норвегії - Копенгагена та Осло - відновили роботу після того, як були змушені закрити їх у понеділок увечері через виявлення дронів, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі 

Данська поліція не змогла підтвердити тип і кількість дронів, помічених у районі аеропорту Копенгагена, повідомили представники поліції на пресконференції.

"Невідомо, звідки взялися дрони. Також невідомо, куди вони літали з того часу", - заявив заступник інспектора поліції Якоб Хансен.

Робота в аеропорту Копенгагена відновилася близько 00:30 за місцевим часом (01:30 за Києвом) після майже чотиригодинного припинення польотів після виявлення дрону.

Аеропорт Осло також відновив роботу після приблизно чотиригодинного закриття повітряного простору.

Аеропорт Осло тимчасово закрили через появу невідомих дронів23.09.25, 04:48 • 7620 переглядiв

Данська поліція також заявила, що в межах розслідування "ухвалять низку заходів", але не стала уточнювати, які саме.

За даними влади, у понеділок увечері в районі аеропорту Копенгагена було зареєстровано два-три великі безпілотники.

Зльоти та посадки в аеропорту було припинено приблизно на чотири години. У заяві аеропорт попередив про затримки і скасування рейсів, що продовжуються, і закликав пасажирів уточнювати статус своїх рейсів у своїх авіакомпаній.

На запитання журналістів, чи мають безпілотники російське походження, Хансен відповів, що не може підтвердити чи спростувати цю інформацію.

Поліція повідомила, що у вівторок, 23 вересня, о 07:00 за місцевим часом (08:00 за Києвом) відбудеться ще одна пресконференція.

Аеропорт Копенгагена зупинив рух через появу невідомих дронів - Reuters22.09.25, 23:08 • 3426 переглядiв

Представник аеропорту Копенгагена підтвердив, що повітряний простір над аеропортом було закрито близько 20:30 за місцевим часом (21:30 за Києвом) у понеділок через невідомі безпілотники.

"В аеропорту не може злітати і приземлятися жоден літак, у зв'язку з чим кілька рейсів перенаправляються в інші аеропорти", - ішлося у заяві.

Сайт відстеження польотів Flightradar24 повідомив, що щонайменше 35 рейсів, що прямували до Копенгагена, були перенаправлені через закриття аеропорту.

В Осло в понеділок увечері поряд із головним аеропортом також було виявлено безпілотник, як підтвердила норвезька поліція місцевому виданню NRK.

Представник аеропорту повідомив державному телеканалу NRK, що повітряний простір над аеропортом було закрито о 00:00 за місцевим часом (01:00 за Києвом) у зв'язку зі "спостереженням за безпілотником", і всі рейси будуть перенаправлені до найближчого аеропорту.

Близько 04:30 за місцевим часом (05:30 за Києвом) представник повідомив, що аеропорт Осло знову відкрито.

Данська поліція співпрацюватиме з норвезькою владою, щоб з'ясувати, чи існує якийсь зв'язок, заявив на пресконференції заступник інспектора поліції Копенгагена.

Швеція готова збивати російські літаки у разі порушення ними кордону23.09.25, 03:41 • 1538 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуНаші за кордоном
Осло
Копенгаген
Данія
Норвегія