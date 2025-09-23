Швеція готова збивати російські літаки у разі порушення ними кордону
Київ • УНН
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна застосує силу проти російських винищувачів, які порушать її повітряний простір. Це включає право використовувати зброю з попередженням або без нього згідно з постановою IKFN.
Швеція готова застосувати силу й збивати російські винищувачі у разі порушення її повітряного простору. Про це заявив міністр оборони країни Пол Йонсон, інформує УНН з посиланням на Aftonbladet.
Деталі
За словами очільника Міністерства оборони, "жодна країна не має права порушувати повітряний простір Швеції". Він попередив, що країна "має право захищати свій повітряний простір, у разі потреби - із застосуванням сили".
У так званій постанові IKFN (про дії армії при порушеннях території Швеції - ред.) уряд дав Збройним силам інструкції щодо того, як слід поводитися з повітряними суднами-порушниками. Це включає право, за необхідності, застосувати зброю - з попередженням або без нього", - зазначив Йонсон.
Нагадаємо, у вересні російські військові здійснили кілька показових порушень повітряного простору держав НАТО.
Так, у ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна без вагань збиватиме об'єкти, які порушують її повітряний простір і становлять загрозу. Він також зазначив, що Польща виявлятиме обережність у менш очевидних ситуаціях, щоб уникнути ескалації конфлікту.
19 вересня три російські МіГ-31 порушили повітряний простір над Фінською затокою. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна, Естонія ініціює консультації за статтею 4 НАТО після цього інциденту.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що вторгнення російських військових літаків у повітряний простір Естонії наближає країни Балтії до збройного конфлікту. Це четверте порушення повітряного простору Естонії з боку росії цього року.
Міжнародний аеропорт Копенгагена тимчасово призупинив роботу ввечері 22 вересня через помічені в повітряному просторі від двох до чотирьох "великих" безпілотників. Було припинено щонайменше 15 рейсів.
