Швеція готова збивати російські літаки у разі порушення ними кордону

Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 15194 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 23531 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 28521 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 41714 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 55607 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 53030 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 27838 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 50018 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24957 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Посли Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру навідались окупованого Криму. У МЗС звинуватили африканських дипломатів у лицемірстві
​​Незаконне збагачення на понад 16 млн грн: столичній судді Кропивній повідомили про підозру
Молдова може стати плацдармом для проникнення військ рф на Одещину у разі перемоги проросійських сил - Санду
Окупований Крим під атакою дронів: вибухи чули у Севастополі
У столиці рф літак пронісся екстремально низько над будинками на тлі загрози атак дронів
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 41714 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 53030 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Андрій Єрмак
Радослав Сікорський
Україна
Ізраїль
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Канада
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
Швеція готова збивати російські літаки у разі порушення ними кордону

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна застосує силу проти російських винищувачів, які порушать її повітряний простір. Це включає право використовувати зброю з попередженням або без нього згідно з постановою IKFN.

Швеція готова збивати російські літаки у разі порушення ними кордону

Швеція готова застосувати силу й збивати російські винищувачі у разі порушення її повітряного простору. Про це заявив міністр оборони країни Пол Йонсон, інформує УНН з посиланням на Aftonbladet.

Деталі

За словами очільника Міністерства оборони, "жодна країна не має права порушувати повітряний простір Швеції". Він попередив, що країна "має право захищати свій повітряний простір, у разі потреби - із застосуванням сили".

У так званій постанові IKFN (про дії армії при порушеннях території Швеції - ред.) уряд дав Збройним силам інструкції щодо того, як слід поводитися з повітряними суднами-порушниками. Це включає право, за необхідності, застосувати зброю - з попередженням або без нього", - зазначив Йонсон.

- сказав Пол Йонсон.

Нагадаємо, у вересні російські військові здійснили кілька показових порушень повітряного простору держав НАТО.

Так, у ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну.  

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна без вагань збиватиме об'єкти, які порушують її повітряний простір і становлять загрозу. Він також зазначив, що Польща виявлятиме обережність у менш очевидних ситуаціях, щоб уникнути ескалації конфлікту.

19 вересня три російські МіГ-31 порушили повітряний простір над Фінською затокою. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна, Естонія ініціює консультації за статтею 4 НАТО після цього інциденту.    

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що вторгнення російських військових літаків у повітряний простір Естонії наближає країни Балтії до збройного конфлікту. Це четверте порушення повітряного простору Естонії з боку росії цього року.  

Міжнародний аеропорт Копенгагена тимчасово призупинив роботу ввечері 22 вересня через помічені в повітряному просторі від двох до чотирьох "великих" безпілотників. Було припинено щонайменше 15 рейсів.

У Норвегії пролунала тривога через загрозу безпілотників: затримано двоє іноземців - AftonBladet22.09.25, 22:21 • 3598 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Копенгаген
Швеція
Дональд Туск
МіГ-31
Естонія
Польща