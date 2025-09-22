У Норвегії пролунала тривога через загрозу безпілотників: затримано двоє іноземців - AftonBladet
Київ • УНН
У центрі Осло військові зафіксували польоти дронів над територією фортеці Аркесхус. Поліція підтвердила інцидент та повідомила про затримання двох громадян Сінгапуру, їхню причетність до події перевіряють.
21 вересня, після 21:00, у центрі Осло військові помітили безпілотники над територією фортеці Аркесхус. На місці працюють правоохоронці. Про це пише УНН із посиланням на AftonBladet.
Деталі
Начальник оперативного управління поліції Ойвінд Хаммерсволд підтвердив факт появи дронів у військовій зоні. За його словами, саме військові першими виявили безпілотники.
Згодом стало відомо, що поліція затримала двох громадян Сінгапуру. Їхню причетність до інциденту наразі з’ясовують слідчі органи.
Нагадаємо
Увечері 22 вересня міжнародний аеропорт Копенгагена в Данії також тимчасово призупинив роботу через помічені дрони в повітряному просторі. У районі спостерігали від двох до чотирьох "великих" безпілотників.