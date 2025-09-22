У Норвегії пролунала тривога через загрозу безпілотників: затримано двоє іноземців - AftonBladet

$41.250.00
48.420.36
ukenru
20:12 • 366 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
17:45 • 8192 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 19020 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 24361 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 36077 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 51929 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 49975 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 27159 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 47711 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24573 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3м/с
47%
752мм
Популярнi новини
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 18671 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 34715 перегляди
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск22 вересня, 11:27 • 21866 перегляди
Побиття дівчини у Львові потрапило на відео: поліція встановила нападницьVideo14:33 • 7772 перегляди
Молдова може стати плацдармом для проникнення військ рф на Одещину у разі перемоги проросійських сил - Санду17:57 • 4720 перегляди
Публікації
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 34791 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 36073 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України22 вересня, 09:32 • 51927 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 49972 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 47710 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Радослав Сікорський
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Естонія
Польща
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 34791 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 18712 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 36463 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 87045 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 109625 перегляди
Актуальне
МіГ-31
MIM-104 Patriot
The Guardian
Eurofighter Typhoon
Іл-18

У Норвегії пролунала тривога через загрозу безпілотників: затримано двоє іноземців - AftonBladet

Київ • УНН

 • 64 перегляди

У центрі Осло військові зафіксували польоти дронів над територією фортеці Аркесхус. Поліція підтвердила інцидент та повідомила про затримання двох громадян Сінгапуру, їхню причетність до події перевіряють.

У Норвегії пролунала тривога через загрозу безпілотників: затримано двоє іноземців - AftonBladet

21 вересня, після 21:00, у центрі Осло військові помітили безпілотники над територією фортеці Аркесхус. На місці працюють правоохоронці. Про це пише УНН із посиланням на AftonBladet.

Деталі

Начальник оперативного управління поліції Ойвінд Хаммерсволд підтвердив факт появи дронів у військовій зоні. За його словами, саме військові першими виявили безпілотники.

Згодом стало відомо, що поліція затримала двох громадян Сінгапуру. Їхню причетність до інциденту наразі з’ясовують слідчі органи.

Нагадаємо

Увечері 22 вересня міжнародний аеропорт Копенгагена в Данії також тимчасово призупинив роботу через помічені дрони в повітряному просторі. У районі спостерігали від двох до чотирьох "великих" безпілотників.

Вероніка Марченко

Новини СвітуПодії
Осло
Копенгаген
Данія
Норвегія