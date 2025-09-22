$41.250.00
20:12
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
17:45
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
В Норвегии прозвучала тревога из-за угрозы беспилотников: задержаны двое иностранцев - AftonBladet

Киев • УНН

 • 100 просмотра

В центре Осло военные зафиксировали полеты дронов над территорией крепости Акерсхус. Полиция подтвердила инцидент и сообщила о задержании двух граждан Сингапура, их причастность к происшествию проверяется.

В Норвегии прозвучала тревога из-за угрозы беспилотников: задержаны двое иностранцев - AftonBladet

21 сентября, после 21:00, в центре Осло военные заметили беспилотники над территорией крепости Аркесхус. На месте работают правоохранители. Об этом пишет УНН со ссылкой на AftonBladet.

Подробности

Начальник оперативного управления полиции Ойвинд Хаммерсволд подтвердил факт появления дронов в военной зоне. По его словам, именно военные первыми обнаружили беспилотники.

Впоследствии стало известно, что полиция задержала двух граждан Сингапура. Их причастность к инциденту сейчас выясняют следственные органы.

Напомним

Вечером 22 сентября международный аэропорт Копенгагена в Дании также временно приостановил работу из-за замеченных дронов в воздушном пространстве. В районе наблюдали от двух до четырех "больших" беспилотников.

Вероника Марченко

Новости МираПроисшествия
Осло
Копенгаген
Дания
Норвегия