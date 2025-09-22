В Норвегии прозвучала тревога из-за угрозы беспилотников: задержаны двое иностранцев - AftonBladet
Киев • УНН
В центре Осло военные зафиксировали полеты дронов над территорией крепости Акерсхус. Полиция подтвердила инцидент и сообщила о задержании двух граждан Сингапура, их причастность к происшествию проверяется.
21 сентября, после 21:00, в центре Осло военные заметили беспилотники над территорией крепости Аркесхус. На месте работают правоохранители. Об этом пишет УНН со ссылкой на AftonBladet.
Подробности
Начальник оперативного управления полиции Ойвинд Хаммерсволд подтвердил факт появления дронов в военной зоне. По его словам, именно военные первыми обнаружили беспилотники.
Впоследствии стало известно, что полиция задержала двух граждан Сингапура. Их причастность к инциденту сейчас выясняют следственные органы.
Напомним
Вечером 22 сентября международный аэропорт Копенгагена в Дании также временно приостановил работу из-за замеченных дронов в воздушном пространстве. В районе наблюдали от двух до четырех "больших" беспилотников.