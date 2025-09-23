$41.250.00
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 15201 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 23539 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 28527 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 41721 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 55609 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 53032 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 27838 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 50019 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 24957 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Швеция готова сбивать российские самолеты в случае нарушения ими границы

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна применит силу против российских истребителей, которые нарушат ее воздушное пространство. Это включает право использовать оружие с предупреждением или без него согласно постановлению IKFN.

Швеция готова сбивать российские самолеты в случае нарушения ими границы

Швеция готова применить силу и сбивать российские истребители в случае нарушения ее воздушного пространства. Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон, информирует УНН со ссылкой на Aftonbladet.

Детали

По словам главы Министерства обороны, "ни одна страна не имеет права нарушать воздушное пространство Швеции". Он предупредил, что страна "имеет право защищать свое воздушное пространство, в случае необходимости - с применением силы".

В так называемом постановлении IKFN (о действиях армии при нарушениях территории Швеции - ред.) правительство дало Вооруженным силам инструкции относительно того, как следует обращаться с воздушными судами-нарушителями. Это включает право, при необходимости, применить оружие - с предупреждением или без него", - отметил Йонсон.

- сказал Пол Йонсон.

Напомним, в сентябре российские военные совершили несколько показательных нарушений воздушного пространства государств НАТО.

Так, в ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину.  

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна без колебаний будет сбивать объекты, нарушающие ее воздушное пространство и представляющие угрозу. Он также отметил, что Польша будет проявлять осторожность в менее очевидных ситуациях, чтобы избежать эскалации конфликта.

19 сентября три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство над Финским заливом. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, Эстония инициирует консультации по статье 4 НАТО после этого инцидента.    

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что вторжение российских военных самолетов в воздушное пространство Эстонии приближает страны Балтии к вооруженному конфликту. Это четвертое нарушение воздушного пространства Эстонии со стороны России в этом году.  

Международный аэропорт Копенгагена временно приостановил работу вечером 22 сентября из-за замеченных в воздушном пространстве от двух до четырех "крупных" беспилотников. Было отменено по меньшей мере 15 рейсов.

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
