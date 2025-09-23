Швеция готова сбивать российские самолеты в случае нарушения ими границы

Швеция готова применить силу и сбивать российские истребители в случае нарушения ее воздушного пространства. Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон, информирует УНН со ссылкой на Aftonbladet.

Детали

По словам главы Министерства обороны, "ни одна страна не имеет права нарушать воздушное пространство Швеции". Он предупредил, что страна "имеет право защищать свое воздушное пространство, в случае необходимости - с применением силы".

В так называемом постановлении IKFN (о действиях армии при нарушениях территории Швеции - ред.) правительство дало Вооруженным силам инструкции относительно того, как следует обращаться с воздушными судами-нарушителями. Это включает право, при необходимости, применить оружие - с предупреждением или без него", - отметил Йонсон. - сказал Пол Йонсон.

Напомним, в сентябре российские военные совершили несколько показательных нарушений воздушного пространства государств НАТО.

Так, в ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна без колебаний будет сбивать объекты, нарушающие ее воздушное пространство и представляющие угрозу. Он также отметил, что Польша будет проявлять осторожность в менее очевидных ситуациях, чтобы избежать эскалации конфликта.

19 сентября три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство над Финским заливом. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, Эстония инициирует консультации по статье 4 НАТО после этого инцидента.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что вторжение российских военных самолетов в воздушное пространство Эстонии приближает страны Балтии к вооруженному конфликту. Это четвертое нарушение воздушного пространства Эстонии со стороны России в этом году.

Международный аэропорт Копенгагена временно приостановил работу вечером 22 сентября из-за замеченных в воздушном пространстве от двух до четырех "крупных" беспилотников. Было отменено по меньшей мере 15 рейсов.

В Норвегии прозвучала тревога из-за угрозы беспилотников: задержаны двое иностранцев - AftonBladet