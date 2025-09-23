Аэропорты Копенгагена и Осло возобновили работу после обнаружения дронов

Основные аэропорты Дании и Норвегии - Копенгагена и Осло - возобновили работу после того, как были вынуждены закрыть их в понедельник вечером из-за обнаружения дронов, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Датская полиция не смогла подтвердить тип и количество дронов, замеченных в районе аэропорта Копенгагена, сообщили представители полиции на пресс-конференции.

"Неизвестно, откуда взялись дроны. Также неизвестно, куда они летали с тех пор", - заявил заместитель инспектора полиции Якоб Хансен.

Работа в аэропорту Копенгагена возобновилась около 00:30 по местному времени (01:30 по Киеву) после почти четырехчасового прекращения полетов после обнаружения дрона.

Аэропорт Осло также возобновил работу после примерно четырехчасового закрытия воздушного пространства.

Аэропорт Осло временно закрыли из-за появления неизвестных дронов

Датская полиция также заявила, что в рамках расследования "примут ряд мер", но не стала уточнять, какие именно.

По данным властей, в понедельник вечером в районе аэропорта Копенгагена было зарегистрировано два-три крупных беспилотника.

Взлеты и посадки в аэропорту были приостановлены примерно на четыре часа. В заявлении аэропорт предупредил о продолжающихся задержках и отменах рейсов и призвал пассажиров уточнять статус своих рейсов у своих авиакомпаний.

На вопрос журналистов, имеют ли беспилотники российское происхождение, Хансен ответил, что не может подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Полиция сообщила, что во вторник, 23 сентября, в 07:00 по местному времени (08:00 по Киеву) состоится еще одна пресс-конференция.

Аэропорт Копенгагена остановил движение из-за появления неизвестных дронов - Reuters

Представитель аэропорта Копенгагена подтвердил, что воздушное пространство над аэропортом было закрыто около 20:30 по местному времени (21:30 по Киеву) в понедельник из-за неизвестных беспилотников.

"В аэропорту не может взлетать и приземляться ни один самолет, в связи с чем несколько рейсов перенаправляются в другие аэропорты", - говорилось в заявлении.

Сайт отслеживания полетов Flightradar24 сообщил, что по меньшей мере 35 рейсов, направлявшихся в Копенгаген, были перенаправлены из-за закрытия аэропорта.

В Осло в понедельник вечером рядом с главным аэропортом также был обнаружен беспилотник, как подтвердила норвежская полиция местному изданию NRK.

Представитель аэропорта сообщил государственному телеканалу NRK, что воздушное пространство над аэропортом было закрыто в 00:00 по местному времени (01:00 по Киеву) в связи с "наблюдением за беспилотником", и все рейсы будут перенаправлены в ближайший аэропорт.

Около 04:30 по местному времени (05:30 по Киеву) представитель сообщил, что аэропорт Осло снова открыт.

Датская полиция будет сотрудничать с норвежскими властями, чтобы выяснить, существует ли какая-либо связь, заявил на пресс-конференции заместитель инспектора полиции Копенгагена.

Швеция готова сбивать российские самолеты в случае нарушения ими границы