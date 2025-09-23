Аэропорт Осло временно закрыли из-за появления неизвестных дронов
Аэропорт «Гардермуэн» в Осло был временно закрыт из-за обнаружения неизвестных дронов, что привело к задержке 12-14 рейсов. Ранее военные зафиксировали дроны над крепостью Акерсхус, задержаны двое граждан Сингапура.
В ночь на вторник, 23 сентября, аэропорт «Гардермуэн» в столице Норвегии, городе Осло, временно закрыли из-за обнаружения неизвестных дронов. Об этом информирует УНН со ссылкой на норвежское издание Verdens Gang и шведское издание Aftonbladet.
Отмечается, что около 21:00 по местному времени военные зафиксировали дроны над военным объектом – крепостью Акерсхус в Осло. В ответ полиция Норвегии начала операцию и сообщила о задержании двух граждан Сингапура в связи с инцидентом.
Позже, в 23:30, несколько дронов были зафиксированы и над аэропортом Осло Гардермуэн. Сначала все движение транспорта было перенаправлено на одну взлетно-посадочную полосу. Однако, через час после повторного появления беспилотника, аэропорт был полностью закрыт.
Воздушное пространство над аэропортом Осло закрыто из-за нового обнаружения дрона
По данным компании Fasting, закрытие аэропорта затронуло от 12 до 14 рейсов. Там добавили, что у них нет точных сроков открытия воздушного пространства, а также посоветовали утренним пассажирам следить за обновлениями в своих авиакомпаниях.
"Мы надеемся открыть воздушное пространство к этому времени, поэтому тем, кто вылетает завтра утром, следует отнестись к своему рейсу как к обычному и иметь дело с авиакомпанией", - заявили в Fasting.
