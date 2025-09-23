$41.250.00
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 16534 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 24596 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 29473 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 42814 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 56207 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 53559 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 28018 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 50408 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 25094 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Аэропорт Осло временно закрыли из-за появления неизвестных дронов

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Аэропорт «Гардермуэн» в Осло был временно закрыт из-за обнаружения неизвестных дронов, что привело к задержке 12-14 рейсов. Ранее военные зафиксировали дроны над крепостью Акерсхус, задержаны двое граждан Сингапура.

Аэропорт Осло временно закрыли из-за появления неизвестных дронов

В ночь на вторник, 23 сентября, аэропорт «Гардермуэн» в столице Норвегии, городе Осло, временно закрыли из-за обнаружения неизвестных дронов. Об этом информирует УНН со ссылкой на норвежское издание Verdens Gang и шведское издание Aftonbladet.

Детали

Отмечается, что около 21:00 по местному времени военные зафиксировали дроны над военным объектом – крепостью Акерсхус в Осло. В ответ полиция Норвегии начала операцию и сообщила о задержании двух граждан Сингапура в связи с инцидентом.

Позже, в 23:30, несколько дронов были зафиксированы и над аэропортом Осло Гардермуэн. Сначала все движение транспорта было перенаправлено на одну взлетно-посадочную полосу. Однако, через час после повторного появления беспилотника, аэропорт был полностью закрыт.

Воздушное пространство над аэропортом Осло закрыто из-за нового обнаружения дрона

- заявила Моника Фастинг, менеджер по коммуникациям аэропорта "Гардермуэн".

По данным компании Fasting, закрытие аэропорта затронуло от 12 до 14 рейсов. Там добавили, что у них нет точных сроков открытия воздушного пространства, а также посоветовали утренним пассажирам следить за обновлениями в своих авиакомпаниях.

"Мы надеемся открыть воздушное пространство к этому времени, поэтому тем, кто вылетает завтра утром, следует отнестись к своему рейсу как к обычному и иметь дело с авиакомпанией", - заявили в Fasting.

Напомним

В центре Осло военные зафиксировали полеты дронов над территорией крепости Аркесхус. Полиция подтвердила инцидент и сообщила о задержании двух граждан Сингапура.

Аэропорт Копенгагена остановил движение из-за появления неизвестных дронов - Reuters22.09.25, 22:08 • 2728 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Осло
Сингапур
Норвегия