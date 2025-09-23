Аеропорт Осло тимчасово закрили через появу невідомих дронів

$41.250.00
48.420.36
ukenru
20:12 • 6232 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 16681 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 24709 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 29579 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 42942 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 56278 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 53622 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 28042 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 50463 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 25108 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.9м/с
58%
752мм
Популярнi новини
Посли Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру навідались окупованого Криму. У МЗС звинуватили африканських дипломатів у лицемірстві22 вересня, 16:37 • 4440 перегляди
​​Незаконне збагачення на понад 16 млн грн: столичній судді Кропивній повідомили про підозру22 вересня, 17:16 • 6580 перегляди
Молдова може стати плацдармом для проникнення військ рф на Одещину у разі перемоги проросійських сил - Санду22 вересня, 17:57 • 10312 перегляди
Окупований Крим під атакою дронів: вибухи чули у Севастополі22 вересня, 18:33 • 7752 перегляди
У столиці рф літак пронісся екстремально низько над будинками на тлі загрози атак дронівVideo22 вересня, 19:33 • 4558 перегляди
Публікації
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 40107 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 42935 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України22 вересня, 09:32 • 56275 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 53621 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 50459 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Радослав Сікорський
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки
Канада
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 40107 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 21324 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 37804 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 88396 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 110913 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Fox News
Bild
The Guardian
MIM-104 Patriot

Аеропорт Осло тимчасово закрили через появу невідомих дронів

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Аеропорт "Гардермуен" в Осло був тимчасово закритий через виявлення невідомих дронів, що призвело до затримки 12-14 рейсів. Раніше військові зафіксували дрони над фортецею Акерсхус, затримано двох громадян Сінгапуру.

Аеропорт Осло тимчасово закрили через появу невідомих дронів

У ніч на вівторок, 23 вересня аеропорт "Гардермуен" у столиці Норвегії, місті Осло тимчасово закрили через виявлення невідомих дронів. Про це інформує УНН з посиланням на норвезьке видання Verdens Gang і шведське видання Aftonbladet.  

Деталі

Зазначається, що близько 21:00 за місцевим часом військові зафіксували дрони над військовим об'єктом – фортецею Акерсхус в Осло. У відповідь поліція Норвегії розпочала операцію та повідомила про затримання двох громадян Сінгапуру у зв'язку з інцидентом.

Пізніше, о 23:30, кілька дронів було зафіксовано і над аеропортом Осло Гардермуен. Спочатку весь рух транспорту був перенаправлений на одну злітно-посадкову смугу. Однак, за годину після повторної появи безпілотника, аеропорт був повністю закритий.

Повітряний простір над аеропортом Осло закрито через нове виявлення дрона

- заявила Моніка Фастінг, менеджер з комунікацій аеропорту "Гардермуен".

За даними компанії Fasting, закриття аеропорту торкнулося від 12 до 14 рейсів. Там додали, що у них немає точних термінів відкриття повітряного простору, а також порадили ранковим пасажирам стежити за оновленнями у своїх авіакомпаніях.

"Ми сподіваємося відкрити повітряний простір до цього часу, тому тим, хто вилітає завтра вранці, слід поставитися до свого рейсу як до звичайного і мати справу з авіакомпанією", - заявили у Fasting.

Нагадаємо

У центрі Осло військові зафіксували польоти дронів над територією фортеці Аркесхус. Поліція підтвердила інцидент та повідомила про затримання двох громадян Сінгапуру.

Аеропорт Копенгагена зупинив рух через появу невідомих дронів - Reuters22.09.25, 22:08 • 2732 перегляди

Віта Зеленецька

Новини Світу
Осло
Сінгапур
Норвегія