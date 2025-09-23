Аеропорт Осло тимчасово закрили через появу невідомих дронів
Київ • УНН
Аеропорт "Гардермуен" в Осло був тимчасово закритий через виявлення невідомих дронів, що призвело до затримки 12-14 рейсів. Раніше військові зафіксували дрони над фортецею Акерсхус, затримано двох громадян Сінгапуру.
У ніч на вівторок, 23 вересня аеропорт "Гардермуен" у столиці Норвегії, місті Осло тимчасово закрили через виявлення невідомих дронів. Про це інформує УНН з посиланням на норвезьке видання Verdens Gang і шведське видання Aftonbladet.
Деталі
Зазначається, що близько 21:00 за місцевим часом військові зафіксували дрони над військовим об'єктом – фортецею Акерсхус в Осло. У відповідь поліція Норвегії розпочала операцію та повідомила про затримання двох громадян Сінгапуру у зв'язку з інцидентом.
Пізніше, о 23:30, кілька дронів було зафіксовано і над аеропортом Осло Гардермуен. Спочатку весь рух транспорту був перенаправлений на одну злітно-посадкову смугу. Однак, за годину після повторної появи безпілотника, аеропорт був повністю закритий.
Повітряний простір над аеропортом Осло закрито через нове виявлення дрона
За даними компанії Fasting, закриття аеропорту торкнулося від 12 до 14 рейсів. Там додали, що у них немає точних термінів відкриття повітряного простору, а також порадили ранковим пасажирам стежити за оновленнями у своїх авіакомпаніях.
"Ми сподіваємося відкрити повітряний простір до цього часу, тому тим, хто вилітає завтра вранці, слід поставитися до свого рейсу як до звичайного і мати справу з авіакомпанією", - заявили у Fasting.
