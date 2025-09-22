$41.250.00
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины

Киев • УНН

 • 220 просмотра

В ЕС заговорили о создании "стены дронов", которая бы обезопасила от дальнейших российских атак.

"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины

После атаки российских беспилотников на территорию Польши, в Европейском Союзе заговорили о создании "стены дронов", которая обезопасила бы страны ЕС от дальнейших российских атак. В чем заключается суть такого проекта, какова его цена и какая роль предусмотрена для Украины - рассказываем в материале УНН.

"Стена дронов" для защиты Европы и Украины

Глава Офиса Президента Андрей Ермак ранее сообщал, что на этой неделе в ЕС состоятся переговоры по созданию "стены дронов" вдоль восточной границы для защиты от российских атак. К этому проекту должна присоединиться и Украина.

Глава ОП также добавил, что со времен Второй мировой и Холодной войны принципы ведения боевых действий значительно изменились. В последние годы ключевую роль играют дроны, и поэтому необходимо менять и армии, делать ставку на ИИ, который будет встроен в БПЛА, как в ударных, так и в зенитных.

Издание Euronews отмечает, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем обращении к Конгрессу 10 сентября заявила, что Европа "должна прислушаться к призыву" стран Балтии "построить стену из дронов".

Это не абстрактная амбиция, это основа надежной обороны

 - сказала она в начале этого месяца.

Также комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс на прошлой неделе заявил агентству Reuters, что планирует созвать министров обороны ЕС для переговоров по созданию "стены из дронов" вдоль восточной границы ЕС после того, как российские беспилотники были сбиты над польским воздушным пространством.

Издание отмечает, что фон дер Ляйен и Кубилюс в своих речах имели в виду Балтийскую стену из дронов. Это совместный проект Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы для укрепления восточной границы ЕС и НАТО.

Украина приглашена: ЕС обсудит создание "стены дронов" на восточной границе после вторжения российских БПЛА в Польшу19.09.25, 03:56 • 3958 просмотров

Financial Times пишет, что ЕС также создаст "альянс дронов" с Киевом, поддержанный финансированием в размере шести миллиардов евро, чтобы "превратить украинскую изобретательность в преимущество на поле боя и совместную индустриализацию".

Оборонная позиция Европы слишком фрагментирована, но именно в этой области нам действительно нужно видеть гораздо больше координации. Нельзя, чтобы одно передовое государство делало одно на своей границе, а другое - что-то другое. Россия просто адаптирует свой подход к нашим слабым сторонам

- заявил один из высокопоставленных чиновников ЕС.

По его словам, члены восточного фланга НАТО получат почти 100 миллиардов евро займов, связанных с обороной, из общего количества 150 миллиардов евро, привлеченных в общий бюджет ЕС. Кредиты программы "Действие безопасности для Европы" "помогут" с инициативой по "стене из дронов. Если государства-члены хотят иметь общий подход к защите ЕС", заявил во вторник представитель комиссии Томас Ренье.

По информации Financial Times, глава отдела Даниэла Хильденбранд по противодействию дронам немецкого оборонного подрядчика Hensoldt, сказала, что регион становится "немного более креативным в договорных договоренностях, чтобы обеспечить общий защитный щит для Европы и НАТО".

Это означает изучение того, как государства-члены могут иметь многонациональные структуры или помогать друг другу возможностями

- сказала она.

Европа планирует использовать украинские технологии для создания "антидронной стены" против рф - FT17.09.25, 10:07 • 3212 просмотров

Что известно о "стене дронов"

В основе проекта "стены дронов" лежит "многослойная система защиты от дронов" под названием Eirshield, платформа против дронов, разработанная в рамках совместного партнерства эстонской компании DefSecIntel и латвийской Origin Robotics.

По словам генерального директора Яануса Тамма, система будет использовать радары, камеры, радиочастотные детекторы, направление движения дрона и уровень его угрозы, чтобы решить, следует ли глушить или блокировать сигнал вражеского дрона, или следует его поразить другим дроном.

Агрис Кипурс, соучредитель и генеральный директор Origin Robots, отметил, что система "полностью автоматическая", что делает удары возможными с помощью искусственного интеллекта (ИИ), поэтому "пилот не нужен", то есть все, от обнаружения дрона до перехвата, автоматизировано.

Eirshield разработана для борьбы с "быстролетящими беспилотными" целями, несущими боеголовки, которые могут летать со скоростью более 200 километров в час, сказал Кипурс. Он также добавил, что система будет иметь некоторые портативные части.

Система может быть оснащена несколькими типами дронов, включая те, что уже разработаны DefSecIntel, что, по словам Тамма, является ключевым для реагирования на возможности различных типов дронов.

Стоимость использования системы Eirshield составляет "десятки тысяч" евро, сказал Кипурс, по сравнению с "несколькими миллионами", которые используют более старые, обычные системы воздушного удара.

Операция "Восточный страж" не предусматривает интеграции с украинскими противовоздушными силами - генерал НАТО12.09.25, 22:11 • 2760 просмотров

Какова роль Украины

Financial Times пишет, что Украина внедряет инновации в противовоздушной обороне с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Хотя Киев полагается на западных партнеров в отношении систем противовоздушной обороны для сбивания ракет, он является пионером в экономически эффективных способах борьбы с российскими ударными беспилотниками.

Поскольку стандартный радар не мог обнаруживать небольшие, низколетящие ударные дроны типа "шахед", украинские технологические компании разработали общенациональную систему акустических датчиков, которые могли бы идентифицировать их по звуковой сигнатуре. Эти разведывательные данные затем передаются сотням мобильных групп, оснащенных зенитными орудиями и тяжелыми пулеметами - гораздо более дешевое решение, чем использование ракетных перехватчиков.

Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе предложил Польше обучение по борьбе с российскими дронами, в частности с "шахедами" иранского производства. Министерство обороны Варшавы заявило, что "в настоящее время ведутся углубленные переговоры между специалистами обеих стран по углублению сотрудничества в области беспилотников и противодронных систем".

Вице-министр обороны Литвы Каролис Алекса сообщил Financial Times, что балтийская страна следует украинской практике использования мобильных боевых групп для сбивания дронов, обнаруженных акустической системой обнаружения.

Финляндия строит 200-километровый барьер на границе с Россией для защиты от БПЛА - СМИ15.09.25, 01:10 • 4398 просмотров

Павел Зинченко

