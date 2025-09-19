$41.190.02
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 12407 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 19782 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 30274 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 41303 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 24638 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 20984 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 32536 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 16402 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 51129 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка Украины
Украина приглашена: ЕС обсудит создание "стены дронов" на восточной границе после вторжения российских БПЛА в Польшу

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Министры обороны ЕС на следующей неделе обсудят создание "стены дронов" вдоль восточной границы после вторжения российских беспилотников в Польшу. Проект предусматривает сочетание сенсоров, вооружения и РЭБ-систем для обнаружения и нейтрализации дронов.

Украина приглашена: ЕС обсудит создание "стены дронов" на восточной границе после вторжения российских БПЛА в Польшу

На следующей неделе состоятся переговоры министров обороны стран Европейского Союза, на которых будет обсуждаться создание "стены дронов" вдоль восточной границы ЕС. Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Издание отмечает, что проект стал неотложным из-за вторжения российских беспилотников в Польшу. Кубилюс сообщил, что некоторые страны Европейского Союза уже обсуждали идею линии обороны от беспилотников еще до вторжения на прошлой неделе, и исполнительный орган ЕС теперь хочет быстро воплотить эту концепцию в реальность.

Аналитики и чиновники заявили, что вторжение выявило пробелы в способности Европы и НАТО защищаться от беспилотников, хотя польские и натовские силы сбили несколько из них.

Мы действительно хотим продвигаться вперед с очень, очень интенсивной и эффективной подготовкой, чтобы начать заполнять этот пробел, который действительно очень опасен для нас

– сказал Кубилюс.

Он сообщил, что проведет видеоконференцию по проекту с министрами обороны Восточной Европы и представителем Украины, которые смогут поделиться уроками войны, вызванной вторжением России в 2022 году.

Я только что вернулся из Киева два дня назад, и мы разговаривали как с правительством, так и с промышленностью. Они охотно делятся своим опытом и ноу-хау

- добавил еврокомиссар.

Он подчеркнул, что переговоры все еще находятся на начальной стадии, но он видит этот проект как сочетание сенсоров, различных видов вооружения и систем радиоэлектронной борьбы, которые будут обнаруживать и нейтрализовывать приближающиеся дроны.

Напомним

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина вскоре сможет производить и использовать 1000 дронов-перехватчиков в сутки, чтобы эффективно сбивать российские дроны. По его словам, это не только производство дронов, но и создание целой экосистемы перехвата, которая включает наземные комплексы управления, радары и РЭБ-системы.

"Их там не должно было быть": Трамп объяснил появление российских дронов в Польше19.09.25, 00:47 • 1046 просмотров

Вадим Хлюдзинский

