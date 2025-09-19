Украина приглашена: ЕС обсудит создание "стены дронов" на восточной границе после вторжения российских БПЛА в Польшу

На следующей неделе состоятся переговоры министров обороны стран Европейского Союза, на которых будет обсуждаться создание "стены дронов" вдоль восточной границы ЕС. Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что проект стал неотложным из-за вторжения российских беспилотников в Польшу. Кубилюс сообщил, что некоторые страны Европейского Союза уже обсуждали идею линии обороны от беспилотников еще до вторжения на прошлой неделе, и исполнительный орган ЕС теперь хочет быстро воплотить эту концепцию в реальность.

Аналитики и чиновники заявили, что вторжение выявило пробелы в способности Европы и НАТО защищаться от беспилотников, хотя польские и натовские силы сбили несколько из них.

Мы действительно хотим продвигаться вперед с очень, очень интенсивной и эффективной подготовкой, чтобы начать заполнять этот пробел, который действительно очень опасен для нас – сказал Кубилюс.

Он сообщил, что проведет видеоконференцию по проекту с министрами обороны Восточной Европы и представителем Украины, которые смогут поделиться уроками войны, вызванной вторжением России в 2022 году.

Я только что вернулся из Киева два дня назад, и мы разговаривали как с правительством, так и с промышленностью. Они охотно делятся своим опытом и ноу-хау - добавил еврокомиссар.

Он подчеркнул, что переговоры все еще находятся на начальной стадии, но он видит этот проект как сочетание сенсоров, различных видов вооружения и систем радиоэлектронной борьбы, которые будут обнаруживать и нейтрализовывать приближающиеся дроны.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина вскоре сможет производить и использовать 1000 дронов-перехватчиков в сутки, чтобы эффективно сбивать российские дроны. По его словам, это не только производство дронов, но и создание целой экосистемы перехвата, которая включает наземные комплексы управления, радары и РЭБ-системы.

