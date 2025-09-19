"Их там не должно было быть": Трамп объяснил появление российских дронов в Польше

$41.190.02
48.770.12
ukenru
19:49 • 2498 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
17:45 • 9484 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 17748 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 28118 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 38983 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 24094 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 20539 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 31755 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 16134 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 50379 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1м/с
82%
754мм
Популярные новости
Lexus представил самый гламурный внедорожник в мире Glam LX с салоном-гардеробнойPhoto18 сентября, 12:45 • 4950 просмотра
Коломойскому не вернут паспорт Украины: Верховный Суд поставил точку в деле18 сентября, 15:35 • 12121 просмотра
Вражеские дроны зафиксированы в Киевской области, ПВО работает по целям18 сентября, 15:46 • 7488 просмотра
Зарезал знакомых и спрятал тела в подвале: киевлянина будут судить за двойное убийство18 сентября, 16:03 • 6588 просмотра
В США в ДТП погиб украинский фотограф Илья Ратман16:19 • 3662 просмотра
публикации
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 25041 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 38985 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 31908 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 31756 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 50380 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кир Стармер
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18:24 • 2644 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 27388 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 26647 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 26742 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 25106 просмотра
Актуальное
ТикТок
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

"Их там не должно было быть": Трамп объяснил появление российских дронов в Польше

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Дональд Трамп заявил, что российские дроны, залетевшие в Польшу, вероятно, были выведены из строя. Он предположил, что беспилотники упали на польской территории из-за неисправности.

"Их там не должно было быть": Трамп объяснил появление российских дронов в Польше

Российских дронов не должно было быть в Польше. Вероятно, беспилотники вывели из строя, и они упали на польской территории. Об этом в интервью Fox News заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

По его словам, "давайте смотреть правде в глаза, их вывели из строя".

Я не могу комментировать, была ли это ошибка или нет. Их там не должно было быть. Давайте смотреть правде в глаза, их вывели из строя. Лучший способ борьбы с дроном — это вывести его из строя, тогда они падают повсюду

- сказал Трамп.

Он предложил "надеяться, что это было так".

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину.  

19 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Пять из них направлялись к базе НАТО, через которую Альянс поставляет военную помощь Украине.

Польша будет сотрудничать с Украиной по дронам и навыкам управления ими - министр обороны18.09.25, 12:58 • 2260 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Фокс Ньюс
НАТО
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Польша