"Их там не должно было быть": Трамп объяснил появление российских дронов в Польше
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что российские дроны, залетевшие в Польшу, вероятно, были выведены из строя. Он предположил, что беспилотники упали на польской территории из-за неисправности.
Российских дронов не должно было быть в Польше. Вероятно, беспилотники вывели из строя, и они упали на польской территории. Об этом в интервью Fox News заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.
Детали
По его словам, "давайте смотреть правде в глаза, их вывели из строя".
Я не могу комментировать, была ли это ошибка или нет. Их там не должно было быть. Давайте смотреть правде в глаза, их вывели из строя. Лучший способ борьбы с дроном — это вывести его из строя, тогда они падают повсюду
Он предложил "надеяться, что это было так".
Напомним
В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину.
19 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Пять из них направлялись к базе НАТО, через которую Альянс поставляет военную помощь Украине.
Польша будет сотрудничать с Украиной по дронам и навыкам управления ими - министр обороны18.09.25, 12:58 • 2260 просмотров