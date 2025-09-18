Польша будет сотрудничать с Украиной по дронам и навыкам управления ими - министр обороны

$41.190.02
Эксклюзив
09:39 • 2408 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 2796 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 5020 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 13509 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
06:08 • 11798 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 36498 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 40988 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 32226 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 31098 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 34358 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Что происходит с телами, возвращенными в Украину путем репатриации: детали от МВД18 сентября, 01:05 • 17321 просмотра
"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ18 сентября, 02:08 • 18729 просмотра
Вражеская атака на Киевскую область: в Бориспольском районе загорелись складские помещения18 сентября, 02:24 • 13177 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 11483 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 6148 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины

Эксклюзив

09:39 • 2406 просмотра
Эксклюзив
09:39 • 2406 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 6188 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить

Эксклюзив

07:58 • 13506 просмотра
Эксклюзив
07:58 • 13506 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 36496 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 38103 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Владислав Косиняк-Камыш
Алексей Гончаренко
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Донецкая область
УНН Lite
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 11503 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 19764 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 20305 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 19122 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 48549 просмотра
Шахед-136
9К720 Искандер
WhatsApp
YouTube
E-6 Mercury

Польша будет сотрудничать с Украиной по дронам и навыкам управления ими - министр обороны

Киев • УНН • 400 просмотра

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения сотрудничества, в частности, в обучении управлению беспилотниками и развитию совместных отраслевых инициатив. Он также посетил польское военное кладбище в Быковне и встретился с украинскими министрами.

Польша будет сотрудничать с Украиной по дронам и навыкам управления ими - министр обороны

Польша будет сотрудничать с Украиной, среди прочего, в приобретении навыков управления беспилотниками, объявил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, который в четверг прибыл с необъявленным визитом в Киев, пишет УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

Косиняк-Камыш прибыл в Украину сегодня утром с необъявленным визитом, где, среди прочего, посетил польское военное кладбище в Быковне под Киевом. Он также запланировал встречи с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, среди прочих.

Мы подпишем соглашение о сотрудничестве между министерствами, а также о приобретении навыков управления беспилотниками. Переговоры будут сосредоточены на развитии совместных отраслевых инициатив. Я думаю, что поляки очень ждут этого - после таких огромных усилий, чтобы помочь населению

- сказал Косиняк-Камыш.

Он добавил: "Еще одним вопросом является улучшение навыков наших войск на основе опыта Украины".

Внедрение опыта, полученного на этом новом поле боя, имеет решающее значение для трансформации Вооруженных сил Польши и НАТО в целом. Развитие центра НАТО-Украина JATEC в Быдгоще также является важным элементом. "Это единственное учреждение, которое ощутимо связывает НАТО и Украину", добавил он.

Министр национальной обороны Польши оценил, что с украинской стороны очевидны открытость и готовность к сотрудничеству. "Я осознаю эмоции, которые иногда возникают между нами, между Польшей и Украиной, но они не должны омрачать нашу стратегическую цель. Враг - в другом месте. Его нельзя искать внутри нас самих, среди нас самих", – подчеркнул Косиняк-Камыш.

На польском военном кладбище в Быковне, где польская делегация возложила венки, Владислав Косиняк-Камыш отметил, что в Украине до сих пор бушует война. "Иногда в Польше, в Европе, мы забываем, что каждый день рядом с нами гибнут люди. Кто-то также проливает кровь, чтобы мы были в безопасности. Так что, если что-то может действительно нас примирить, что-то может также нас объединить, то это земля, где текла польская и украинская кровь. Преступник был тот же", - сказал он.

"Если у нас есть свои эмоции - у меня тоже - относительно истории, относительно памяти, относительно Волыни, и у нас есть это большое желание помнить об этой памяти, то мы также не можем забывать, что на той же земле, в одной почве текла польская и украинская кровь. Это то, что нас объединяет. Это жестоко, это ужасно, это больно, но это также касается солдат Польской армии, офицеров, студентов, гражданских лиц, всех тех, кто похоронен здесь, в Киеве. Вот почему мы начинаем наш визит с этого места", - сказал он польским журналистам.

Польский министр обороны прибыл в Киев для обсуждения военного сотрудничества и поддержки18.09.25, 08:56 • 2404 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Рустем Умеров
НАТО
Владислав Косиняк-Камыш
Украина
Денис Шмыгаль
Киев
Польша