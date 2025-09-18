Польша будет сотрудничать с Украиной по дронам и навыкам управления ими - министр обороны

Польша будет сотрудничать с Украиной, среди прочего, в приобретении навыков управления беспилотниками, объявил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, который в четверг прибыл с необъявленным визитом в Киев, пишет УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

Косиняк-Камыш прибыл в Украину сегодня утром с необъявленным визитом, где, среди прочего, посетил польское военное кладбище в Быковне под Киевом. Он также запланировал встречи с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, среди прочих.

Мы подпишем соглашение о сотрудничестве между министерствами, а также о приобретении навыков управления беспилотниками. Переговоры будут сосредоточены на развитии совместных отраслевых инициатив. Я думаю, что поляки очень ждут этого - после таких огромных усилий, чтобы помочь населению - сказал Косиняк-Камыш.

Он добавил: "Еще одним вопросом является улучшение навыков наших войск на основе опыта Украины".

Внедрение опыта, полученного на этом новом поле боя, имеет решающее значение для трансформации Вооруженных сил Польши и НАТО в целом. Развитие центра НАТО-Украина JATEC в Быдгоще также является важным элементом. "Это единственное учреждение, которое ощутимо связывает НАТО и Украину", добавил он.

Министр национальной обороны Польши оценил, что с украинской стороны очевидны открытость и готовность к сотрудничеству. "Я осознаю эмоции, которые иногда возникают между нами, между Польшей и Украиной, но они не должны омрачать нашу стратегическую цель. Враг - в другом месте. Его нельзя искать внутри нас самих, среди нас самих", – подчеркнул Косиняк-Камыш.

На польском военном кладбище в Быковне, где польская делегация возложила венки, Владислав Косиняк-Камыш отметил, что в Украине до сих пор бушует война. "Иногда в Польше, в Европе, мы забываем, что каждый день рядом с нами гибнут люди. Кто-то также проливает кровь, чтобы мы были в безопасности. Так что, если что-то может действительно нас примирить, что-то может также нас объединить, то это земля, где текла польская и украинская кровь. Преступник был тот же", - сказал он.

"Если у нас есть свои эмоции - у меня тоже - относительно истории, относительно памяти, относительно Волыни, и у нас есть это большое желание помнить об этой памяти, то мы также не можем забывать, что на той же земле, в одной почве текла польская и украинская кровь. Это то, что нас объединяет. Это жестоко, это ужасно, это больно, но это также касается солдат Польской армии, офицеров, студентов, гражданских лиц, всех тех, кто похоронен здесь, в Киеве. Вот почему мы начинаем наш визит с этого места", - сказал он польским журналистам.

Польский министр обороны прибыл в Киев для обсуждения военного сотрудничества и поддержки