Ексклюзив
09:39 • 1830 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 2228 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 4616 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 13196 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
06:08 • 11626 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 36269 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 40854 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 32172 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 31050 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 34308 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
Польща співпрацюватиме з Україною щодо дронів і навичок управління ними - міністр оборони

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Віцепрем'єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш прибув до Києва з неоголошеним візитом для обговорення співпраці, зокрема, у навчанні управлінню безпілотниками та розвитку спільних галузевих ініціатив. Він також відвідав польський військовий цвинтар у Биківні та зустрівся з українськими міністрами.

Польща співпрацюватиме з Україною щодо дронів і навичок управління ними - міністр оборони

Польща співпрацюватиме з Україною, серед іншого, у набутті навичок управління безпілотниками, оголосив віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, який у четвер прибув з неоголошеним візитом до Києва, пише УНН з посиланням на RMF24.

Деталі

Косіняк-Камиш прибув до України сьогодні вранці з неоголошеним візитом, де, серед іншого, відвідав польський військовий цвинтар у Биківні під Києвом. Він також запланував зустрічі з міністром оборони України Денисом Шмигалем та секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим, серед інших.

Ми підпишемо угоду про співпрацю між міністерствами, а також про набуття навичок управління безпілотниками. Переговори будуть зосереджені на розвитку спільних галузевих ініціатив. Я думаю, що поляки дуже чекають на це - після таких величезних зусиль, щоб допомогти населенню

- сказав Косіняк-Камиш.

Він додав: "Ще одним питанням є покращення навичок наших військ на основі досвіду України".

Впровадження досвіду, отриманого на цьому новому полі бою має вирішальне значення для трансформації Збройних сил Польщі та НАТО загалом. Розвиток центру НАТО-Україна JATEC у Бидгощі також є важливим елементом. "Це єдина установа, яка відчутно пов’язує НАТО та Україну", додав він.

Міністр національної оборони Польщі оцінив, що з українського боку очевидні відкритість та готовність до співпраці. "Я усвідомлюю емоції, які іноді виникають між нами, між Польщею та Україною, але вони не повинні затьмарювати нашу стратегічну ціль. Ворог - в іншому місці. Його не можна шукати всередині нас самих, серед нас самих", – наголосив Косіняк-Камиш.

На Польському військовому цвинтарі в Биківні, де польська делегація поклала вінки, Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що в Україні досі вирує війна. "Іноді в Польщі, в Європі, ми забуваємо, що щодня поруч із нами гинуть люди. Хтось також проливає кров, щоб ми були в безпеці. Тож, якщо щось може справді нас примирити, щось може також нас об’єднати, то це земля, де текла польська та українська кров. Злочинець був той самий", - сказав він.

"Якщо ми маємо свої емоції - я також - щодо історії, щодо пам’яті, щодо Волині, і ми маємо це велике бажання пам’ятати про цю пам’ять, то ми також не можемо забувати, що на тій самій землі, в одному ґрунті текла польська та українська кров. Це те, що нас об’єднує. Це жорстоко, це жахливо, це боляче, але це також стосується солдатів Польської армії, офіцерів, студентів, цивільних осіб, усіх тих, хто похований тут, у Києві. Ось чому ми починаємо наш візит з цього місця", - сказав він польським журналістам.

Польський міністр оборони прибув до Києва для обговорення військової співпраці та підтримки18.09.25, 08:56 • 2378 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Рустем Умєров
НАТО
Владислав Косіняк-Камиш
Україна
Денис Шмигаль
Київ
Польща