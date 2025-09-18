Польща співпрацюватиме з Україною щодо дронів і навичок управління ними - міністр оборони

Польща співпрацюватиме з Україною, серед іншого, у набутті навичок управління безпілотниками, оголосив віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, який у четвер прибув з неоголошеним візитом до Києва, пише УНН з посиланням на RMF24.

Деталі

Косіняк-Камиш прибув до України сьогодні вранці з неоголошеним візитом, де, серед іншого, відвідав польський військовий цвинтар у Биківні під Києвом. Він також запланував зустрічі з міністром оборони України Денисом Шмигалем та секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим, серед інших.

Ми підпишемо угоду про співпрацю між міністерствами, а також про набуття навичок управління безпілотниками. Переговори будуть зосереджені на розвитку спільних галузевих ініціатив. Я думаю, що поляки дуже чекають на це - після таких величезних зусиль, щоб допомогти населенню - сказав Косіняк-Камиш.

Він додав: "Ще одним питанням є покращення навичок наших військ на основі досвіду України".

Впровадження досвіду, отриманого на цьому новому полі бою має вирішальне значення для трансформації Збройних сил Польщі та НАТО загалом. Розвиток центру НАТО-Україна JATEC у Бидгощі також є важливим елементом. "Це єдина установа, яка відчутно пов’язує НАТО та Україну", додав він.

Міністр національної оборони Польщі оцінив, що з українського боку очевидні відкритість та готовність до співпраці. "Я усвідомлюю емоції, які іноді виникають між нами, між Польщею та Україною, але вони не повинні затьмарювати нашу стратегічну ціль. Ворог - в іншому місці. Його не можна шукати всередині нас самих, серед нас самих", – наголосив Косіняк-Камиш.

На Польському військовому цвинтарі в Биківні, де польська делегація поклала вінки, Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що в Україні досі вирує війна. "Іноді в Польщі, в Європі, ми забуваємо, що щодня поруч із нами гинуть люди. Хтось також проливає кров, щоб ми були в безпеці. Тож, якщо щось може справді нас примирити, щось може також нас об’єднати, то це земля, де текла польська та українська кров. Злочинець був той самий", - сказав він.

"Якщо ми маємо свої емоції - я також - щодо історії, щодо пам’яті, щодо Волині, і ми маємо це велике бажання пам’ятати про цю пам’ять, то ми також не можемо забувати, що на тій самій землі, в одному ґрунті текла польська та українська кров. Це те, що нас об’єднує. Це жорстоко, це жахливо, це боляче, але це також стосується солдатів Польської армії, офіцерів, студентів, цивільних осіб, усіх тих, хто похований тут, у Києві. Ось чому ми починаємо наш візит з цього місця", - сказав він польським журналістам.

Польський міністр оборони прибув до Києва для обговорення військової співпраці та підтримки