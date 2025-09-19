"Їх там не мало бути": Трамп пояснив появу російських дронів у Польщі
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що російські дрони, які залетіли до Польщі, ймовірно, були виведені з ладу. Він припустив, що безпілотники впали на польській території через несправність.
Російських дронів не повинно було бути у Польщі. Ймовірно, безпілотники вивели з ладу і вони впали на польській території. Про це в інтерв'ю Fox News заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, "давайте дивитися правді в очі, їх вивели з ладу".
Я не можу коментувати, була це помилка чи ні. Їх там не мало бути. Давайте дивитися правді в очі, їх вивели з ладу. Найкращий спосіб боротьби з дроном - це вивести його з ладу, тоді вони падають всюди
Він запропонував "сподіватися, що це було так".
Нагадаємо
В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну.
19 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. П'ять із них прямували до бази НАТО, через яку Альянс постачає військову допомогу Україні.
