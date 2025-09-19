"Їх там не мало бути": Трамп пояснив появу російських дронів у Польщі

Російських дронів не повинно було бути у Польщі. Ймовірно, безпілотники вивели з ладу і вони впали на польській території. Про це в інтерв'ю Fox News заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

За його словами, "давайте дивитися правді в очі, їх вивели з ладу".

Я не можу коментувати, була це помилка чи ні. Їх там не мало бути. Давайте дивитися правді в очі, їх вивели з ладу. Найкращий спосіб боротьби з дроном - це вивести його з ладу, тоді вони падають всюди