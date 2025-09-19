$41.190.02
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
17:45 • 9156 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 17611 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 27960 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 38835 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 24060 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 20511 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 31722 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 16126 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 50344 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка "Кривбасу": результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
"Їх там не мало бути": Трамп пояснив появу російських дронів у Польщі

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Дональд Трамп заявив, що російські дрони, які залетіли до Польщі, ймовірно, були виведені з ладу. Він припустив, що безпілотники впали на польській території через несправність.

"Їх там не мало бути": Трамп пояснив появу російських дронів у Польщі

Російських дронів не повинно було бути у Польщі. Ймовірно, безпілотники вивели з ладу і вони впали на польській території. Про це в інтерв'ю Fox News заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, "давайте дивитися правді в очі, їх вивели з ладу".

Я не можу коментувати, була це помилка чи ні. Їх там не мало бути. Давайте дивитися правді в очі, їх вивели з ладу. Найкращий спосіб боротьби з дроном - це вивести його з ладу, тоді вони падають всюди

- сказав Трамп.

Він запропонував "сподіватися, що це було так".

Нагадаємо

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну.  

19 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. П'ять із них прямували до бази НАТО, через яку Альянс постачає військову допомогу Україні.

Польща співпрацюватиме з Україною щодо дронів і навичок управління ними - міністр оборони18.09.25, 12:58 • 2260 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Fox News
НАТО
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща