Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – Зеленський

19:13 • 38 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
18:47 • 1390 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
17:49 • 5112 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
16:29 • 9556 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
14:17 • 17905 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:07 • 15019 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 17315 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 35824 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 36172 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 28978 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Популярнi новини
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві розслідують як замах на вбивство, поліція виявила листування з імовірно ворожими спецслужбамиPhoto12 січня, 09:43 • 4256 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 31980 перегляди
Викрито угрупування, яке намагалося продати одну із найбільших партій "трофейної" зброї за час війни Photo12 січня, 10:02 • 11962 перегляди
В Україні вперше запустили пілотний 5G - у Львові12 січня, 10:15 • 14090 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 26900 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі

Ексклюзив

14:17 • 17905 перегляди
Ексклюзив
14:17 • 17905 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 27176 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 35824 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 32243 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 37930 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Василь Малюк
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Київська область
Іран
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 31496 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 27309 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 33355 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 35556 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 91611 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
NASAMS

Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – Зеленський

Київ • УНН

 • 1396 перегляди

Президент Зеленський повідомив про завершення підготовки документів до підписання з представниками адміністрації Дональда Трампа. Сторони узгоджують графіки зустрічей, а основні документи майже готові.

Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про завершення підготовчого етапу переговорів із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. У вечірньому зверненні за підсумками зустрічі з українською переговорною групою глава держави заявив, що сторони вже узгоджують графіки майбутніх зустрічей, а основні документи фактично готові до підписання. Про це пише УНН.

Деталі

Зеленський наголосив на активній комунікації з американською стороною, яка триває у щоденному режимі. Наразі урядовці отримали доручення оперативно проаналізувати кожну з економічних угод, щоб повністю врахувати інтереси України.

Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп12.01.26, 13:16 • 17317 переглядiв

Ми домовляємося з представниками Президента Трампа про графіки зустрічей – наші документи багато в чому вже готові до підписання

– зазначив Президент.

Також він висловив очікування, що цьогорічний форум у Давосі стане результативним майданчиком для зміцнення відносин із партнерами та залучення фінансування для відновлення країни після російських ударів.

Політичний документ про закінчення війни

Окрему увагу у зверненні було приділено розробці базового документа для завершення війни. За словами Зеленського, українська сторона сформулювала власне бачення реальних механізмів миру. Водночас він підкреслив, що американська сторона підтримує постійний контакт із росією щодо цього питання.

Норвегія надасть Україні 400 мільйонів доларів допомоги - Зеленський12.01.26, 19:25 • 1472 перегляди

Президент акцентував на тому, що попри активність міжнародної дипломатії протягом останніх місяців, головне питання щодо готовності рф до миру залишається відкритим.

Поведінка та риторика російська взагалі не свідчать, що вони хочуть закінчити цю війну чи готуються до цього. Кожен це бачить

– підкреслив Зеленський.

Глава держави наголосив, що подальший розвиток подій залежить передусім від позиції Сполучених Штатів Америки та їхнього лідера. Саме від дій партнерів залежатиме, що обере кремль: мир чи продовження бойових дій.

Саме тому опції тиску на агресора мають залишатися на столі – всі опції тиску

– резюмував Володимир Зеленський, закликаючи міжнародну спільноту зберігати важелі впливу на москву.

Зеленський доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки від США12.01.26, 17:24 • 2252 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Вибори в США
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна