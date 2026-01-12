Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – Зеленський
Президент Зеленський повідомив про завершення підготовки документів до підписання з представниками адміністрації Дональда Трампа. Сторони узгоджують графіки зустрічей, а основні документи майже готові.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про завершення підготовчого етапу переговорів із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. У вечірньому зверненні за підсумками зустрічі з українською переговорною групою глава держави заявив, що сторони вже узгоджують графіки майбутніх зустрічей, а основні документи фактично готові до підписання. Про це пише УНН.
Деталі
Зеленський наголосив на активній комунікації з американською стороною, яка триває у щоденному режимі. Наразі урядовці отримали доручення оперативно проаналізувати кожну з економічних угод, щоб повністю врахувати інтереси України.
Ми домовляємося з представниками Президента Трампа про графіки зустрічей – наші документи багато в чому вже готові до підписання
Також він висловив очікування, що цьогорічний форум у Давосі стане результативним майданчиком для зміцнення відносин із партнерами та залучення фінансування для відновлення країни після російських ударів.
Політичний документ про закінчення війни
Окрему увагу у зверненні було приділено розробці базового документа для завершення війни. За словами Зеленського, українська сторона сформулювала власне бачення реальних механізмів миру. Водночас він підкреслив, що американська сторона підтримує постійний контакт із росією щодо цього питання.
Президент акцентував на тому, що попри активність міжнародної дипломатії протягом останніх місяців, головне питання щодо готовності рф до миру залишається відкритим.
Поведінка та риторика російська взагалі не свідчать, що вони хочуть закінчити цю війну чи готуються до цього. Кожен це бачить
Глава держави наголосив, що подальший розвиток подій залежить передусім від позиції Сполучених Штатів Америки та їхнього лідера. Саме від дій партнерів залежатиме, що обере кремль: мир чи продовження бойових дій.
Саме тому опції тиску на агресора мають залишатися на столі – всі опції тиску
